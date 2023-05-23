"Я хочу загорать голой": пользователи решают, нужны ли на участках заборы

Быть или не быть забору? Вот в чём вопрос. По СНиП 30-02-97 Градостроительного Кодекса РФ, разрешенная высота разделительного забора между двумя участками не может превышать 1,5 метра. Но иногда людям плевать, а порой между участками одна дорожка с бетонными стенами.