"Я хочу загорать голой": пользователи решают, нужны ли на участках заборы

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Быть или не быть забору? Вот в чём вопрос. По СНиП 30-02-97 Градостроительного Кодекса РФ, разрешенная высота разделительного забора между двумя участками не может превышать 1,5 метра. Но иногда людям плевать, а порой между участками одна дорожка с бетонными стенами.
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4. Одни хотят отгородиться от других, защищая личное пространство после неудачного опыта
А как вы думаете, заборы на участках нужны?
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«Чем выше заборы, тем лучше соседи»
Зы. А вот если мне приспичит отшпилить свою жену на своем участке в своем бассейне после бани, будут ли соседи расстроены или наоборот присоединяться?
а люди которые просто ходят мимо и им не нравится твой забор - они вообще тут причем? ни кто же не упрекает например их в том что кому то не нравится например стиль их входной двери на лестничной площадке подъезда
есть для меня тут два типа людей - это те что причастны и мнение которых стоит учитывать и договариваться
и есть левые люди которые не причем совершенно
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лучшая для меня аналогия тут в том что как сейчас разрабы игр зачем то слушают мнение людей которые никогда в их игры играть не будут и игнорируют тех кто действительно заинтересован
Выкраду вместе с забором,
Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе с забором.