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"Я хочу загорать голой": пользователи решают, нужны ли на участках заборы

"Я хочу загорать голой": пользователи решают, нужны ли на участках заборы

Автор:
23 мая 2023 13:25
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Пользователи   заборы   из твиттера   истории из твиттера   обсуждения   соцсети   
2467
15

Быть или не быть забору? Вот в чём вопрос. По СНиП 30-02-97 Градостроительного Кодекса РФ, разрешенная высота разделительного забора между двумя участками не может превышать 1,5 метра. Но иногда людям плевать, а порой между участками одна дорожка с бетонными стенами.

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4. Одни хотят отгородиться от других, защищая личное пространство после неудачного опыта


А как вы думаете, заборы на участках нужны?

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Метки: Пользователи   заборы   из твиттера   истории из твиттера   обсуждения   соцсети   
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13  комментариев
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12k
Shtoppi Час назад
поговорка гласит:
«Чем выше заборы, тем лучше соседи»
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2k
Сергей Викторович 10 минут назад
После постройки дома 2 года жили без забора - на него просто денег не было. И без забора плохо, так у нас в обществе очень много хамла, быдланов, свиней и прочего хлама. Пройти через участок, потому что так ближе - да запросто. Проснуться ночью и увидеть чужую припаркованную машину, в которой сидят и отдыхают - тоже бывало. Бросить машину на нашем участке - не вопрос. И это при том, что натянули проволоку и веревку вдоль границ участка, поэтому было ясно что тут живут люди, тут чужой участок. Более того, когда начинаешь прогонять непрошенных гостей - огрызаютсях и хамят. И еще пытаются доказать, что если участок не огорожен (хотя при этом хорошо обозначен), то он имеет полное право тут находиться! Во как!
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1k
Татьяна Баженова 14 минут назад
У меня забор прозрачный, металлический из сетки. И вокруг почти у всех соседей такие же. Соседи всегда сообщат, если увидят что-то необычное: кто-то влез через забор или ураганом дерево повалило. А между участками у нас высажены ряды сирени или туи, или дикий виноград по забору. Если хочется позагорать, можно найти закуток, где тебя никто не увидит. А городить бетонные стены или из досок глухие заборы считаю дурной затеей: как в тюрьме...
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19
Dom 14 19 минут назад
Учитывая ,что у каждого 3го сейчас есть дрон, то забор не поможет спрятаться
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29k
Aqueronte 20 минут назад
Забор бывает по периметру а можно и внутри зонировать приватные площади, кустарники, заборчик или патио. На 6 сотках не работает
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773
kan35 Полчаса назад
Нет забора - заходи и бери что хочешь. А можешь и на Камазе прогнать по газону. Это я понял пока у меня забора не было…
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7k
tamin Полчаса назад
Из аргументов как в Германии, Австрии и. Т.д.. Ну так в Германии в баню голыми мужики вместе с барышнями ходят. Общественную. Мне кажется, что заборы-нормальная тема. А если у тебя с соседями дружба и любовь можно между соседями сделать декоративный забор.
Зы. А вот если мне приспичит отшпилить свою жену на своем участке в своем бассейне после бани, будут ли соседи расстроены или наоборот присоединяться?
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10k
Григорий Бабкин 44 минуты назад
В Литве законодательно запрещено ставить заборы, через которые ничего не видно. Сосед ОБЯЗАН увидеть нарушения у тебя и стукануть. И я не шучу. Минимальное расстояние любого здания до границы участка - три метра. Про высоту забора не знаю. Эти гейдорасы законы придумывают, как посрать ходят, за ними не угонишься. Причём, когда какие-нибудь торчки залезут и обнесут домишко, мусора ответят: сам виноват, ху*ёво охранял.
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5k
Наталья 50 минут назад
у меня дача в обычном СНТ. с одной стороны соседи, с другой- заброшенная дача. Соседний участок продали и новые хозяева вырубили всю растительность между участками. стало очень неуютно. Мне по болезни нужно много загорать (это было главной причиной покупки дачи), по участку рассекаю в купальнике. Ну негде мне больше. Не нравятся- пусть не смотрят. Но и самой неуютно. Осенью буду ставить забор.
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10k
Copycat 50 минут назад
если ты хочешь поставить забор и твои соседи не против, то почему бы и нет?
а люди которые просто ходят мимо и им не нравится твой забор - они вообще тут причем? ни кто же не упрекает например их в том что кому то не нравится например стиль их входной двери на лестничной площадке подъезда

есть для меня тут два типа людей - это те что причастны и мнение которых стоит учитывать и договариваться

и есть левые люди которые не причем совершенно

-----
лучшая для меня аналогия тут в том что как сейчас разрабы игр зачем то слушают мнение людей которые никогда в их игры играть не будут и игнорируют тех кто действительно заинтересован
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831k
А.Берестенко Час назад
Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе с забором,
Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе с забором.
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