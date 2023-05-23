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Мать года на велике взяла ребенка на буксир

Мать года на велике взяла ребенка на буксир

Автор:
23 мая 2023 09:58
Метки: буксир   велик   велосипед   мать года   падение   ребенок   
1434
1
1

Что бы ребенок на самокате скорее поспевал за мамой на велосипеде было принято оригинальное решение — взять сына на буксир.

Веревку(недеемся, это была не удавка) женщина привязала на шею отпрыска. Что же могло пойти не так?

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Метки: буксир   велик   велосипед   мать года   падение   ребенок   
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6  комментариев
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543
RDV 2 часа назад
ну чем не повод для лишения родительских прав?
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107
Яна Денисова 12 минут назад
безобразие какое! а если бы белая машина ехала чуть быстрее?! ребёнок мог под колёсами оказаться. лишать родительских прав надо таких мамаш!
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43k
Игорь 14 минут назад
Мы на роликах за мопеды и мотоциклы страших товарищей цеплялись, не на оживлённой дороге, естественно.
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1k
Alex 41 минуту назад
надеюсь папа ребенка увидит это, и даст люлей курице)
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14k
Alex 52 минуты назад
Мать года на велике взяла ребенка на буксирПосмотреть
Мать года на велике взяла ребенка на буксир
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881
Лютый вам Бетховен Час назад
Тихий ужас...
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