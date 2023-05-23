Мать года на велике взяла ребенка на буксир

1434
1
1
Что бы ребенок на самокате скорее поспевал за мамой на велосипеде было принято оригинальное решение — взять сына на буксир.
Веревку(недеемся, это была не удавка) женщина привязала на шею отпрыска. Что же могло пойти не так?
Источник:
Ссылки по теме:
- Дрессированный кот выполняет команды хозяина
- «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети
- Кошка приютила детёныша выдры
- Необычная макаронная фабрика
- Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча
Новости партнёров
реклама