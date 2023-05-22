Актёр Сергей Бурунов впервые с 2005 года не будет озвучивать Ди Каприо

Теперь Ди Каприо будет озвучивать другой российский актёр.
Хотя за плечами актёра Сергея Бурунова множество ролей в кино и многосерийных фильмах, всероссийское признание он получил лишь в 39 лет — после съёмок в сериале "Полицейский с Рублёвки". Но мало кто знает, что до того, как подполковника Яковлева стали узнавать на улице, его баритоном говорили многие топовые голливудские актёры. Однако более органично его голос прижился в озвучке Леонардо Ди Каприо. Сергей Бурунов с 2004 года был неизменным голосом голливудского актёра.
И вот стало известно, что в новом фильме Мартина Скорсезе, в котором главные роли исполняет Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, Бурунова мы не услышим. Сам актёр не стал раскрывать подробности. Он лишь сказал, что американский продакшен выбрал другого артиста. Кого именно — неизвестно. По неподтверждённым данным, отказ от сотрудничества с Буруновым связан с закрытием московского офиса студии дубляжа "Невафильм".
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Но есть, как говорится, и хорошие новости. У фильма "Убийцы цветочной Луны" всё-таки будет профессиональная русская озвучка. Но жаль, что без привычного и уже прижившегося русского голоса Ди Каприо.
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А труд аццкий
Видимо надоело за копейки горбатиться
да ваще по*х*ер, на торрентах вон фильмы лежат вообще с полупрофессиональной озвучкой в два-три голоса и нормально, че уж говорить о временах Володарского