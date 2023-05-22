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Актёр Сергей Бурунов впервые с 2005 года не будет озвучивать Ди Каприо

Актёр Сергей Бурунов впервые с 2005 года не будет озвучивать Ди Каприо

Автор:
22 мая 2023 19:37
Сообщество : Кино
Метки: Дубляж   Сергей Бурунов   видео   контракт   леонардо ди каприо   озвучка   фильм   
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Теперь Ди Каприо будет озвучивать другой российский актёр.

Хотя за плечами актёра Сергея Бурунова множество ролей в кино и многосерийных фильмах, всероссийское признание он получил лишь в 39 лет — после съёмок в сериале "Полицейский с Рублёвки". Но мало кто знает, что до того, как подполковника Яковлева стали узнавать на улице, его баритоном говорили многие топовые голливудские актёры. Однако более органично его голос прижился в озвучке Леонардо Ди Каприо. Сергей Бурунов с 2004 года был неизменным голосом голливудского актёра.

И вот стало известно, что в новом фильме Мартина Скорсезе, в котором главные роли исполняет Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, Бурунова мы не услышим. Сам актёр не стал раскрывать подробности. Он лишь сказал, что американский продакшен выбрал другого артиста. Кого именно — неизвестно. По неподтверждённым данным, отказ от сотрудничества с Буруновым связан с закрытием московского офиса студии дубляжа "Невафильм".

Но есть, как говорится, и хорошие новости. У фильма "Убийцы цветочной Луны" всё-таки будет профессиональная русская озвучка. Но жаль, что без привычного и уже прижившегося русского голоса Ди Каприо.

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Метки: Дубляж   Сергей Бурунов   видео   контракт   леонардо ди каприо   озвучка   фильм   
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9  комментариев
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Помнится в каком то интервью, он говорил, что за озвучку платят гроши.
А труд аццкий
Видимо надоело за копейки горбатиться
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−5
Alex 11 минут назад
думаю, Ди Каприо глубоко пох на это обстоятельство
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304
устал я от вас 38 минут назад
Бурунов от этого ничего не потеряет, дикаприо тоже, америкашки пару копеек на озвучке сэкономят. Зрители так вообще вряд ли заметят изменения..
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35k
russger Час назад
Вы ещё знаете и запоминаете кто кого озвучивает?
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3k
poбт 2 часа назад
кому то принципиально кто кого озвучивает?
да ваще по*х*ер, на торрентах вон фильмы лежат вообще с полупрофессиональной озвучкой в два-три голоса и нормально, че уж говорить о временах Володарского
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4k
Трям 2 часа назад
Я слышал, что он озвучивал начальника ОВД в сериале "Полицейский с Рублевки" )))
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