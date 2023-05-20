Мартин Скорсезе о Бобе Де Ниро, Лео Ди Каприо и старости

Затем появился Лео. В "Авиаторе" были некоторые сцены с Кейт Бланшетт, которые меня поразили. Я думал, как же красиво. Он многому со мной научился как человек, он сам мне об этом говорил. Мы много разговариваем перед съёмками, подробно исследуем тему. Я прошу его почитать какие-то книги, послушать какую-то музыку. Он очень хорошо работает с музыкой. Когда мы сняли "Отступников", он просто расцвел как актёр. Он был просто великолепен.

Помню, Боб хотел, чтобы я снял "Анализируй это", а ответил: "Мы уже делали подобное в "Славных парнях". Мы с ним всегда были на связи, обсуждали разные проекты. "Как насчёт "Отступников"?" Боб ответил: "Нет, не хочу. Ты знаешь, что мне нравится с тобой делать". Так появился "Ирландец". Мы делали его девять лет.