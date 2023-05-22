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За и против общения с бывшими: 16 ситуаций от страдальцев, которые любят заходить в одну реку дважды

За и против общения с бывшими: 16 ситуаций от страдальцев, которые любят заходить в одну реку дважды

Автор:
22 мая 2023 09:49
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бывшие   вернуться к бывшему   истории   отношения   развод   форум   
1513
17

Даже когда отношения заканчиваются, люди порой не могут перестать общаться или вспоминать о бывших. Иногда это приводит к плохим последствиям: люди запрещают общаться с детьми или изменяют нынешним партнёрам.

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А как вы думаете, надо ли поддерживать отношения с бывшими?

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Метки: бывшие   вернуться к бывшему   истории   отношения   развод   форум   
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4  комментария
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44k
Цыц тут у меня 53 минуты назад
При прочтении большинства этих пи&достраданий кровь течет из глаз из за слога, стиля, орфографии и пунктуации.
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33k
Korolev 39 минут назад
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13k
Kostick Час назад
это разновидность мазохизма, имхо. разбежались, всё, точка. дети есть общие, не надо их впутывать в разборки взрослых. а постоянно влюбляющиеся тушки, которые имеющееся не ценят, и готовы бегать по вечным кастингам, ессно пока спрос на постоянно стареющее тельце есть - они для семьи не приспособлены.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Я правильно понимаю, что целомудрие добрачной жизни и чистота брачных отношений сегодня уже не рассматривается не только как норма, но и вообще как вариант? Норма сегодня - это шлейф "бывших" позади и "будущих" впереди? Ах, да! Это же сейчас чинно-благородно именуется уже не б...ом, а гражданскими браками, хотя к гражданскому браку никакого отношения, разумеется, это множественное сожительство не имеет.
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