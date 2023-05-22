За и против общения с бывшими: 16 ситуаций от страдальцев, которые любят заходить в одну реку дважды

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Даже когда отношения заканчиваются, люди порой не могут перестать общаться или вспоминать о бывших. Иногда это приводит к плохим последствиям: люди запрещают общаться с детьми или изменяют нынешним партнёрам.
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А как вы думаете, надо ли поддерживать отношения с бывшими?
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