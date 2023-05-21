«Вы красивые такие, какие вы, такие и есть. То есть такие вы и красивые. И какие вы есть, себя такими и принимайте. Мне повезло и генетика всё это сделала. Но если вам не повезло, то не повезло»

Генетика явно мозгом обидела...

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