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"Вы красивые такие, какие вы, такие и есть. То есть такие вы и красивые"

"Вы красивые такие, какие вы, такие и есть. То есть такие вы и красивые"

Автор:
21 мая 2023 20:06
Метки: Генетика   ТП   мукла   
1286
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1
«Вы красивые такие, какие вы, такие и есть. То есть такие вы и красивые. И какие вы есть, себя такими и принимайте. Мне повезло и генетика всё это сделала. Но если вам не повезло, то не повезло»
Генетика явно мозгом обидела...

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Метки: Генетика   ТП   мукла   
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13  комментариев
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7k
sedoisever Час назад
А жопу павиана на лице ей тоже генетика сделала?
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32k
MatveiVainrub Минуту назад
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4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
девушка из числа родственников Кличко
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Slowly 12 минут назад
Блин, чо это за девка, дайте ссылу, она ещё "Милые мои" кучерявила.
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1k
Ирина К. Полчаса назад
Не повезло, так не повезло! Конкретно!
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163
Михалыч Полчаса назад
Утиные губы и генетика утки!
Хотя нет, что это я птичек обижаю...
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57k
Опиум для народа 58 минут назад
Она серьёзно считает себя красивой?
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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37k
Александр Час назад
ЕЕ педалик покусал чтоли?
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Александр Маслов Час назад
Ту ду ду ду, девочки
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