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Подборка милоты в виде семейных зарисовок с хозяевами Арктики - белыми медведями

Подборка милоты в виде семейных зарисовок с хозяевами Арктики - белыми медведями

Автор:
21 мая 2023 19:57
Метки: Тамбей   белые медведи   животные   
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За фоторепортаж благодарим экипаж теплохода «Тамбей».
В окрестностях м. Желания, Карское море, конец апреля 2023 года.

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Метки: Тамбей   белые медведи   животные   
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