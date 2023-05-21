Подборка милоты в виде семейных зарисовок с хозяевами Арктики - белыми медведями

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За фоторепортаж благодарим экипаж теплохода «Тамбей».
В окрестностях м. Желания, Карское море, конец апреля 2023 года.
В окрестностях м. Желания, Карское море, конец апреля 2023 года.
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Метки: Тамбей белые медведи животные
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