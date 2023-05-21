12 человек погибли из-за фальшивых билетов на футбольный матч

В ночь с 20 на 21 марта в Сальвадоре на столичном стадионе "Эстадио Кускатлан" должен был пройти матч клубов ФАС и "Альянса", но из-за предприимчивых мошенников все закончилось трагедией.
Матч 1\4 финала Премьер-лиги Сальвадора обещал быть зрелищным.
Стадион "Эстадио Кускатлан" вмещает в себя почти 46 000 человек, но на этот матч билетов было продано в разы больше.
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Наравне с официальными распространителями билетов трудились и мошенники. Естественно, когда зрителей стали пропускать на стадион, болельщиков с фальшивыми билетами, разворачивали обратно.
Разочарованные фанаты решили силой прорваться через 2 единственных входа к трибунам. Полиция с таким рвением оказалась не согласной, и применила слезоточивый газ.
В результате возникла давка, в которой пострадало более 100 человек, 12 погибли и еще 2 находятся в критическом состоянии.
Матч был приостановлен, сотрудники экстренных служб эвакуировали людей со стадиона. Трагедия произошла через семь месяцев после того, как 135 человек, в том числе более 40 детей, погибли в давке после футбольного матча в Маланге (Индонезия).
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