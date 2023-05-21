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12 человек погибли из-за фальшивых билетов на футбольный матч

12 человек погибли из-за фальшивых билетов на футбольный матч

Автор:
21 мая 2023 11:12
Сообщество : Спорт
Метки: Сальвадор   Эстадио Кускатлан   видео   давка   фальшивые биоеты   футбол   
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В ночь с 20 на 21 марта в Сальвадоре на столичном стадионе "Эстадио Кускатлан" должен был пройти матч клубов ФАС и "Альянса", но из-за предприимчивых мошенников все закончилось трагедией.

Матч 1\4 финала Премьер-лиги Сальвадора обещал быть зрелищным.

Стадион "Эстадио Кускатлан" вмещает в себя почти 46 000 человек, но на этот матч билетов было продано в разы больше.


Наравне с официальными распространителями билетов трудились и мошенники. Естественно, когда зрителей стали пропускать на стадион, болельщиков с фальшивыми билетами, разворачивали обратно.


Разочарованные фанаты решили силой прорваться через 2 единственных входа к трибунам. Полиция с таким рвением оказалась не согласной, и применила слезоточивый газ.

В результате возникла давка, в которой пострадало более 100 человек, 12 погибли и еще 2 находятся в критическом состоянии.


Матч был приостановлен, сотрудники экстренных служб эвакуировали людей со стадиона. Трагедия произошла через семь месяцев после того, как 135 человек, в том числе более 40 детей, погибли в давке после футбольного матча в Маланге (Индонезия).

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Метки: Сальвадор   Эстадио Кускатлан   видео   давка   фальшивые биоеты   футбол   
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6  комментариев
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9k
Борис Карабанов Час назад
Было бы ради чего...
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1k
Николай 13 минут назад
Да задолбали со своим футболом и мма. Посмотрите нормальный мужской спорт блин. Мотокросс, даунхилл. Ралли даже....
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2k
Роман 16 минут назад
Крайне бестолковый и нелепый вид спорта. Толпа дегенератов гоняет мячик по полю, получая при этом зарплаты в размере бюджета какой нибудь африканской страны.
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172
Андрей 18 минут назад
интересно,а почему только в футболе такие болельщики ?
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8k
Mauritanien 36 минут назад
Кровавый спорт
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