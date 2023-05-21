12 человек погибли из-за фальшивых билетов на футбольный матч

В результате возникла давка, в которой пострадало более 100 человек, 12 погибли и еще 2 находятся в критическом состоянии.

Матч был приостановлен, сотрудники экстренных служб эвакуировали людей со стадиона. Трагедия произошла через семь месяцев после того, как 135 человек, в том числе более 40 детей, погибли в давке после футбольного матча в Маланге (Индонезия).