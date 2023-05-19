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В Кемерово нашли 33-летнего мужчину, который с рождения живёт без документов

В Кемерово нашли 33-летнего мужчину, который с рождения живёт без документов

Автор:
19 мая 2023 16:19
Сообщество : Истории
Метки: Кемерово   брак   жизнь без документов   заявление   прокуратура   трудоустройство   
2056
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Он совсем не Маугли, но в школах и больницах никогда не бывал.

На днях житель Рудничного района Кемерова заявился в прокуратуру и немало удивил сотрудников ведомства, попросив поспособствовать в получении российского паспорта. Он сообщил, что в паспортном столе ему помочь не могут, ведь никаких документов у него никогда не было, а с точки зрения бюрократии, его вообще не существует.


История "кузбасского Маугли" тоже довольно странная. По его рассказам, родился он в 1990 году, но мать сразу после выписки из роддома отдала его знакомым на воспитание. Знакомые родительницы до совершеннолетия вроде заботились и занимались воспитанием, но почему-то не стали оформлять документы. То есть мужчина не ходил ни в садик, ни в школу и даже никогда не бывал в поликлинике или больнице. Родственников у него тоже нет.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры убедились в правдивости слов мужчины — информации о нём госорганах не было.


Согласно информации органа ЗАГС и отдела полиции сведения в отношении заявителя в базе данных отсутствуют

По словам заявителя, паспорт впервые в жизни ему понадобился для регистрации брака и оформления на себя детей и трудоустройства. Сообщается, что прокурор Рудничного района уже написал заявление в районный суд, чтобы подтвердить факт рождения мужчины на территории России для последующего оформления документов.

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Метки: Кемерово   брак   жизнь без документов   заявление   прокуратура   трудоустройство   
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17  комментариев
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
А чё так можно было, тов. майоры?
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830
buba 16 минут назад
во, есть все таки еще свободные люди!!!!)
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5k
livaneth Полчаса назад
Отпечатки пальцев прокатайте на всякий случай.
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7k
perekrestok Полчаса назад
А где жил? На что жил? Очень кажется что решил сменить биографию.
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234
Augustus19 38 минут назад
В Кемерово нашли 33-летнего мужчину, который с рождения живёт без документов
ладно врать-то!!! нашли... это он сам нашёлся когда ему захотелось
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4k
S__D 38 минут назад
Расстрелять, на всякий случай. Вдруг шпиён.
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20k
Виталий Касандров 51 минуту назад
Понятно что из цыган скорее всего.
Они все равно учатся кое как ,но железное здоровье, до 33 лет ни разу в в больницу не обратиться .
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7k
sedoisever Час назад
И ведь в криминал не подался. А ему ох как сподручно было бы. )
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12k
Shtoppi Час назад
это в какой перди нужно было обитать, чтобы за все время мусора, или еще где, паспорт не спросили?
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7k
Bartello Час назад
Как пить дать призовут.
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16k
Совранский Час назад
Счастливчик! - он просто ещё не понял этого.
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86
Змей Совранский Час назад
Мальчик, воспитанный чужими тётями, пришёл за документами, чтобы оформить брак... Ну, хорошо же общались!!! Чо началось то?!
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