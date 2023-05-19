В Кемерово нашли 33-летнего мужчину, который с рождения живёт без документов

Он совсем не Маугли, но в школах и больницах никогда не бывал.
На днях житель Рудничного района Кемерова заявился в прокуратуру и немало удивил сотрудников ведомства, попросив поспособствовать в получении российского паспорта. Он сообщил, что в паспортном столе ему помочь не могут, ведь никаких документов у него никогда не было, а с точки зрения бюрократии, его вообще не существует.
История "кузбасского Маугли" тоже довольно странная. По его рассказам, родился он в 1990 году, но мать сразу после выписки из роддома отдала его знакомым на воспитание. Знакомые родительницы до совершеннолетия вроде заботились и занимались воспитанием, но почему-то не стали оформлять документы. То есть мужчина не ходил ни в садик, ни в школу и даже никогда не бывал в поликлинике или больнице. Родственников у него тоже нет.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры убедились в правдивости слов мужчины — информации о нём госорганах не было.
Согласно информации органа ЗАГС и отдела полиции сведения в отношении заявителя в базе данных отсутствуют
По словам заявителя, паспорт впервые в жизни ему понадобился для регистрации брака и оформления на себя детей и трудоустройства. Сообщается, что прокурор Рудничного района уже написал заявление в районный суд, чтобы подтвердить факт рождения мужчины на территории России для последующего оформления документов.
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ладно врать-то!!! нашли... это он сам нашёлся когда ему захотелось
Они все равно учатся кое как ,но железное здоровье, до 33 лет ни разу в в больницу не обратиться .
-Вы чего тут сидите?
-Просто отдыхаем..
-Местные? Где живёте? - и достают из машины ноут. Я ещё подумал - ну нихрена се милицию экипировали. "Экипировали", ага, щас. Потом узнал - на один день выдали. Проверили фамилии-адреса и говорят (а мы, как только их увидели, банки за бетонный блок поставили, на котором сидели - вдруг не заметят. Не заметят они, как же..) говорят, мол, забирайте своё пиво и мотайте отсюда, неча тут рассиживаться.
Так что, если бы не визит начальства, то и вовсе похвастаться было б нечем.