В Кемерово нашли 33-летнего мужчину, который с рождения живёт без документов

На днях житель Рудничного района Кемерова заявился в прокуратуру и немало удивил сотрудников ведомства, попросив поспособствовать в получении российского паспорта. Он сообщил, что в паспортном столе ему помочь не могут, ведь никаких документов у него никогда не было, а с точки зрения бюрократии, его вообще не существует.





История "кузбасского Маугли" тоже довольно странная. По его рассказам, родился он в 1990 году, но мать сразу после выписки из роддома отдала его знакомым на воспитание. Знакомые родительницы до совершеннолетия вроде заботились и занимались воспитанием, но почему-то не стали оформлять документы. То есть мужчина не ходил ни в садик, ни в школу и даже никогда не бывал в поликлинике или больнице. Родственников у него тоже нет.



В ходе проверки сотрудники прокуратуры убедились в правдивости слов мужчины — информации о нём госорганах не было.



