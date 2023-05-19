Берегитесь фей, аборигенов и котов на велосипедах: 18 странных предупреждающих знаков

Дорожные знаки и другие предупреждения нужны нам, чтобы не натворить бед. Но некоторые знаки и обозначения вызывают не желание последовать рекомендации, а только смех или удивление.
Мы собрали для вас несколько случаев, когда люди встречали очень странные знаки и поспешили поделиться своим недоумением со всем интернетом. И помните три важные вещи: 1) берегитесь фей; 2) не катайтесь на велосипеде, если вы котик; 3) почаще звоните маме.
Стоп!
Попробуйте просто исчезнуть.
Добро пожаловать в Австралию
А почему там нет кенгуру?
Самый важный знак
Мне не нужны знаки чтобы позвонить маме. Люблю маму.
Берегитесь смартфоновых зомби
Предупреждение в четырёх актах
Раскадровка будущего фильма.
55 миль в час? Может быть
Вандализм или искусство?
Что такое стрит-арт, как не качественный вандализм?
Берегитесь… внезапного похищения?
Спасибо за совет
Снова Австралия
А зачем они посыпали гречкой газон?
Весело у вас тут на дорогах
В Японии котикам запрещено кататься на велосипеде
Помните о ежах
Осторожно, рядом… аборигены?
Остерегайтесь маленьких фей
Парковка только для ведьм
Остальные будут превращены в жаб.
Самый доходчивый знак
Это значит: «Прежде чем попасть под машину, сделай сальто назад»!
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