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Берегитесь фей, аборигенов и котов на велосипедах: 18 странных предупреждающих знаков

Берегитесь фей, аборигенов и котов на велосипедах: 18 странных предупреждающих знаков

Автор:
19 мая 2023 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   забавно   знак   предупреждающий знак   фото   
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Дорожные знаки и другие предупреждения нужны нам, чтобы не натворить бед. Но некоторые знаки и обозначения вызывают не желание последовать рекомендации, а только смех или удивление.

Мы собрали для вас несколько случаев, когда люди встречали очень странные знаки и поспешили поделиться своим недоумением со всем интернетом. И помните три важные вещи: 1) берегитесь фей; 2) не катайтесь на велосипеде, если вы котик; 3) почаще звоните маме.


Стоп!

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Попробуйте просто исчезнуть.


Добро пожаловать в Австралию


А почему там нет кенгуру?


Самый важный знак


Мне не нужны знаки чтобы позвонить маме. Люблю маму.


Берегитесь смартфоновых зомби


Предупреждение в четырёх актах


Раскадровка будущего фильма.


55 миль в час? Может быть


Вандализм или искусство?


Что такое стрит-арт, как не качественный вандализм?


Берегитесь… внезапного похищения?


Спасибо за совет


Снова Австралия


А зачем они посыпали гречкой газон?


Весело у вас тут на дорогах


В Японии котикам запрещено кататься на велосипеде


Помните о ежах


Осторожно, рядом… аборигены?

Остерегайтесь маленьких фей

Парковка только для ведьм

Остальные будут превращены в жаб.


Самый доходчивый знак


Это значит: «Прежде чем попасть под машину, сделай сальто назад»!

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Метки: Юмор   в мире   забавно   знак   предупреждающий знак   фото   
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