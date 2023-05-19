Берегитесь фей, аборигенов и котов на велосипедах: 18 странных предупреждающих знаков

Мы собрали для вас несколько случаев, когда люди встречали очень странные знаки и поспешили поделиться своим недоумением со всем интернетом. И помните три важные вещи: 1) берегитесь фей; 2) не катайтесь на велосипеде, если вы котик; 3) почаще звоните маме.

Стоп!