10 странных и жутких находок, которые люди сделали дома

Дом — уютное место, куда хочется возвращаться и где мы чувствуем себя в безопасности. Но в собственном доме иногда можно обнаружить такую жуть, что захочется съехать и навсегда его забыть. Герои этой подборки сделали в своих домах странные, пугающие и жутковатые находки — от змей в стенах до тела пропавшего супруга. Все герои реальны, и в своё время попали в выпуски новостей и заголовки.
В 2022 году 53-летний американец Ричард Мэдж из штата Иллинойс был объявлен пропавшим без вести. 26 апреля 2022 года Мэдж сказал своей жене Дженнифер, что он плохо себя чувствует и решил уйти с работы пораньше. Когда жена приехала домой, её супруга нигде не было, но его машина стояла, а в доме были его бумажник и ключи. Полиция два раза проводила обыск, но мужчину не нашли. Позже в доме появился ужасный запах, но Дженнифер Мэдж решила, что всё дело в канализационных трубах. Только спустя 8 месяцев, разбирая рождественские украшения в кладовке, она обнаружила за залежами одежды тело своего супруга. Вскрытие показало, что мужчина совершил самоубийство через повешение.
Койоты - хищные представители семейства псовых, которых можно встретить в лесах, степях и пустынях Северной Америки. Обычно они избегают людей, но иногда встречаются в больших городах. 9 сентября 2022 года жители города Трентон, штат Огайо, забыли закрыть входную дверь дома, пока складывали вещи в машину. К ним в дом забежал койот - правда увидели его уже позже и случайно. После того, как отец семейства воспользовался туалетом, он увидел, что за унитазом прячется животное. Это и был койот, который решил выбрать такое странное место для убежища. После этого команда полицейских вызволила и отпустила койота в дикую природу.
В 2021 году 32-летний Джонатан Льюис, учитель начальных классов в Великобритании, купил новый дом. Под лестницей, в месте, заделанном гипсокартоном, он сделал жутковатую находку - тряпичную куклу со странной запиской. В ней говорилось: "Уважаемый новый домовладелец! Спасибо за то, что освободил меня. Меня зовут Эмили. Мои хозяева жили в этом доме в 1961 году, но они мне не нравились, поэтому им пришлось уйти. Они слишком часто развлекались и пели, мне это надоедало. Решила убить их ножом. Надеюсь, у вас есть ножи.. Спокойной ночи". После этого друзья парня уговаривали его съехать и продать дом, но он счёл эту записку не пугающей, а забавной.
35-летняя Криста Браун из американского города Провиденс проснулась от объятий голого незнакомца. Мужчина пробрался в дом, пока дверь была открыта, прошёл в спальню и обнял женщину. Сначала Криста подумала, что это её парень - но ей это показалось странным, потому что её парень с сыном недавно спустились в подвал. Когда женщина повернулась, она была в шоке - перед ней был голый незнакомый мужчина. Женщина начала кричать, и незнакомец скрылся и побежал на второй этаж, где находился брат Кристы. Брат прогнал странного персонажа и обратился в полицию. Оказалось, этот 50-летний мужчина жил в соседнем доме. Когда полиция зашла, он сидел голым на диване. Позже его отправили на психиатрическую экспертизу и обвинили в проникновении со взломом.
Муравьиный дятел или желудёвый дятел известен одной интересной особенностью. Они делают своеобразные "кладовые", запасая жёлуди и помещая их в отверстия, выдолбленные в деревьях. Одна пара таких дятлов дятлов решила запасти свои желуди в необычном месте — в жилом доме. В декабре 2022 года хозяева дома в Калифорнии пожаловались на червей, которые выползали из стены в спальне. Эксперты выяснили, что это мучные черви, которые питались целым запасом желудей в 317 килограммов. Желудевые дятлы проделали сотни дырок в деревянной обшивке дома и бросали желуди через отверстие в дымоходе. Затем они пробрались и на чердак, и начали оставлять жёлуди в стенах дома. Специалисты целый день убирали этот тайник и заделывали все полости, куда дятлы складывали жёлуди.
Сервалы - хищные представители семейства кошачьих, которые распространены почти по всей территории Африки. Но иногда они могут забрести туда, куда не надо. 30 июня 2021 года жительница города Брукхейвен, США, по имени Кристин Фрэнк отдыхала в кровати. Её муж ушёл гулять с собакой, и женщина осталась в спальне одна. Внезапно она почувствовала, что по кровати кто-то ходит - и повернувшись, увидела рядом крупную кошку. Это был сервал. Женщина испугалась и позвонила мужу, который позже прогнал животное. Оказалось, у этой самки сервала была хозяйка, которая жила неподалёку. Держать сервалов в штате Атланта незаконно, поэтому кошку у хозяйки забрали. Сейчас она жива и здорова, и живёт в заповеднике.
В марте 2023 года житель Милл-Крика, США, начал замечать, что у него дома пропадают вещи и пахнет сигаретным дымом. Во время поисков он нашёл на чердаке самодельную кровать, недоеденную еду, принадлежности для приема наркотиков и включенный обогреватель. Хозяин дома вызвал полицию, но только при втором обыске в доме обнаружили незаконного жителя. Это был 24-летний Дэниэл Томояга. Он украл у домовладельца паспорт, бумажник и 3000 долларов, а сам хранил таблетки метамфетамина и фентанила. Позже парня обвинили в краже, взломе и хранении наркотиков.
В марте 2017 года житель провинции Цзянсу в Китае услышал очень громкий звук. Оказалось, в крышу его дома "впечатался" внедорожник. Водитель хотел объехать трехколёсный велосипед и избежать столкновения с другой машиной, как вдруг сильно нажал на педаль газа и въехал в крышу дома. Машину снимали с крыши с помощью крана. К счастью, ни водитель, ни хозяин дома не пострадали.
Эту пугающую находку сделала 42-летняя Эмбер Холл из города Сентенниал, США. В конце марта этого года женщина купила долгожданный дом, куда переехала с детьми и двумя собаками. Разбирая вещи в гараже, женщина заметила, что её собака увидела что-то странное. Подойдя ближе, она увидела две дыры в стене и змей, которые ползли вверх.. Но это было только начало. Женщина вызвала змееловов, которые нашли в доме целых десять змей, и предупредили, что под домом может находиться змеиное логово. Они определили, что змеи крупные, и жили в доме по меньшей мере два года. Хозяйка решила - пока всех змей не обнаружат и не уберут, она не сможет спокойно жить в новом доме.
Житель города Кливленд-Хайтс в США купил на публичном аукционе дом. 29 ноября 2022 года он отправился осмотреть его, и обнаружил в подвале разлагающееся тело. Мужчина сразу вызвал полицию, и позже оказалось, что это тело 71-летней Нины Филден, предыдущей владелицы дома. На теле Филден не было обнаружено никаких травм, и никто так и не узнал, как оно попало в подвал и почему его никто не увидел до продажи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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