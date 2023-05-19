10 странных и жутких находок, которые люди сделали дома

35-летняя Криста Браун из американского города Провиденс проснулась от объятий голого незнакомца. Мужчина пробрался в дом, пока дверь была открыта, прошёл в спальню и обнял женщину. Сначала Криста подумала, что это её парень - но ей это показалось странным, потому что её парень с сыном недавно спустились в подвал. Когда женщина повернулась, она была в шоке - перед ней был голый незнакомый мужчина. Женщина начала кричать, и незнакомец скрылся и побежал на второй этаж, где находился брат Кристы. Брат прогнал странного персонажа и обратился в полицию. Оказалось, этот 50-летний мужчина жил в соседнем доме. Когда полиция зашла, он сидел голым на диване. Позже его отправили на психиатрическую экспертизу и обвинили в проникновении со взломом.