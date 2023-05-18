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Настойчивость и ещё раз настойчивость... и ещё раз

Настойчивость и ещё раз настойчивость... и ещё раз

Автор:
18 мая 2023 18:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Упорство   Юмор   логика   настойчивость   подборка   
2456
17
Пост о самых упорных людях и животных, которых остановить может лишь грузовик... или апперкот... или усталость. Ну вы поняли...
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Метки: Прикол   Упорство   Юмор   логика   настойчивость   подборка   
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6  комментариев
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14k
a_komolow 56 минут назад
Комментарий к фото
Челябинская муха!
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1k
Fara87 3 минуты назад
15. Там, скорее всего, не асфальт, а резиновая крошка была
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17k
RDen Полчаса назад
16. Геймеры поймут

а как надо? Пройти игрулю на лёгком за пол часа?
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17k
RDen 37 минут назад
12. Когда нет открывалки

не понял...Нож же лежит. Им то не смогли открыть нормально?
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17k
RDen 41 минуту назад
ну 6.

улыбнуло
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14k
a_komolow 53 минуты назад
Комментарий к фото
Кот с собакой пусть побегают
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