Настойчивость и ещё раз настойчивость... и ещё раз

Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)

Когда всё даже слишком логично

Логика, ты это, давай, до свидания

Пост о женской логике, собранный мужчиной

Н[э] — настойчивость

Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять