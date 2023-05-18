Настойчивость и ещё раз настойчивость... и ещё раз

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Пост о самых упорных людях и животных, которых остановить может лишь грузовик... или апперкот... или усталость. Ну вы поняли...
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а как надо? Пройти игрулю на лёгком за пол часа?
не понял...Нож же лежит. Им то не смогли открыть нормально?
улыбнуло