В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Вирусологи уверяют, что ничего страшного не произошло и эпидемия столице не грозит.
Сегодня днём столичный градоначальник Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в 11 районах Москвы карантина из-за птичьего гриппа. Под ограничения попали Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное и Зябликово.
И сразу к хорошим новостям. Людей карантин сильно не затронет. Ограничения предполагают запрет на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовку и вывоз кормов для птиц, а также проведение ярмарок, выставок и прочих массовых мероприятий, которые предполагают большое скопление и перемещение птиц и других животных.
Несмотря на то, что летальность птичьего гриппа очень высокая (в районе 50%), маски, от упоминания которых у многих после пандемии ковида начинается нервный тик, носить не нужно. Все дело в том, что от человека к человеку вирус не передаётся (известны лишь единичные случаи), а чтобы получить смертельную дозу заразы от птиц нужно продолжительное время находиться с ними в закрытом помещении или иметь тесный контакт. Поэтому даже проходя мимо больной утки, риска заразиться практически нет.
Что касается уличных птиц, то голуби не являются переносчиками этого заболевания. Основными носителями вируса являются гуси, утки и куры. При этом домашние животные (кошки и собаки) от больных птиц не заразятся, уверяет главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
В Роспотребнадзоре тоже поспешили успокоить москвичей. В ведомстве отметили, что пока ни одного случая заражения человека в столице не зафиксировано.
Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора
По последним данным, причиной распространения птичьего гриппа стали не утки, а чайки, чьи тушки нашли на Борисовских прудах.
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