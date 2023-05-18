В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Несмотря на то, что летальность птичьего гриппа очень высокая (в районе 50%), маски, от упоминания которых у многих после пандемии ковида начинается нервный тик, носить не нужно. Все дело в том, что от человека к человеку вирус не передаётся (известны лишь единичные случаи), а чтобы получить смертельную дозу заразы от птиц нужно продолжительное время находиться с ними в закрытом помещении или иметь тесный контакт. Поэтому даже проходя мимо больной утки, риска заразиться практически нет.