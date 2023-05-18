Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец

Вот как она это сделала.
Любительница кошек из Атланты, штат Джорджия, организовала небольшой приют. Начала собирать туда бездомных животных, подыскивать какие-то деньги на корм - всё шло в обычном режиме.
До тех пор, пока не возник вопрос: кому их отдавать-то? За свой счёт вечно содержать мохнатых она не могла, а желающих обзавестись питомцем просто не было. Её приют был никому не интересен.
Тогда хитрюга сделала макет сайта, где представила своё заведение в виде салона по продаже автомобилей. Так и появились «Котилаки» и «Фуррари» с чёрно-белым носом.
Своё творение выложила на Reddit и привлекла внимание.
А количество тех, кто хочет «Котиллак» и прочее автокотэ, сразу увеличилось.
Источник:
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