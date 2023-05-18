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Сообщество Без кота и жизнь не та 1600 постов • 470 подписчиков подписаться
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Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец

Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец

Автор:
18 мая 2023 14:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   США   атланта   джорджия   кошки   приют   
1211
8

Вот как она это сделала.

Любительница кошек из Атланты, штат Джорджия, организовала небольшой приют. Начала собирать туда бездомных животных, подыскивать какие-то деньги на корм - всё шло в обычном режиме.

До тех пор, пока не возник вопрос: кому их отдавать-то? За свой счёт вечно содержать мохнатых она не могла, а желающих обзавестись питомцем просто не было. Её приют был никому не интересен.

Тогда хитрюга сделала макет сайта, где представила своё заведение в виде салона по продаже автомобилей. Так и появились «Котилаки» и «Фуррари» с чёрно-белым носом.

Своё творение выложила на Reddit и привлекла внимание.

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А количество тех, кто хочет «Котиллак» и прочее автокотэ, сразу увеличилось.

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Метки: Питомцы   США   атланта   джорджия   кошки   приют   
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14  комментариев
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2k
RaiJu 57 минут назад
умница
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6k
Станислав 7 минут назад
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Света 13 минут назад
Ну и молодец! А котмобили все красавцы.
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
импакт сенсорс
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1k
Антон Полчаса назад
Фурарри ))))
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вот, либерахи, и сравните цены в России и в вашей боготворимой Америкосии. Котейка породы Вдобрыерукиклоткуприученествсё 1 шт.в России - 1 руб. , а там - $100-$150!
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