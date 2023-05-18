Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец

Любительница кошек из Атланты, штат Джорджия, организовала небольшой приют. Начала собирать туда бездомных животных, подыскивать какие-то деньги на корм - всё шло в обычном режиме.

До тех пор, пока не возник вопрос: кому их отдавать-то? За свой счёт вечно содержать мохнатых она не могла, а желающих обзавестись питомцем просто не было. Её приют был никому не интересен.

Тогда хитрюга сделала макет сайта, где представила своё заведение в виде салона по продаже автомобилей. Так и появились «Котилаки» и «Фуррари» с чёрно-белым носом.

Своё творение выложила на Reddit и привлекла внимание.