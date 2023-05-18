В Перми собака покалечила «борца за права животных» и зоозащитника

Теперь ему требуется операция.
Семён - известный зоозащитник и создатель Станции скорой помощи для бездомных собак. Он выгуливал аргентинского дога, тогда и случилось ЧП. Как сообщила президент фонда помощи животным «Антидогхантер Пермь» Екатерина Фоминых:
Семён выгуливал аргентинского дога за территорией станции. На рулетке. А когда зашёл на территорию, собака была ещё на рулетке, в этот момент другие собаки начали драться. Пытаясь их как-то разогнать, повысил голос, и дог с рулетки на него кинулся. Мы сразу вызвали скорую помощь, его отвезли в травмпункт. Операцию ещё не провели. У Семёна дилемма – он всё боится оставить станцию, оставить собак. У нас 200 собак на балансе, две трети из которых инвалиды, весь функционал на нём держится. Проблема сейчас в поддержании работы станции.
У защитника сломаны обе руки, лучевые суставы, разорваны вены и сухожилия. Без операции, конечно, не обойдётся. Ну а потом - непростой период реабилитации.
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Ей богу зоошизы настолько отбитые, что сами становятся жертвами тех, кого пытаются защитить. Жизнь вообще ничему их не учит!