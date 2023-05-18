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В Перми собака покалечила «борца за права животных» и зоозащитника

В Перми собака покалечила «борца за права животных» и зоозащитника

Автор:
18 мая 2023 13:53
Сообщество : Жить в России
Метки: аргентинский дог   видео   зоозащитник   нападение   операция   пермь   пес   собака   
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Теперь ему требуется операция.

Семён - известный зоозащитник и создатель Станции скорой помощи для бездомных собак. Он выгуливал аргентинского дога, тогда и случилось ЧП. Как сообщила президент фонда помощи животным «Антидогхантер Пермь» Екатерина Фоминых:

Семён выгуливал аргентинского дога за территорией станции. На рулетке. А когда зашёл на территорию, собака была ещё на рулетке, в этот момент другие собаки начали драться. Пытаясь их как-то разогнать, повысил голос, и дог с рулетки на него кинулся. Мы сразу вызвали скорую помощь, его отвезли в травмпункт. Операцию ещё не провели. У Семёна дилемма – он всё боится оставить станцию, оставить собак. У нас 200 собак на балансе, две трети из которых инвалиды, весь функционал на нём держится. Проблема сейчас в поддержании работы станции.

У защитника сломаны обе руки, лучевые суставы, разорваны вены и сухожилия. Без операции, конечно, не обойдётся. Ну а потом - непростой период реабилитации.

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Метки: аргентинский дог   видео   зоозащитник   нападение   операция   пермь   пес   собака   
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50  комментариев
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1k
Mrak OBOY 2 часа назад
выгуливаешь собаку без намордника, штраф 100к!!! вот и все!!! а всем у кого собаки самые добрые милые и не лают, сидите дома и играйтесь со своими песиками, а на улице оденьте намордник!!!
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0
Ре 17 минут назад
Он догом отмахивался что бы две руки сломать? На рулетке... История попахивает соловьев тв
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1k
Николай 24 минуты назад
Товарищи собаколюбы: ну вы там своему соратнику объясните, что не надо на собак кричать, размахивать перед ними руками, дискриминировать по видовому признаку и ходить перед ними в пьяном виде, а то вон какие последствия серьезные.
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13k
Женя Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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723
Дмитрий 36 минут назад
Бей своих, чтоб чужие боялись.
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1k
Карл Карл 41 минуту назад
наконец то дождался этой новости! прям гора с плеч!
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10k
Сергей Попов 47 минут назад
Кстати, даже милые хомячки, и те кусают своих хозяев, когда им что-то не нравится. Что уж говорить о собаках? Поэтому я за то, чтобы хозяин получал и платил государству за право содержать животное, способное нанести имущественный вред или вред здоровью окружающих. Более того, каждый хозяин должен в обязательном порядке страховать свою ответственность, как автовладельцы. Ну и в случае, когда его животное нанесет серьезный вред, помимо выплат через страховые компании, должна производиться эвтаназия животного, как общественно опасного.
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19k
speaktr-st 51 минуту назад
Ничего, подлечится, побежит на Красную Площадь, протестовать против закона об усыплении бездомных животных.
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3k
Natalia 54 минуты назад
я так поняла (если коротко) в питомнике напали на его владельца из-за нарушения техники безопасности. Ребят, вы так накинулись на него в комментах, злорадствуя, но человек хорошим делом занимался. Человек просто любит животных и старается помогать как может. Он пристраивал бродячих собак, следил за ними, контролируя популяцию. С чего вдруг взяли, что он зоошизик, считающий, что в нападении на улицах виноваты сами люди и собачки безвредные? А огреб из-за своей самоуверенности и небрежности. Надеюсь, все обойдется и поправится
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1k
Сергей Викторович 57 минут назад
Хорошая новость. Всегда есть вероятность что собака без намордника может напасть на человека, но зоошижы всегда это отметают. Хорошая новость в том, что вот он - наглядный пример, и пострадал от него именно тот, которые своим враньем и базалаберностью защищает собак в ущерб людей.
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2k
Змей Горыныч 58 минут назад
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6k
Дмитрий Горчилин 59 минут назад
Ответственность за животное должна быть такая же как за огнестрельное оружие. Нарушил правила обращения с оружием, подстрелил соседа- изъятие оружия, компенсация убытков, статья, тюрьма. Крупная собака ничем от оружия не отличается, ответственность должна быть аналогичной. Данный конкретный случай отличается лишь тем, что лицо нарушившее правило само и пострадало, себе же в ногу и выстрелило, что от ответственности его не освобождает.
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4
Джем Дмитрий Горчилин 46 минут назад
крупная собака хуже оружия , потому что оружие само за человеком не бегает, само по себе не стреляет.
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13k
Axel 59 минут назад
Да и хрен с ним. Он взрослый, дееспособносный... наверное. А как там бедный пёсик? Не пострадал?
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Вообще то она не кусается, но он сам ее спровоцировал?
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Ну давайте, зоошизики. Пишите, что это он провоцировал, сам виноват, а собака безобидная, тыры-пыры.
Ей богу зоошизы настолько отбитые, что сами становятся жертвами тех, кого пытаются защитить. Жизнь вообще ничему их не учит!
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4
Джем MrForstd 48 минут назад
+1 за сарказм
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209
Bublic 77 Час назад
С псом понятно, животное на инстинктах живет. Больше вреда вот такие "семёны" приносят своей сердобольностью. Каждую весну, как снег сойдёт, кругом собачье го.вно. Неуважаемые собачники, вы за своим питомцем даже го.вно убрать не можете. Вам не понравится если пёс диван обоссыт? Вот и людям не нравится что у машины колеса обоссаны. Хозяина надо мордой в саньё потыкать, чтобы уважал чужую собственность. Неоднократно наблюдал с какой гордостью смотрит хозяин шавки, когда та людей облаивает. Просишь вежливо убрать собаку начинается хай, мол она не кусается. Нет блин, она целуется. Людям не нравится когда в их личное пространство влазит какая-то слюнявая собака. Поймите наконец, ваша псина никому кроме вас не нужна и не интересна.
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4
Джем Bublic 77 48 минут назад
ну гавно не самая большая проблема, даже сказал бы что меньшее из зол....
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19k
Robin Hood Час назад
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157
grigorenko vladislav Час назад
"Семёнчик! Мы с тобой!" - и собачки, радостно погавкивая, под предводительством аргентинского дога стали запрыгивать в скорую помощь.
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13k
Kostick Час назад
плюс к ранее написанному - раз в таком месте оказался аргентинец, значит был проблемным, доминантный скорей всего. крендель решил понтануться эффектной собачкой, не зная ни собаку, ни породу, нарушив всё что только можно, от рулетки(жесть) до отсутствия намордника. вернувшись в обитель блоховозов, там драка, аргентинец был не против поучаствовать, но дяденька решил крикнуть (скорей всего либо дернул, либо ударил собаку). т.к. бобик в принципе его хозяином не мог считать, то решил затоталить. повезло идиоту. как за моего аргентина кинолог, им же пожёванный, говорил - два взрослых мужика легко одвухсотить может.
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4k
Горожанин Час назад
Ну, наконец-то! Началось!
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2k
Lexx 2 часа назад
Оооо, повреждённые лучевые суставы и сухожилия, потом будут давать о себе знать. Особенно перед плохой погодой. По себе знаю.
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