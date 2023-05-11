Кровавая история строительства Бруклинского моста

В штате Нью-Йорк законы о соблюдении безопасности в работе с кессоном начали принимать только через 40 лет после описываемых событий, поэтому строительство моста продолжались, несмотря на то, что умирали люди.

Мост был построен ценой жизни рабочих, из которых большинство погибли именно от кессонной болезни. Данные о количестве смертей разнятся, так как существуют официальные данные и информация о тех смертях, которые не были задокументированы - от 30 человек до 150.



