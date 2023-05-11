Кровавая история строительства Бруклинского моста

Мост, при создании которого погибло очень много человек. И большинство из них скончалось по совершенно неожиданной причине.
В конце 19 века, когда мост только-только начали возводить, он считался настоящим бриллиантом архитектуры. Его строили целых 13 лет и сначала он назывался Мост Нью-Йорка и Бруклина. Он стал самым большим висячим мостом в мире. И также первым мостом, в чьей конструкции были использованы стальные тросы.
Первым начал строительство инженер Джон Рёблинг, который придумал два береговых пролёта и подвесную часть на опорах (80 метров высотой). И в самом начале стройки произошла трагедия: Джон был в лодке и контролировал установку свай, когда лодка столкнулась с паромом. Инженеру раздробило ногу и он вскоре скончался от столбняка. Строительство 61-летний Рёблинг успел перепоручить сыну Вашингтону, но и того ждала незавидная участь.
Трагедия Бруклинского моста была не только в очевидных для строительства несчастных случаях. Для того чтобы укрепить фундамент под опорами, использовались кессоны - специальные камеры для погружения на глубину. Чтобы выгребать камни, грязь и ил со дна реки нанимали дешёвые рабочие руки, чаще всего иммигрантов. И вскоре рабочие стали страдать от кессонной болезни (она же болезнь водолазов). Из-за того, что давление в кессоне на дне реки и на поверхности резко менялось, рабочие мучились от онемения конечностей, невыносимых головных болей, кожного зуда и остальных неприятных симптомов.
В штате Нью-Йорк законы о соблюдении безопасности в работе с кессоном начали принимать только через 40 лет после описываемых событий, поэтому строительство моста продолжались, несмотря на то, что умирали люди.
Мост был построен ценой жизни рабочих, из которых большинство погибли именно от кессонной болезни. Данные о количестве смертей разнятся, так как существуют официальные данные и информация о тех смертях, которые не были задокументированы - от 30 человек до 150.
Вашингтон Рёблинг также стал жертвой строительства: когда в кессоне начался пожар, то он во время его тушения провёл на глубине вместо четырёх положенных часов почти сутки. Врач немедленно отправил Рёблинга-младшего домой, как только узнал об этом, но инженер не мог себе позволить отлёживаться дома, пока его коллеги тушат пожар. Он вернулся на глубину и второго погружения его организм просто не выдержал. Как только Рёблинг поднялся на поверхность, его парализовало.
Руководство строительством взяла на себя Эмили Рёблинг, жена Вашингтона. Утром муж давал ей подробнейшие инструкции, а вечером она предоставляла ему такой же подробный отчёт. Так как квартира находилась прямо напротив моста, Вашингтона усаживали утром прямо напротив окна и он, вооружившись биноклем, целый день следил за тем, как идёт строительство. Фанат своего дела, что тут скажешь...
А Эмили пришлось в экстренном режиме погружаться в такие науки как высшая математика, сопромат, метростроение. Также от женщины требовались ещё и навыки оратора и дипломата, ведь ей приходилось частенько выступать на городских собраниях, убеждая городские власти и других инженеров не отнимать работу у неё и её мужа. И Эмили, буквально, провела всю работу, ведь она руководила строительством практически все 13 лет.
Источник:
Откуда такие цифры? Во всех источниках (кроме русскоязычной Вики, без ссылки) сказано, что погибло от 27 до 40 человек.
Например (автоперевод) - https://www.history.com/news/brooklyn-bridge-construction-deathshttps://www.history.com/news/brooklyn-bridge-construction-deaths
Попытки подсчитать, сколько было убито, различаются. В своей книге «Великий мост» автор Дэвид Маккалоу пишет, что строительство унесло жизни 21 человека, большинство из которых были иммигрантами. В своем отчете для Brooklyn Eagle Мартин подробно описал гибель 27 рабочих в результате несчастного случая, хотя главный механик Э. Ф. Фаррингтон подсчитал, что их число может достигать 40.
в истории строительства говорится, что также есть смерти, которые не были никак задокументированы (видимо как раз потому, что были иммигранты) и отсюда во многих источниках есть цифра 150.
Но вы правы, я сейчас скорректирую текст.