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Преображения в стиле "До и после" от людей, которые сбросили лишний вес

Преображения в стиле "До и после" от людей, которые сбросили лишний вес

Автор:
17 мая 2023 11:03
Метки: до и после   изменения   лишний вес   похудели   преображения   трасформации   фотосравнения   
2402
16

Одна такая деталь - как лишний вес - может навсегда изменить внешний вид человека. Перед вами герои, которые взяли себя в руки и решили поменять свою жизнь. Они сбросили лишние килограммы - и теперь абсолютно счастливы!

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Метки: до и после   изменения   лишний вес   похудели   преображения   трасформации   фотосравнения   
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19  комментариев
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821
Олеся К Час назад
где б силу воли найти....
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9k
Garpia121 Минуту назад
По отсутствию лишней кожи на фото "после", закрадываются сомнения что хронология обратная, на некоторых.
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597
Алексей 9 минут назад
Как говорится в "Освенциме" жирных не было
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6k
perekrestok 10 минут назад
Есть универсальный рецепт НАДО МЕНЬШЕ ЖРАТЬ! Помогает всем!
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1k
raael13 14 минут назад
Здесь тоже трансформация. Только в другом направлении.
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24k
MrGod 15 минут назад
Люди хвастаются что у них заработал мозг и они начали уделять себе ( своему телу) внимание.
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7k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Ну про кожу даже не спрашиваю ....
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48k
Андрей Полчаса назад
Лишний вес: "Я твоё лицо менял!"
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7k
Roman Полчаса назад
Первое что надо понять жиробасам: слово "сбросить" тут вообще неприменимо.
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32k
Slonyash 37 минут назад
Молодцы однозначно!
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9k
au3 41 минуту назад
Кто все эти люди? Что мне от их фото?
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3
Tralay au3 22 минуты назад
Какие-то бывшие жиробасы. От фото - ну [мат].
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12k
GROMOZEKA Час назад
Сила есть!
Воля есть!
СИЛЫ ВОЛИ НЕТ!
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2k
ChePaev Час назад
Ой, у меня сегодня наконец то вечерняя треня в клубе, после недельного бухалова и обжиралова на праздниках в отъезде, килограмма полтора набрал за эти дни, и я счастлив, что это наконец то все закончилось.
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