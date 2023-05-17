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В России закрывается фонд, распространявший научную литературу бесплатно

В России закрывается фонд, распространявший научную литературу бесплатно

Автор:
17 мая 2023 10:16
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: бесплатная литература   всенаука   дигитека   книги   литература   цифровые книги   
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В этом году прекратил работу один из просветительских проектов Рунета "Дигитека". Из-за сложной международной обстановки, признания множества лиц и организаций иноагентами, стало невозможно поддерживать работоспособность одного из проектов "Всенауки". Многие научно-популярные книги скоро будет нельзя скачать официально без оплаты.


Подробнее прочитать о причинах закрытия можно на сайте Всенаука.


30 апреля 2024 года книги будут недоступны для скачивания. Часть книг изымут из бесплатного доступа уже в этом месяце.


Список книг, доступный для бесплатного скачивания



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Метки: бесплатная литература   всенаука   дигитека   книги   литература   цифровые книги   
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19  комментариев
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Жан Батист Эммануэль Зорг 2 часа назад
а это точно научная литература?
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8k
Александр Маслов 36 минут назад
Меня всегда выручал ресурс twirpx.com. Это не реклама. Реально крутая бесплатная библиотека.
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6k
sumrаknn Час назад
Из-за признания множества лиц и организаций иноагентами - Пожалуйста, поделитесь ссылкой с друзьями, родственниками, знакомыми.

Это на тупых епланов расчитано? типа Россия закрывает антиросийскую пропаганду, но русские сами должны искать и хавать эту гавнину.
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3k
poбт Час назад
на самом деле новость звучит примерно так - очередная шарага под видом неких благ раздающая пиратские книги скоро закроется
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Никифоридис

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