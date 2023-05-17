В России закрывается фонд, распространявший научную литературу бесплатно

В этом году прекратил работу один из просветительских проектов Рунета "Дигитека". Из-за сложной международной обстановки, признания множества лиц и организаций иноагентами, стало невозможно поддерживать работоспособность одного из проектов "Всенауки". Многие научно-популярные книги скоро будет нельзя скачать официально без оплаты.
Подробнее прочитать о причинах закрытия можно на сайте Всенаука.
30 апреля 2024 года книги будут недоступны для скачивания. Часть книг изымут из бесплатного доступа уже в этом месяце.
Список книг, доступный для бесплатного скачивания
- Всё из ничего: Как возникла Вселенная, Лоуренс Максвелл Краусс
- Эгоистичный ген, Ричард Докинз
- Как научиться оптимизму: Измените взгляд на мир и свою жизнь, Мартин Селигман
- Параллельные миры. Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем Космоса, Митио Каку
- Новая поведенческая экономика, Ричард Талер
- В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов, Ася Казанцева
- Теория всего, Стивен Хокинг
- Достающее звено. Книга вторая. Люди, Станислав Дробышевский
- Пластичность мозга, Норман Дойдж
- Квантовая случайность. Нелокальность, телепортация и другие квантовые чудеса, Николя Жизан
- Рождение сложности, Александр Марков
- Против часовой стрелки, Полина Лосева
- Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь, Александр Аузан
- Утопия для реалистов. Как построить идеальный мир, Рутгер Брегман
- Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение, Том Чатфилд
- Красота физики: постигая устройство природы, Фрэнк Вильчек
- Кто мы такие? Гены, наше тело, общество, Роберт Сапольски
- Подчинение авторитету: научный взгляд на власть и мораль, Стэнли Милгрэм
- Фантомы мозга, Сандра Блейксли; Вилейанур Рамачандран
- Эволюция личности, Михай Чиксентмихайи
- Истоки морали. В поисках человеческого у приматов, Франс де Вааль
- Двойная спираль, Джеймс Дьюи Уотсон
- Лжедиагностика. Как врачи обманывают пациентов и способы этого избежать, Алексей Водовозов
- Чистый лист, Стивен Пинкер
- Мозг и душа, Крис Фрит
- Голубая точка. Космическое будущее человечества, Карл Саган
- Мифы об эволюции человека, Александр Соколов
- Несовременная страна. Россия в мире XXI века, Владислав Иноземцев
- Одиноки ли мы во Вселенной? Ведущие ученые мира о поисках инопланетной жизни, Джим Аль-Халили
- Анатомия человеческих сообществ, Паскаль Буайе
- Делай космос!, Виталий Егоров
- Предсказуемая иррациональность, Дэн Ариели
- Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению, Никита Непряхин
- Моральное животное, Роберт Райт
- Астрономия. Популярные лекции, Владимир Сурдин
- Эффект Люцифера: Почему хорошие люди превращаются в злодеев, Филип Зимбардо
- Математическое понимание природы, Владимир Арнольд
- Сумма биотехнологии, Александр Панчин
- Объясняя религию. Природа религиозного мышления, Паскаль Буайе
- Эволюция человека. Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа, Александр Марков
- Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса, Роберт Сапольски
- Что такое наука и как она работает, Джеймс Цимринг
- Все формулы мира: Как математика объясняет законы природы, Сергей Попов
- Почему мы существуем? Величайшая из когда-либо рассказанных историй, Лоуренс Максвелл Краусс
- О науке без звериной серьезности, Григорий Тарасевич
- Психология лжи, Пол Экман
- Почему мы до сих пор живы? Путеводитель по иммунной системе, Айдан Бен-Барак
- Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке и что современная наука думает о них, Мария Кондратова
- Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы, Светлана Бурлак
- Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины 21 века, Максим Франк-Каменецкий
- Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского, Александр Пиперски
- Почему небо тёмное. Как устроена Вселенная, Владимир Решетников
- Жемчужина Эйлера, Дэвид С. Ричесон
- Астрофизика с космической скоростью, Нил Деграсс Тайсон
- Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II, Тим Скоренко
- ДНК и ее человек, Елена Клещенко
- Карнавал молекул: Химия необычная и забавная, Михаил Левицкий
- Изменчивая природа математического доказательства, Стивен Кранц
- Кости, скалы и звезды. Наука о том, когда что произошло, Крис Тёрни
- Конец всего: 5 сценариев гибели Вселенной с точки зрения астрофизики, Кети Мак
- Небеса на земле: научный взгляд на загробную жизнь, бессмертие и утопии, Майкл Брэнт Шермер
- Гиперпространство, Митио Каку
- Загадки сна. От бессонницы до летаргии, Михаил Полуэктов
- Что значит быть собакой: И другие открытия в области нейробиологии животных, Грегори Бернс
- От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни, Сергей Ястребов
- Во что мы верим, но не можем доказать, Джон Брокман (ред.)
- Вселенная. Путешествие во времени и пространстве, Сергей Язев
- Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева, Аркадий Курамшин
- Всего шесть чисел: Главные силы, формирующие Вселенную, Мартин Рис
- Удивительная Солнечная система, Александр Громов
- Удивительная эволюция, Джонатан Б. Лосос
- Антропология пола, Марина Бутовская
- Происхождение жизни. От туманности до клетки, Михаил Никитин
- Мотивация и личность, Абрахам Харольд Маслоу
- Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения, Ольга Кашубина
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Источник:
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- Факты о жизни Эдгара По
- Книги, которые можно прочитать за один присест, но запомнятся надолго
Это на тупых епланов расчитано? типа Россия закрывает антиросийскую пропаганду, но русские сами должны искать и хавать эту гавнину.