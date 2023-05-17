В России закрывается фонд, распространявший научную литературу бесплатно

Подробнее прочитать о причинах закрытия можно на сайте Всенаука.

30 апреля 2024 года книги будут недоступны для скачивания. Часть книг изымут из бесплатного доступа уже в этом месяце.

Список книг, доступный для бесплатного скачивания

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