Предприниматель из Перми запустил продажи кофе на женском грудном молоке

По словам предпринимателя от них, в общей сложности, он получает примерно пять литров молока.

Стоимость порции напитка на грудном молоке - 650 рублей.

Тем не менее, в день с трёх торговых точек удается продать порядка 40-50 стаканчиков.

Планы грандиозные: искать новых мамочек, закупать замороженное молоко и к концу года выйти на оборот в тысячу стаканчиков в день. При этом предприниматель успокаивает — каждая сделка с поставщиком сопровождается свежей справкой из больницы. Поэтому продукт неопасен и чист.

Пермь - Москва: 1:0

И не надо кривить лицо!