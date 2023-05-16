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Предприниматель из&nbsp;Перми запустил продажи кофе на&nbsp;женском грудном молоке

Предприниматель из Перми запустил продажи кофе на женском грудном молоке

Автор:
16 мая 2023 23:26
Сообщество : Жить в России
Метки: гастрономия   грудное молоко   кофе   молоко   пермь   эксперимент   
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Новый гастрономический стартап извращение на карте России — кофе на грудном молоке. Можно отведать в Перми, порция — 650 рублей. "К концу года постараемся выйти на оборотку тысяча стаканов в день", - обещает владелец бизнеса Максим Кобелев.

Предприимчивый владелец кофе-точек из Перми стал первопроходцем придумав угощать уральцев напитком из женского грудного молока, - пишет MASH. Нашел через соцсети недавно родивших мамочек и предложил им сотрудничество: 1000 рублей в обмен на поставки драгоценного сырья. Сейчас с бизнесменом сотрудничает девять женщин.

По словам предпринимателя от них, в общей сложности, он получает примерно пять литров молока.

Стоимость порции напитка на грудном молоке - 650 рублей.

Тем не менее, в день с трёх торговых точек удается продать порядка 40-50 стаканчиков.

Планы грандиозные: искать новых мамочек, закупать замороженное молоко и к концу года выйти на оборот в тысячу стаканчиков в день. При этом предприниматель успокаивает — каждая сделка с поставщиком сопровождается свежей справкой из больницы. Поэтому продукт неопасен и чист.

Пермь - Москва: 1:0

И не надо кривить лицо!

Источник:

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Метки: гастрономия   грудное молоко   кофе   молоко   пермь   эксперимент   
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19  комментариев
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60
Анатолий 2 часа назад
Куда катится мир. Остановите, я сойду.
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6k
Андрей Крылов 20 минут назад
[мат]
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3k
skandere Полчаса назад
Чего тут "фу", "гадость". Слабаки! Известная в кругах феминисток блогерша Зое Ставри придумала изобретательный способ получить бесплатную буханку хлеба - приготовить ее на закваске из выделений собственного влагалища. Фот это фуууу! А это молочная кухня. Кстати, чего-то Киркоров с Басковым тормозят...
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35k
russger 43 минуты назад
Я не из России. Сейчас 650 рублей это много за такой "кофе" или как?
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5k
Михаил 46 минут назад
Фу, гадость то какая..
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1k
Николай 47 минут назад
Я много чего пробовал и до сих пор в здравии. И это бы попробовал разок. Но есть проблемы немножко. Сертификаты какие то должны быть наверное или справки от врача... Даже не буду озвучивать за что стоит беспокоится.
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24
Максим 48 минут назад
Интересно, что об этом думает роспотребнадзор и кто этому товарищу выдаёт сертификат качества на это молоко?)
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10k
Бритва 53 минуты назад
он, походу, и надзюбил в это молоко. Вон рожа хитрая какая
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4k
Трям Час назад
Могу ему белок поставлять, если ртом добывать будет. Дебил.
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19k
Robin Hood Час назад
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3k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Косарь одноразово платит, или за какой-то период? А чё не заведёт своё дойное стадо?
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17k
Nikita 2 часа назад
Эх... В Японии ему надо было стартапить... С руками оторвали бы...
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Анатолий 2 часа назад
Дебилам жить легко. Но они не понимают, что с дебилами жить жесть.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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73460



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