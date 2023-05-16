Предприниматель из Перми запустил продажи кофе на женском грудном молоке

Новый гастрономический стартап
извращение на карте России — кофе на грудном молоке. Можно отведать в Перми, порция — 650 рублей. "К концу года постараемся выйти на оборотку тысяча стаканов в день", - обещает владелец бизнеса Максим Кобелев.
Предприимчивый владелец кофе-точек из Перми стал первопроходцем придумав угощать уральцев напитком из женского грудного молока, - пишет MASH. Нашел через соцсети недавно родивших мамочек и предложил им сотрудничество: 1000 рублей в обмен на поставки драгоценного сырья. Сейчас с бизнесменом сотрудничает девять женщин.
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По словам предпринимателя от них, в общей сложности, он получает примерно пять литров молока.
Стоимость порции напитка на грудном молоке - 650 рублей.
Тем не менее, в день с трёх торговых точек удается продать порядка 40-50 стаканчиков.
Планы грандиозные: искать новых мамочек, закупать замороженное молоко и к концу года выйти на оборот в тысячу стаканчиков в день. При этом предприниматель успокаивает — каждая сделка с поставщиком сопровождается свежей справкой из больницы. Поэтому продукт неопасен и чист.
Пермь - Москва: 1:0
И не надо кривить лицо!
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