Как английский пират презентовал миру особый напиток?

Всё началось с того, что в 1630-х он попал в Новый Свет. А с точки зрения ботанических чудес это был настоящий рай. Правда, там вовсю орудовали испанцы, но честолюбивому Хьюзу захотелось немного подвинуть их на пьедестале.

В начале своего «творческого» пути каперства Уильям трудился рядовым матросом. И выполнял однообразную и монотонную работу. В том числе исследовал прибрежные зоны, одновременно жадно впитывая информацию об удивительных растениях новой земли.