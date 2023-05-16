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Как английский пират презентовал миру особый напиток?

Как английский пират презентовал миру особый напиток?

Автор:
16 мая 2023 10:27
Сообщество : Наука
Метки: Англия   Растение   Уильям Хьюз   америка   ботаника   горячий шоколад   какао   напиток   наука   описание   
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Кажется, что разбой и исследования – вещи плохо совместимые. Но этот человек ухитрился успешно себя показать в обоих направлениях.

Правда, накопленный за годы бурной молодости опыт Уильям Хьюз обобщал уже будучи в преклонном возрасте. Но удивителен сам факт: грозный пират был ещё и увлечённым ботаником.

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Всё началось с того, что в 1630-х он попал в Новый Свет. А с точки зрения ботанических чудес это был настоящий рай. Правда, там вовсю орудовали испанцы, но честолюбивому Хьюзу захотелось немного подвинуть их на пьедестале.

В начале своего «творческого» пути каперства Уильям трудился рядовым матросом. И выполнял однообразную и монотонную работу. В том числе исследовал прибрежные зоны, одновременно жадно впитывая информацию об удивительных растениях новой земли.

В 1672 году он выпустил трактат о ботанике Нового Света American Physitian, в котором описал грушу, лайм, сахарный тростник. Но вишенкой на  торте был основной компонент горячего шоколада – напитка столь чудесного и завораживающего, что Хьюз без сомнений назвал его американским нектаром.

С какао европейцев познакомил Колумб, случайно обнаруживший у местных стручки, напоминавшие по виду миндаль. Но именно Хьюз сделал описание на английском языке. Коренное население Центральной Америки употребляло шоколад с древнейших времён, ориентировочно с 1400 года до нашей эры, о чём свидетельствуют археологические находки. Какао измельчали, разбавляли с водой и пили. В особых случаях – на ритуальных церемониях добавляли в напиток мёд, фруктовые и ягодные соки, ваниль.

Сначала европейцы не вдохновились горячим шоколадом от слова совсем, дескать, какое-то пойло для животных (видимо, всё же сыграл роль фактор ощущения собственного превосходства).

Но примерно к 1600-м ситуация в Испании коренным образом изменилась. И к тому времени как капер-англичанин отправился в Америку, у испанцев уже выработалась стойкая привычка и традиция употребления какао. И во многом популяризации горячего шоколада среди  англичан поспособствовала работа Хьюза. В трактате он описал несколько рецептов напитка, способных удовлетворить вкусы как приверженцев классики, так и любителей экзотики.

Это были варианты, включавшие кроме воды, сахара и молока такие компоненты как яйца, мука, растительные масла, самые разные специи. Современники называют Хьюза пиратом-шоколатье. И хотя его заслуг нельзя не учитывать, всё же настоящими авторами горячего шоколада являются безвестные коренные жители Америки, веками наблюдавшие за простыми чудесами природы и учившиеся использовать её дары без вреда для неё и с пользой для себя.

А вы любите какао? Или предпочитаете чай или кофе?

Источник:

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Метки: Англия   Растение   Уильям Хьюз   америка   ботаника   горячий шоколад   какао   напиток   наука   описание   
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4  комментария
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Lexx Час назад
---В 1672 году он выпустил трактат о ботанике Нового Света American Physitian, в котором описал грушу, лайм, сахарный тростник. Но вишенкой на торте был основной компонент горячего шоколада – напитка столь чудесного и завораживающего, что Хьюз без сомнений назвал его американским нектаром.---

Не мог он его назвать "американским". Название "Америка" придумали в 1507 году.
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83
ЧЕбуратор Lexx 45 минут назад
И????
придумали в 1507, назвали в 1672...
Что не так?
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923
Uganda Час назад
Ссылка youtu.be
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