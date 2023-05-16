Кэтрин Пью - девушка, у которой был 1% шанс на выживание, когда она застряла в горящем автобусе

Кэтрин Пью выросла в Северном Уэльсе, Великобритания. Она была активной девушкой, любила путешествия. Приключения завели её во Францию.
Когда ей было 19 лет (2013 год), девушка поехала в путешествие на автобусе с друзьями по французским Альпам. Отпуск обещал быть классным, но всё изменилось за секунду. Автобус попал в аварию, а после загорелся.
Кэтрин застряла в горящем автобусе, она получила 96% ожогов всего тела. Шанс выжить был мизерный. Только стопы остались нетронутыми огнём.
Несмотря на то, что врачи не давали позитивных прогнозов, девушка не собиралась сдаваться. Она перенесла более 200 операций, чтобы нормально дышать, видеть, слышать, вернуться к обычной жизни в общем.
И она не только смогла выжить, выдержала боль и страдания, которыми сопровождался каждый шаг на пути к выздоровлению, но и стала помогать другим.
Бесчисленные часы болезненной реабилитации не сломали Кэтрин: теперь на своём примере она показывает людям, что можно выжить даже после такой травмы и продолжать любить жизнь.
Кэтрин стала физиотерапевтом и коучем. Она делится своей историей по всему миру, чтобы вдохновить других. Она помогает благотворительным организациям, чтобы повысить осведомленность о физических и эмоциональных проблемах, с которыми сталкиваются те, кто получил ожоги.
Также девушку приглашают сниматься в рекламе, а недавно она стала лицом косметического бренда Avon и даже работала моделью на Лондонской неделе моды.
Мощь и сила человеческого духа реально поражают!
Источник:
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