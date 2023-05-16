FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5785 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Кэтрин Пью - девушка, у которой был 1% шанс на выживание, когда она застряла в горящем автобусе

Кэтрин Пью - девушка, у которой был 1% шанс на выживание, когда она застряла в горящем автобусе

Автор:
16 мая 2023 09:17
Сообщество : Истории
Метки: авария   истории из жзни   история   история спасения   кэтрин пью   ожоги   
1205
6

Кэтрин Пью выросла в Северном Уэльсе, Великобритания. Она была активной девушкой, любила путешествия. Приключения завели её во Францию.


Когда ей было 19 лет (2013 год), девушка поехала в путешествие на автобусе с друзьями по французским Альпам. Отпуск обещал быть классным, но всё изменилось за секунду. Автобус попал в аварию, а после загорелся.


×
×

Кэтрин застряла в горящем автобусе, она получила 96% ожогов всего тела. Шанс выжить был мизерный. Только стопы остались нетронутыми огнём.


Несмотря на то, что врачи не давали позитивных прогнозов, девушка не собиралась сдаваться. Она перенесла более 200 операций, чтобы нормально дышать, видеть, слышать, вернуться к обычной жизни в общем.



И она не только смогла выжить, выдержала боль и страдания, которыми сопровождался каждый шаг на пути к выздоровлению, но и стала помогать другим.


Бесчисленные часы болезненной реабилитации не сломали Кэтрин: теперь на своём примере она показывает людям, что можно выжить даже после такой травмы и продолжать любить жизнь.


Кэтрин стала физиотерапевтом и коучем. Она делится своей историей по всему миру, чтобы вдохновить других. Она помогает благотворительным организациям, чтобы повысить осведомленность о физических и эмоциональных проблемах, с которыми сталкиваются те, кто получил ожоги.

Также девушку приглашают сниматься в рекламе, а недавно она стала лицом косметического бренда Avon и даже работала моделью на Лондонской неделе моды.


Мощь и сила человеческого духа реально поражают!



Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: авария   истории из жзни   история   история спасения   кэтрин пью   ожоги   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Garpia121 Полчаса назад
Сильный человек. Но оголятся на улице ей теперь нельзя. Даже не из эстетических соображений. Рубцы, которыми покрыто все ее тело, не переносят ультрафиолет. Это соединительная ткань, в ней нет меланина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона 37 минут назад
Да уж... Сочувствую девушке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев 58 минут назад
В таком виде она ходит по улице в открытой одежде? И стала моделью? Ну с Avon всё понятно. Но это реально какая-то вакханалия толерастии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49266



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества
О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества
Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье
Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это чувство...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#животные#интересно#машина#СССР#картинки#Индия#подборка
#Юмор#история#Россия#дтп#США#аварии#авто аварии#факты#Приколы#природа
#Прикол#в мире#автомобили#забавно#автомир#позитив#Жизнь#драка#смешно#Москва
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против» Бизнес «по-братски»: все «за» и «против» Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году К дверям приюта подкинули коробку, внутри которой дрожал лысый зверек К дверям приюта подкинули коробку, внутри которой дрожал лысый зверек В Кении спасли жирафа, который застрял на затопленном острове В Кении спасли жирафа, который застрял на затопленном острове Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку Маленькая девочка голыми руками спасла акулу Маленькая девочка голыми руками спасла акулу

На что жалуетесь?

Вернуться