Кэтрин Пью - девушка, у которой был 1% шанс на выживание, когда она застряла в горящем автобусе

И она не только смогла выжить, выдержала боль и страдания, которыми сопровождался каждый шаг на пути к выздоровлению, но и стала помогать другим.

Бесчисленные часы болезненной реабилитации не сломали Кэтрин: теперь на своём примере она показывает людям, что можно выжить даже после такой травмы и продолжать любить жизнь.