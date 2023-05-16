FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13958 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Юные гепарды играют на закате

Юные гепарды играют на закате

Автор:
16 мая 2023 05:54
Сообщество : Животные
Метки: Acinonyx jubatus   Ferae   Малые кошки   гепард   дикие животные   котята   кошачьи   хищные животные   
120
6

В кадре: котята и мамин хвост

Танзания, национальный парк Серенгети.


Португальский фотограф Педро Ферейра ду Амарал запечатлел детенышей гепарда во время игры в салочки. Мать вела трех котят в укромное место, чтобы устроиться на ночлег, но по пути ее полные сил детеныши решили немного развлечься.


×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Acinonyx jubatus   Ferae   Малые кошки   гепард   дикие животные   котята   кошачьи   хищные животные   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
13000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать...
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это чувство...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#животные#интересно#машина#СССР#картинки#Индия#подборка
#Юмор#история#Россия#дтп#США#аварии#авто аварии#факты#Приколы#природа
#Прикол#в мире#автомобили#забавно#автомир#позитив#Жизнь#драка#смешно#Москва
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили 25 самых быстрых животных на планете 25 самых быстрых животных на планете Медведь решил залезть на дерево, но очень пожалел об этом Медведь решил залезть на дерево, но очень пожалел об этом Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок 15 работ американского фотографа, которые показывают то, как дикие животные умудряются уживаться с людьми 15 работ американского фотографа, которые показывают то, как дикие животные умудряются уживаться... 30 фотогеничных животных, которые шикарно получились на снимках 30 фотогеничных животных, которые шикарно получились на снимках

На что жалуетесь?

Вернуться