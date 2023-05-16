Юные гепарды играют на закате

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В кадре: котята и мамин хвост
Танзания, национальный парк Серенгети.
Португальский фотограф Педро Ферейра ду Амарал запечатлел детенышей гепарда во время игры в салочки. Мать вела трех котят в укромное место, чтобы устроиться на ночлег, но по пути ее полные сил детеныши решили немного развлечься.
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