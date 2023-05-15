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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 мая

Автор:
15 мая 2023 20:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3944
20
Начало очередной рабочей недели предлагаю отметить свежими баянами. Ой, какими баянами? Свежаком... Хотя без музыкальных инструментов не обошлось.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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1k
Rom Час назад
Тупенькая подборочка
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33k
Андрей Иванов 48 минут назад
Ещё там дохрена партизан, а поляки пропадают целыми подразделениями
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8k
Vалѣнтиныч 53 минуты назад
За "Никто" - минус!
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33k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Хера себе, как Маска разнесло
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10k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
круто что у нас есть все эти сайты знакомств и приложения, уже меньше шансов ошибиться
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4k
Трям 2 часа назад
А можно как-то сделать, чтоб эти тупейшие высеры от никифоридиса никак не отображались у меня?
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Никифоридис

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