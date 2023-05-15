Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 мая

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Начало очередной рабочей недели предлагаю отметить свежими баянами. Ой, какими баянами? Свежаком... Хотя без музыкальных инструментов не обошлось.
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