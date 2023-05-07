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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 мая

Автор:
07 мая 2023 21:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2886
20
Чем дальше майские праздники, тем выше концентрация шашлычных мемов. Надеюсь, данная подборка мемов придётся вам по душе.
И забегая вперёд... Зачем шоколадку массой 75 гр есть несколько дней?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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14  комментариев
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17k
Михаил Гривин 38 минут назад
Помню, ещё грузчиком работал в продуктовом, лет 16 мне было. Оплата - понедельно. Моей первой зарплаты хватило на ящик переспелых бананов (уценка типа). Мне тетка-управляющая сказала, что я весь не успею съесть, сгниют. Но я успел ))) Вместо бухла на выходных сидел и бананы жрал ))) Потом срал. Потом несколько лет бананы не ел вообще, смотреть на них не мог. Через несколько месяцев додумался купить коробку "Марса" - с примерно таким же результатом (при чем бананы я сейчас иногда ем, а шоколадные батончики - вообще нет)
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12k
Shtoppi 17 минут назад
Комментарий к фото
типичная манера поведения для социопатов.
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12k
Shtoppi 21 минуту назад
Комментарий к фото
а как увольняться потому что зае_али в никуда, так просят замену себе подыскать или в трудовой будет нелицеприятные записи )))))))
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48k
Мойша 43 минуты назад
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9k
Copycat Час назад
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Я не хожу в бары один (исключения когда мне надо убить время или нужен например вайфай внезапно), по этому только с друзьями и то это ультра редкий случай когда нам просто негде больше собраться
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9k
Copycat 2 часа назад
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я перестал сладкое любить) но всё остальное могу покупать себе хоть каждый день, чипсы, сухарики, всякие вредные магазинные фастфуды
но закономерно то что если это часто есть оно приедается, и уже не хочется, по этому я просто стараюсь как то разнообразить
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