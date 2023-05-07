Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 мая

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Чем дальше майские праздники, тем выше концентрация шашлычных мемов. Надеюсь, данная подборка мемов придётся вам по душе.
И забегая вперёд... Зачем шоколадку массой 75 гр есть несколько дней?
И забегая вперёд... Зачем шоколадку массой 75 гр есть несколько дней?
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но закономерно то что если это часто есть оно приедается, и уже не хочется, по этому я просто стараюсь как то разнообразить
Вопрос: Что не так с пивом?