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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
14 мая 2023 21:50
Метки: СССР   история   фото   
194
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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5k
Babangdida 58 минут назад
По поводу последней - НЕ БЫЛО ЕГО В СССР!
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361
сергей 15 минут назад
Да, Любовь была!
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17k
тов.Suhov 45 минут назад
Молдавия 100%
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