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Quake в Чехословакии 1986-го — на следующей неделе ретро-шутер HROT выйдет из раннего доступа
В нём игроку предстоит защищать «социалистический мир» от неизвестных захватчиков — полную версию с тремя эпизодами уже можно будет приобрести 16 мая
В нём игроку предстоит защищать «социалистический мир» от неизвестных захватчиков — полную версию с тремя эпизодами уже можно будет приобрести 16 мая
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Метки: Quake Чехословакия ретроигры
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