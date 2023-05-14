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Quake в Чехословакии 1986-го

Quake в Чехословакии 1986-го

Автор:
14 мая 2023 13:15
Сообщество : Игромир
Метки: Quake   Чехословакия   ретроигры   
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Quake в Чехословакии 1986-го — на следующей неделе ретро-шутер HROT выйдет из раннего доступа
В нём игроку предстоит защищать «социалистический мир» от неизвестных захватчиков — полную версию с тремя эпизодами уже можно будет приобрести 16 мая

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Метки: Quake   Чехословакия   ретроигры   
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4  комментария
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30k
Владимир 2 часа назад
Выглядит.. Олдскульно.
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2k
Aleks 5 минут назад
Лучше уж игруху You Are Empty. Графика так себе, но атмосфера СССР присутствует, да и сюжет какой никакой.
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9k
Dabus 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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18k
Bill 2 часа назад
Сорцы Квейка гуляют по сети уже давно. Поэтому подобных клонов понаделали уже видимо-невидимо.
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