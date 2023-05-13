FISHKINET
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая Стоматологическое шоу эксцентричного доктора Паркера Стоматологическое шоу эксцентричного доктора Паркера 15 любопытных изображений интересных редкостей 15 любопытных изображений интересных редкостей Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки В США мужчина вышел из машины, чтобы показать своего щенка собаке из соседнего автомобиля В США мужчина вышел из машины, чтобы показать своего щенка собаке... "Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие "Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру... О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества Смешались в кучу кони, люди Смешались в кучу кони, люди Первый в России отряд кошек-пожарных сформировали в МЧС Первый в России отряд кошек-пожарных сформировали в МЧС Жизнь снова в кайф: куда пропала популярная в 90-х певица Лада Дэнс Жизнь снова в кайф: куда пропала популярная в 90-х певица Лада Дэнс В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки Восхитительно-странные котэ с необъяснимым поведением Восхитительно-странные котэ с необъяснимым поведением Человек, которого Маршак использовал в качестве прототипа самого известного в литературе рассеянного Человек, которого Маршак использовал в качестве прототипа самого... Индия решила вернуть украденные Британской империей ценности Индия решила вернуть украденные Британской империей ценности Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта В Подмосковье собрались стоить деревню для переселенцев из Канады и США В Подмосковье собрались стоить деревню для переселенцев из Канады... Что-то не так с этой собакой Что-то не так с этой собакой
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
13 мая 2023 21:46
Метки: Россия   СССР   история   фото   
547
25

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Alex 8 часов назад
Горбушка скорее всего.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

956381



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Популярные теги
#фото#Прикол#США#в мире#позитив#дтп#интересное#СССР#кино#подборка
#интересно#животные#автомир#машина#кот#авто аварии#Китай#дети#соцсети#собака
#Юмор#автомобили#история#факты#аварии#удивительно#люди#истории#суд#Музыка
В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку Айны оказались вычеркнуты из этноса Айны оказались вычеркнуты из этноса От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий?

На что жалуетесь?

Вернуться