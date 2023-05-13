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Самое гадкое дерево

Самое гадкое дерево

Автор:
13 мая 2023 20:14
Метки: Hippomane mancinella   Дерево смерти   Остров Тобаго   природа   растения   
895
7

В далёком 1999 году американка Никола Стрикленд с подругой отправились в отпуск на остров Тобаго. Всё проходило очень даже неплохо, покуда женщины, прогуливаясь по пляжу, не заметили на песке зелёные плоды с аппетитно блестящей кожицей, по виду и запаху несколько напоминающие маленькие яблочки.

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Метки: Hippomane mancinella   Дерево смерти   Остров Тобаго   природа   растения   
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4  комментария
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62k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
"  Я с тобой, французская скотина, не желаю попадать впросак,  дал он своё запоздалое объяснение, словно убитый мог ещё его слышать.

Затем он положил пистолет и потянулся к бурдюку. Запрокинув голову, он вылил изрядное количество вина в свою пересохшую глотку. Громко чмокнул, облизнул губы, опустил бурдюк на стол и скорчил гримасу, словно почувствовав во рту горький привкус. Внезапно страшная догадка сверкнула в его мозгу, и в глазах отразился испуг. Он снова схватил бурдюк и понюхал вино, громко, точно собака, втягивая ноздрями воздух. Лицо его посерело, расширенными от ужаса глазами он уставился на Питера Блада и сдавленным голосом выкрикнул одно-единственное слово:

 Манзанилла!

Схватив бурдюк, он швырнул его в распростёртое на полу мёртвое тело, изрыгая чудовищную брань.

А в следующее мгновение он уже скорчился от боли, схватившись руками за живот. Забыв о Бладе, обо всём, кроме сжигавшего его внутренности огня, он собрал последние силы, бросился к двери и пинком распахнул её.

Это усилие, казалось, удесятерило его муки. Страшная судорога согнула его тело пополам, так что колени почти упёрлись в грудь, и сыпавшаяся с его языка брань перешла в нечленораздельный, звериный вой. Наконец он рухнул на пол и лежал, обезумев от боли, извиваясь, как червяк.

Питер Блад угрюмо смотрел на него. Он был потрясён, но не озадачен. К этой загадке, собственно, не требовалось подбирать ключа единственное членораздельное слово, произнесённое Сэмом, полностью проливало на неё свет.

Едва ли ещё когда-нибудь возмездие столь своевременно и быстро настигало двух преступных негодяев. Каузак подбавил в вино сок ядовитого яблока, раздобыть который ничего не стоило на Тортуге. Желая отделаться от своего компаньона, чтобы ударить по рукам с капитаном Бладом и забрать себе весь выкуп, он отравил сообщника в ту минуту, когда сам уже пал от его руки."
Хроники капитана Блада .
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18k
Bill 3 часа назад
Буквально вчера была статья "Куда нас заведут нейросети: семь страшных сценариев развития ИИ". А вот уже и появляются фейковые новости, сочиненные ChatGPT.
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