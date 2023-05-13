Самое гадкое дерево

И уж, конечно, никто не считал, сколько полегло скота рядом с теми деревьями! Кроме соблазнительно пахнущих фруктов эти вечнозеленые растения имеют ещё и сочную листву. Листья характеризуются эллипсовидной формой и отличаются ярко выраженными прожилками желтоватого цвета. С точки зрения какой-нибудь козы это очень даже неплохой вариант для перекуса и… в общем, скот стараются не пасти там, где они могут найти что-либо связанное с этим растением. Дело в том, что манцинелла действительно крайне сочная и относится к деревьям семейства молочайные. Вот только густой млечный сок, содержащийся буквально везде (плоды, цветы, листья, корни, даже сквозь кору сочится!), содержит множество токсинов, включая особо ядовитый форбол. И этот сок КРАЙНЕ токсичен. Многочисленные эксперименты показали, что данная субстанция спокойно прожигает хлопковые, хлопчатобумажные и иные лёгкие ткани. Ну а внутри организма вызывает прободение, прожигая в желудке или других тканях сквозные дыры. При попадании на кожу вызывает сильное раздражение, ожоги, волдыри и воспаления. Есть свидетельства того, что рядом с этими растениями можно обнаружить во множестве мёртвых насекомых. Правда, тут не совсем понятно, каким именно образом шестилапые травятся: через употребление манцинеллы в пищу, при контакте с выделяющими сок поверхностями, или же через дыхание. Да-да, дышать рядом с этим прекрасным растением тоже стоит осторожно, а лучше и вовсе не дышать! Растет сие дерево там, где очень тепло: на островах Карибского бассейна в штате Флорида (США), на Багамских островах, в Мексике, Центральной Америке и северной части Южной. Стоит ли говорить, что иногда там бывает не только тепло, но и жарко? Причём настолько, что манцинелла порой даже сбрасывает листву. Однако, жара ещё означает и то, что сок испаряется, а его испарения – тоже ядовиты! Известно, что пары манцинелового сока сильно раздражают дыхательные пути. Более того, некоторые местные племена рассказывают о том, что ни в коем случае нельзя спать под деревом смерти! Даже существует красивая аборигенская поговорка: «уснул под манцинеллой – уснул навсегда». Задокументированных случаев подобной гибели найти не удалось, но неприятные последствия вполне можно заработать. Кстати, находиться рядом опасно не только во время жары. Скажем, начался дождь, и вы решили укрыться под кроной дерева смерти, просто чтобы переждать непогоду. Это плохая идея. Помните про то, что даже кора сочится токсичным молочком? Ну вот не только она. Форбол отлично растворим в воде, как и прочая дрянь, содержащаяся в соке. В общем, скатившиеся по листьям капли дождя тоже становятся опасными и, когда они попадают на вашу кожу, вызывают ожоги. И хорошо, если просто на кожу, а не в глаза. Сок в чистом виде, попав в глаза, часто вызывает необратимую полную слепоту, но и в разведённом виде вызовет ожоги с далеко идущими последствиями. Дед Чарлза Дарвина, английский врач и природовед Эразм Дарвин, так написал о манцинелловом дереве: «…капельки росы, которые падают с него, ядовиты до такой степени, что вызывают ожоги на теле; вследствие этого много людей нашли свою погибель, поспав в тени манцинеллы». Этой дрянью даже топить нельзя! При сжигании дым оказывается тоже ядовитым и также повреждает дыхательные пути и глаза, вызывая очень сильную боль и нанося вред слизистой. А ещё свои страшные свойства сохраняют и продукты горения, вроде золы. Так, например, некоторые местные племена готовили ядовитые зелья и яд для стрел и дротиков. Педро Сьеса де Леон в своей книге «Хроника Перу» подробно описывал, как индейцы изготавливали опасные субстанции. Там же, среди прочего, он упоминал, что местный показывал в качестве ингредиентов измельчённые корни с неприятным запахом и бурым оттенком. Разумеется, это были корни прибрежной гадкой манцинеллы, которые индейцы выкапывали, сжигали в глиняных кастрюлях и делали из них смертоносную пасту. Так же они использовали и плоды. Впрочем, есть свидетельства, что имелся и более простой способ – сделать надрез на створе, воткнуть между корой и мякотью наконечники, забрать, когда пропитаются. По легенде в 1521 от яда манцинеллы погиб конкистадор Хуан Понсе де Леон – в бою с аборигенами он был ранен стрелой в ногу. Рана не казалась серьезной, но яд убил испанца спустя некоторое время. Почему именно яд дерева смерти? Да кто теперь уже разберет. Возможно потому, что в своё время для того региона манцинелла обладала популярностью «Новичка» периода 2018 года. Также различные манипуляции с продуктами манцинеллового дерева широко описаны в художественной литературе. В частности, в книге о приключениях капитана Блада описывалось отравление людей на Тортуге через добавление сока манцинеллы в вино. К слову, сок манцинеллы до кучи ещё и канцерогенен, и может вызывать рак того, с чем контактирует. Правда, это не точно, так как провести полноценное исследование с таким материалом довольно трудно. Если на этом моменте вам покажется, что это одно из самых опасных растений в мире, вы будете совершенно правы! В 2011 году манцинелла вошла в список самых опасных растений мира по версии книги рекордов Гиннеса. Флоридские власти, со ссылкой на представителей Флоридского же университета, напоминают, что соприкосновение с любой частью дерева смерти может закончиться летальным исходом.