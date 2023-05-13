Самое гадкое дерево

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В далёком 1999 году американка Никола Стрикленд с подругой отправились в отпуск на остров Тобаго. Всё проходило очень даже неплохо, покуда женщины, прогуливаясь по пляжу, не заметили на песке зелёные плоды с аппетитно блестящей кожицей, по виду и запаху несколько напоминающие маленькие яблочки.
Никола, как женщина образованная (а она всё-таки являлась специалистом в области лучевой диагностики), увидев незнакомое нечто на земле, сразу поняла – есть это не стоит. Однако научно-исследовательский интерес не дал разуму возобладать окончательно, потому, отказавшись от полноценного гастрономического исследования, подруги решили ограничиться диагностикой объектов посредством ограниченного анализа перорально. В общем, незнакомый плод был откушен «чуть-чуть». Мякоть оказалась довольно приятной и сладкой на вкус. Впрочем, углубляться в исследование дамы благоразумно не стали.
Кто-то спросит: «не проще ли было спросить местных?». Проще. Но тогда женщины не испытали бы ту гамму эмоций, которая захлестнула и накрыла их уже через несколько минут после эксперимента, а именно: во рту и горле начался пожар. По описанию пострадавших «боль была ужасной», «стало трудно дышать», из глаз ручьём полились слезы, и, честное слово, не от малодушия. Хоть как-то облегчить страдания помогало лишь молоко, но оно справлялось… не очень. Более того, его было трудно глотать, так как горло сводили судороги и спазмы. Острая фаза длилась около восьми часов, затем, очень постепенно, начало становиться лучше. И знаете что? Туристкам очень даже повезло! Будь они аллергиками, или откуси кусочки побольше, всё могло бы закончиться куда прозаичнее, но значительно хуже. Например, отмечается, что кроме ярких болевых ощущений, отравление этими фруктиками вызывает непрекращающиеся рвоту и диарею, которые часто приводят к летальному обезвоживанию.
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Итак, то, что было надкушено «совсем чуть-чуть», называлось испанскими колонизаторами «маленькие яблоки смерти», которые (какая неожиданность) произрастают на «дереве смерти». Или, по-научному, на Hippomane mancinella, оно же манценеловое дерево.
Известно это дерево давно, и пакостит оно тоже давно. «Яблоки смерти» ещё называют «пляжными яблоками», так как дерево растёт именно возле пляжей. Подобно несмертельным яблокам, они бывают зелёными, жёлтыми и даже красноватыми, но в гнусности своей великой эти фрукты ещё очень приятно пахнут!
Учитывая, что ядовитый эффект наступает не сразу, слопать можно гораздо больше одного кусочка, что в прошлом стоило многих жизней европейских мореплавателей, с голодухи и от необразованности тянувших в рот всё, что пахнет вкусно, выглядит аппетитно, а главное – плохо лежит. По некоторым данным погибли от этих плодов чуть ли не сотни человек, откуда и взялось название, но, если честно – кто бы посчитал наверняка?
И уж, конечно, никто не считал, сколько полегло скота рядом с теми деревьями! Кроме соблазнительно пахнущих фруктов эти вечнозеленые растения имеют ещё и сочную листву. Листья характеризуются эллипсовидной формой и отличаются ярко выраженными прожилками желтоватого цвета. С точки зрения какой-нибудь козы это очень даже неплохой вариант для перекуса и… в общем, скот стараются не пасти там, где они могут найти что-либо связанное с этим растением. Дело в том, что манцинелла действительно крайне сочная и относится к деревьям семейства молочайные. Вот только густой млечный сок, содержащийся буквально везде (плоды, цветы, листья, корни, даже сквозь кору сочится!), содержит множество токсинов, включая особо ядовитый форбол. И этот сок КРАЙНЕ токсичен. Многочисленные эксперименты показали, что данная субстанция спокойно прожигает хлопковые, хлопчатобумажные и иные лёгкие ткани. Ну а внутри организма вызывает прободение, прожигая в желудке или других тканях сквозные дыры. При попадании на кожу вызывает сильное раздражение, ожоги, волдыри и воспаления. Есть свидетельства того, что рядом с этими растениями можно обнаружить во множестве мёртвых насекомых. Правда, тут не совсем понятно, каким именно образом шестилапые травятся: через употребление манцинеллы в пищу, при контакте с выделяющими сок поверхностями, или же через дыхание. Да-да, дышать рядом с этим прекрасным растением тоже стоит осторожно, а лучше и вовсе не дышать! Растет сие дерево там, где очень тепло: на островах Карибского бассейна в штате Флорида (США), на Багамских островах, в Мексике, Центральной Америке и северной части Южной. Стоит ли говорить, что иногда там бывает не только тепло, но и жарко? Причём настолько, что манцинелла порой даже сбрасывает листву. Однако, жара ещё означает и то, что сок испаряется, а его испарения – тоже ядовиты! Известно, что пары манцинелового сока сильно раздражают дыхательные пути. Более того, некоторые местные племена рассказывают о том, что ни в коем случае нельзя спать под деревом смерти! Даже существует красивая аборигенская поговорка: «уснул под манцинеллой – уснул навсегда». Задокументированных случаев подобной гибели найти не удалось, но неприятные последствия вполне можно заработать. Кстати, находиться рядом опасно не только во время жары. Скажем, начался дождь, и вы решили укрыться под кроной дерева смерти, просто чтобы переждать непогоду. Это плохая идея. Помните про то, что даже кора сочится токсичным молочком? Ну вот не только она. Форбол отлично растворим в воде, как и прочая дрянь, содержащаяся в соке. В общем, скатившиеся по листьям капли дождя тоже становятся опасными и, когда они попадают на вашу кожу, вызывают ожоги. И хорошо, если просто на кожу, а не в глаза. Сок в чистом виде, попав в глаза, часто вызывает необратимую полную слепоту, но и в разведённом виде вызовет ожоги с далеко идущими последствиями. Дед Чарлза Дарвина, английский врач и природовед Эразм Дарвин, так написал о манцинелловом дереве: «…капельки росы, которые падают с него, ядовиты до такой степени, что вызывают ожоги на теле; вследствие этого много людей нашли свою погибель, поспав в тени манцинеллы». Этой дрянью даже топить нельзя! При сжигании дым оказывается тоже ядовитым и также повреждает дыхательные пути и глаза, вызывая очень сильную боль и нанося вред слизистой. А ещё свои страшные свойства сохраняют и продукты горения, вроде золы. Так, например, некоторые местные племена готовили ядовитые зелья и яд для стрел и дротиков. Педро Сьеса де Леон в своей книге «Хроника Перу» подробно описывал, как индейцы изготавливали опасные субстанции. Там же, среди прочего, он упоминал, что местный показывал в качестве ингредиентов измельчённые корни с неприятным запахом и бурым оттенком. Разумеется, это были корни прибрежной гадкой манцинеллы, которые индейцы выкапывали, сжигали в глиняных кастрюлях и делали из них смертоносную пасту. Так же они использовали и плоды. Впрочем, есть свидетельства, что имелся и более простой способ – сделать надрез на створе, воткнуть между корой и мякотью наконечники, забрать, когда пропитаются. По легенде в 1521 от яда манцинеллы погиб конкистадор Хуан Понсе де Леон – в бою с аборигенами он был ранен стрелой в ногу. Рана не казалась серьезной, но яд убил испанца спустя некоторое время. Почему именно яд дерева смерти? Да кто теперь уже разберет. Возможно потому, что в своё время для того региона манцинелла обладала популярностью «Новичка» периода 2018 года. Также различные манипуляции с продуктами манцинеллового дерева широко описаны в художественной литературе. В частности, в книге о приключениях капитана Блада описывалось отравление людей на Тортуге через добавление сока манцинеллы в вино. К слову, сок манцинеллы до кучи ещё и канцерогенен, и может вызывать рак того, с чем контактирует. Правда, это не точно, так как провести полноценное исследование с таким материалом довольно трудно. Если на этом моменте вам покажется, что это одно из самых опасных растений в мире, вы будете совершенно правы! В 2011 году манцинелла вошла в список самых опасных растений мира по версии книги рекордов Гиннеса. Флоридские власти, со ссылкой на представителей Флоридского же университета, напоминают, что соприкосновение с любой частью дерева смерти может закончиться летальным исходом.
Вероятно, у многих возникнет вопрос, а чего это люди мирятся с такой дрянью?! Мысль о том, чтобы избавиться от гадкого дерева неоднократно посещала местных жителей, но… у них не очень-то получалось. Например, в 1773 году был издан королевский указ, обязывающий уничтожить все «деревья смерти» на острове Пуэрто-Рико. Стоит ли подробно останавливаться на том, к чему привела попытка рубить и жечь деревья? Массовые ожоги, отравления, ослепления… Короче, дерево решили оставить в покое. Более того, официально его теперь даже считают полезным, типа оно защищает от береговой эрозии. «Ага, конечно, именно поэтому,» – ехидно подумало дерево, точно зная, что растет оно не везде, и далеко не все берега от этой самой эрозии страдают. Впрочем, не упомянуть то, что манцинеллы обладают мощнейшей и глубочайшей корневой системой, позволяющей им держаться в песчаной почве и переживать морские шторма, было бы досадным упущением. Но вернёмся к двуногим. Чтобы не быть совершенно поверженными, люди ответили деревьям мелкой подлостью. Растения начали повязывать красной лентой и ставить рядом таблички, предупреждающие о смертельной опасности. Картинки яркие, красивые, с черепом и костями, или же с корчащимся туристом, как раз чтобы привлекать внимание последних, и чтобы глупые иноземцы даже близко у манцинеллы не околачивались. «Ну и не больно-то и хотелось,» – обиженно думали деревья, сочась ядом и злобой. На этом лысые обезьяны не остановились, и алчные предприниматели таки научились заготавливать древесину манцинеллы, которая ввиду сложности обработки считается ценной и редкой породой. Отличается такая древесина твёрдостью, необычайной прочностью, красивым с тёмными прожилками рисунком, а также приятным оттенком, а потому из неё изготавливают дорогущую мебель. Однако добыча и обработка действительно непроста. Чтобы срубить дерево и случайно не лишиться зрения, лесорубы обкладывают его кострами и сушат на корню горячим дымом. Только после этого приступают к валке. Правда, полного избавления от сока достичь всё равно не удаётся, поэтому ствол распиливают с большой осторожностью, следя за тем, чтобы опилки не попали в глаза. После доски ещё долго сушат на солнце. И это лишь основные составляющие обработки! Собственно, поэтому такая мебель производится очень ограниченно и жертвой ремесла становятся весьма немногие деревья. Среди любителей экзотики также ценится мёд, который собирают с цветков дерева. Цветение происходит практически в течение всего года, но особенно обильно в марте. Ещё реже применяются фрукты. Высушенные, в небольших порциях и в качестве мочегонного средства. В современной же медицине сок дерева используется в области изучения злокачественных опухолей. В общем, казалось бы, манцинелла успешно выбила себе место под солнцем и, как истинная недотрога, разогнала всех, но не тут-то было! Чёрные игуаны вида Ctenosaura similis без опаски лазают по манцинеллам, жрут их плоды и даже живут в ветвях и корнях. Как это у них получается – до сих пор не ясно, но факт остается фактом. Ну что же, такова жизнь. Каким бы ты ни был ядовитым и токсичным, раньше или позже найдется тот, кто ловит от этого кайф. ‐‐------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PS. Извиняюсь за кривую фишку. Другого местный редактор создать не позволил. Админам. Редактор для добавленя фишек знатно глючит. Кнопка "+" появляется лишь после нескольких тыканий в экран. Выбор шрифта отсутствует. Добавлял с планшеткика Samsung, ОС Андроид.
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Затем он положил пистолет и потянулся к бурдюку. Запрокинув голову, он вылил изрядное количество вина в свою пересохшую глотку. Громко чмокнул, облизнул губы, опустил бурдюк на стол и скорчил гримасу, словно почувствовав во рту горький привкус. Внезапно страшная догадка сверкнула в его мозгу, и в глазах отразился испуг. Он снова схватил бурдюк и понюхал вино, громко, точно собака, втягивая ноздрями воздух. Лицо его посерело, расширенными от ужаса глазами он уставился на Питера Блада и сдавленным голосом выкрикнул одно-единственное слово:
Манзанилла!
Схватив бурдюк, он швырнул его в распростёртое на полу мёртвое тело, изрыгая чудовищную брань.
А в следующее мгновение он уже скорчился от боли, схватившись руками за живот. Забыв о Бладе, обо всём, кроме сжигавшего его внутренности огня, он собрал последние силы, бросился к двери и пинком распахнул её.
Это усилие, казалось, удесятерило его муки. Страшная судорога согнула его тело пополам, так что колени почти упёрлись в грудь, и сыпавшаяся с его языка брань перешла в нечленораздельный, звериный вой. Наконец он рухнул на пол и лежал, обезумев от боли, извиваясь, как червяк.
Питер Блад угрюмо смотрел на него. Он был потрясён, но не озадачен. К этой загадке, собственно, не требовалось подбирать ключа единственное членораздельное слово, произнесённое Сэмом, полностью проливало на неё свет.
Едва ли ещё когда-нибудь возмездие столь своевременно и быстро настигало двух преступных негодяев. Каузак подбавил в вино сок ядовитого яблока, раздобыть который ничего не стоило на Тортуге. Желая отделаться от своего компаньона, чтобы ударить по рукам с капитаном Бладом и забрать себе весь выкуп, он отравил сообщника в ту минуту, когда сам уже пал от его руки."
Хроники капитана Блада .
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ Манцинелловое_дерево