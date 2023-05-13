В РФ и Европе появились туры "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом"

В России аналогичные предложения также появились. Это туры, которые обеспечивают возможность посетить могилы предков, съездить в Крым, а также прыгнуть с парашюта, пилотировать самолет, оказаться на Байкале, в лесах Карелии, на сопках Камчатки, на Эльбрус и т. д.

Например, в распространяющихся среди клиентов "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом" предложениях:

Экспедиция на дно Байкала и дайвинг с нерпами в ледяной воде. Треккинг по Саянам и Камчатке, чтобы увидеть изнутри удивительные кратеры и вулканы. Знакомство с тиграми в Уссурийском заповеднике. Поездка в Якутию и Мурманск, чтобы увидеть необычные арктические ландшафты и посетить научные станции и т.д.

Как сообщили туристические эксперты во время телеконференции "Элитный отдых-2023 - тенденции и границы", многие постоянные богатые клиенты соглашаются "гульнуть на всякий случай напоследок" - выкупая туры длительностью до 2 месяцев.