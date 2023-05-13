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В РФ и Европе появились туры "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом"

В РФ и Европе появились туры "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом"

Автор:
13 мая 2023 19:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: апокалипсис   отдых   отпуск   третья мировая война   туризм   туры   
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Ежегодный форум туроператов РФ, прошедший незаметно для глаз обычного обывателя, явил миру новые тенденции в области туризма. Оказывается, любители дорогого отдыха "под ключ" в 2023 году уже начали получать эксклюзивные предложения — отдохнуть "как в последний раз".

В предлагаемые туры входят посещения всех "пока еще целых" чудес света, столиц крупнейших мировых держав, VIP- и малодоступных достопримечательностей - от элитного сафари и боев с кенгуру до восхождения на Эверест с "грузовиком кислорода", отрыв на секс-курортах, морские регаты в самых красивых и "запретных" акваториях, посещение религиозных святынь и "центров силы", ночевки у неконтактных племен, и т.д. Естественно, туристам предлагаются VIP-трансферы, сопровождение 24/7, а где нужно - тяжеловооруженная охрана лучшими ЧВК мира.

В России аналогичные предложения также появились. Это туры, которые обеспечивают возможность посетить могилы предков, съездить в Крым, а также прыгнуть с парашюта, пилотировать самолет, оказаться на Байкале, в лесах Карелии, на сопках Камчатки, на Эльбрус и т. д.

Например, в распространяющихся среди клиентов "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом" предложениях:

  1. Экспедиция на дно Байкала и дайвинг с нерпами в ледяной воде.
  2. Треккинг по Саянам и Камчатке, чтобы увидеть изнутри удивительные кратеры и вулканы.
  3. Знакомство с тиграми в Уссурийском заповеднике.
  4. Поездка в Якутию и Мурманск, чтобы увидеть необычные арктические ландшафты и посетить научные станции и т.д.

Как сообщили туристические эксперты во время телеконференции "Элитный отдых-2023 - тенденции и границы", многие постоянные богатые клиенты соглашаются "гульнуть на всякий случай напоследок" - выкупая туры длительностью до 2 месяцев.

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Метки: апокалипсис   отдых   отпуск   третья мировая война   туризм   туры   
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17  комментариев
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4k
Трям Час назад
Пора уже провести испытаниясамой мощной неядерной бомбы в международных водах близ лондОна
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1k
Николай 40 минут назад
Ага, помните, что "при ядерном взрыве не нужно отворачиваться в обратною сторону и ложится на землю. Вы все равно шоу видите первый и последний раз в жизни". (с) не помню кто.
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1k
Александр Долматов 44 минуты назад
"прыгнуть с парашютА..."
Ну это действительно билет в один конец.
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135
Augustus19 46 минут назад
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14k
Kucher 52 минуты назад
"прыгнуть с парашюта"
А зачем с него прыгать? Может лучше с ним?
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12k
Shtoppi 55 минут назад
ну, туроператорам пох_ю на какой теме наживаться, главное лохов на деньги раскрутить.
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6k
perekrestok 57 минут назад
Чем оплату берут в преддверии Судного дня? Золотом, рисом или гречкой? Кстати писали в том числе и тут, что если человек окажется близко к эпицентру взрыва то он сгорит быстрее, чем нервные импульсы донесут до мозга ощущения боли, а также свет и звук. То есть человек очень близко к эпицентру исчезает без всяких ощущений. Почему такие туры никто не организовывает? Собрали несколько тысяч, вывезли на новую Землю и шарахнули тактическим боеприпасом. Всем кто потом пожалуется в письменном виде вернуть деньги в тройном размере!
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5k
livaneth Час назад
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137
Кукер Час назад
" ... прыгнуть с парашюта ..." Интересное предложение.
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1k
Алексей Час назад
А вид на ядерный грибок входит ?
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8k
Борис Карабанов Час назад
Похоже, к этому всё идёт...
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368
Z Z Борис Карабанов 37 минут назад
Да и по фигу
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Z Z Борис Карабанов 4 минуты назад
У мну ножик еще с детства, с союза - рядом с ним ни одна финкапа ЛГБТ не стояла)))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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