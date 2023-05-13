В РФ и Европе появились туры "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом"

Ежегодный форум туроператов РФ, прошедший незаметно для глаз обычного обывателя, явил миру новые тенденции в области туризма. Оказывается, любители дорогого отдыха "под ключ" в 2023 году уже начали получать эксклюзивные предложения — отдохнуть "как в последний раз".
В предлагаемые туры входят посещения всех "пока еще целых" чудес света, столиц крупнейших мировых держав, VIP- и малодоступных достопримечательностей - от элитного сафари и боев с кенгуру до восхождения на Эверест с "грузовиком кислорода", отрыв на секс-курортах, морские регаты в самых красивых и "запретных" акваториях, посещение религиозных святынь и "центров силы", ночевки у неконтактных племен, и т.д. Естественно, туристам предлагаются VIP-трансферы, сопровождение 24/7, а где нужно - тяжеловооруженная охрана лучшими ЧВК мира.
В России аналогичные предложения также появились. Это туры, которые обеспечивают возможность посетить могилы предков, съездить в Крым, а также прыгнуть с парашюта, пилотировать самолет, оказаться на Байкале, в лесах Карелии, на сопках Камчатки, на Эльбрус и т. д.
Например, в распространяющихся среди клиентов "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом" предложениях:
- Экспедиция на дно Байкала и дайвинг с нерпами в ледяной воде.
- Треккинг по Саянам и Камчатке, чтобы увидеть изнутри удивительные кратеры и вулканы.
- Знакомство с тиграми в Уссурийском заповеднике.
- Поездка в Якутию и Мурманск, чтобы увидеть необычные арктические ландшафты и посетить научные станции и т.д.
Как сообщили туристические эксперты во время телеконференции "Элитный отдых-2023 - тенденции и границы", многие постоянные богатые клиенты соглашаются "гульнуть на всякий случай напоследок" - выкупая туры длительностью до 2 месяцев.
Источник:
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Ну это действительно билет в один конец.
А зачем с него прыгать? Может лучше с ним?
И ничего взрывать не нужно.