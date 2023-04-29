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Исследователи рассказали, сколько жители разных стран отдыхают на праздники

Исследователи рассказали, сколько жители разных стран отдыхают на праздники

Автор:
29 апреля 2023 16:35
Сообщество : Факты
Метки: выходные   исследование   отдых   отпуск   работа   рейтинг   страны   
586
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Лидером по количеству праздничных выходных оказался Иран.

Совсем скоро наступят долгожданные майские каникулы, которые каждый год вызывают массу дискуссий. То их предлагают сократить, то увеличить за счёт новогодних выходных. Но невыгодные бизнесу праздничные дни тем не менее каждый год так и остаются с нами. И это неплохо. Сколько бы представители бизнеса не жаловались на то, что в России слишком много отдыхают, это не совсем так.

Как выяснил портал Resume.io, специалисты которого изучили законодательства 197 стран мира, Россия хоть и является лидером среди стран по количеству праздничных выходных, но при этом далеко и не рекордсмен. Как подсчитали исследователи, в среднем в странах мира насчитывается 12 праздничных нерабочих дней в году. В России таких дней всего 14, что не сильно выбивается из среднестатистического показателя.


Но тем не менее Россия входит в топ-20 стран по количеству праздничных выходных. Первое место в рейтинге занял Иран, в котором со всеми религиозными праздниками и памятными датами Исламской революции набегает аж 27 выходных в году. В Европе самой "праздничной страной" оказалась Республика Сан-Марино с 20 выходными. В целом по количеству праздничных дней лидирует Азия и Ближний Восток, отмечают исследователи.

Что ещё интересно, эксперты оценили и продолжительность оплачиваемых отпусков. Россия по количеству праздничных (14) и отпускных дней (28) так же оказалась во второй десятке лидеров. А Иран оказался непревзойдённым рекордсменом и тут.

Как выяснилось, в среднем сотрудники многих стран получают лишь 14 дней оплачиваемого отпуска в год. Всего исследователи обнаружили 22 страны, в которых по закону полагается 30 дней оплачиваемого отпуска в год. Половина из них находится в Африке. Интересные дела с отпуском обстоят в США. Там нет закреплённого на федеральном уровне закона об оплачиваемом отпуске — этот вопрос решается работодателем. Но в среднем отпуск в Америке длится не более 14 дней, но некоторые работают вообще без выходных.

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Метки: выходные   исследование   отдых   отпуск   работа   рейтинг   страны   
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3  комментария
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Ego sum qui sum 20 минут назад
для подсчета достаточно калькулятора или мозга с извилинами, исследователи излишни
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31k
АнтонПолднев Минуту назад
Бизнес ничего не теряет в праздничные дни. Наоборот в плюсе. Поэтому выходные им вообще никак не вредят.
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