Исследователи рассказали, сколько жители разных стран отдыхают на праздники

Совсем скоро наступят долгожданные майские каникулы, которые каждый год вызывают массу дискуссий. То их предлагают сократить, то увеличить за счёт новогодних выходных. Но невыгодные бизнесу праздничные дни тем не менее каждый год так и остаются с нами. И это неплохо. Сколько бы представители бизнеса не жаловались на то, что в России слишком много отдыхают, это не совсем так.



Как выяснил портал Resume.io, специалисты которого изучили законодательства 197 стран мира, Россия хоть и является лидером среди стран по количеству праздничных выходных, но при этом далеко и не рекордсмен. Как подсчитали исследователи, в среднем в странах мира насчитывается 12 праздничных нерабочих дней в году. В России таких дней всего 14, что не сильно выбивается из среднестатистического показателя.





Но тем не менее Россия входит в топ-20 стран по количеству праздничных выходных. Первое место в рейтинге занял Иран, в котором со всеми религиозными праздниками и памятными датами Исламской революции набегает аж 27 выходных в году. В Европе самой "праздничной страной" оказалась Республика Сан-Марино с 20 выходными. В целом по количеству праздничных дней лидирует Азия и Ближний Восток, отмечают исследователи.