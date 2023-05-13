В ресторанах японских гипермаркетов IKEA продают чёрные хот-доги

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В них чёрное всё — и сосиска, и булочка. Таким образом японцы отметили 10-летие шведской мебельной компании в своей стране.
Чёрный хот-дог назвали Ninja Dog. Он окрашен при помощи съедобного бамбукового угля. Продается такая прелесть с горчицей, кетчупом и халапеньо в районе 4 долларов.
Чёрный хот-дог назвали Ninja Dog. Он окрашен при помощи съедобного бамбукового угля. Продается такая прелесть с горчицей, кетчупом и халапеньо в районе 4 долларов.
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Метки: ikea икея хот-дог черный хот-дог
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