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В ресторанах японских гипермаркетов IKEA продают чёрные хот-доги

В ресторанах японских гипермаркетов IKEA продают чёрные хот-доги

Автор:
13 мая 2023 11:46
Метки: ikea   икея   хот-дог   черный хот-дог   
825
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В них чёрное всё — и сосиска, и булочка. Таким образом японцы отметили 10-летие шведской мебельной компании в своей стране.
Чёрный хот-дог назвали Ninja Dog. Он окрашен при помощи съедобного бамбукового угля. Продается такая прелесть с горчицей, кетчупом и халапеньо в районе 4 долларов.

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Метки: ikea   икея   хот-дог   черный хот-дог   
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8  комментариев
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17k
Александр Сучков Час назад
Не зачет!
горчица и кетчуп не черные...
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35k
russger 5 минут назад
Йто же япошки, что вы хотели -_-
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17k
RDen 8 минут назад
называется жареная запчать нигера.
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8k
Артём 9 минут назад
Big Black... Dog.
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12k
Андрей А Полчаса назад
У меня кот такие сосиски выдает, причем уже порезанные
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1k
StoneWolf 48 минут назад
Ну это понятно, а в тарелку зачем насрали то?
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1k
z1380 Час назад
А Чёрное Дерево? Когда начнут??
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Алексей Саушкин Час назад
Выглядит как то не очень. Я бы не купил.
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