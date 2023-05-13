Что же такого в орлиных глазах, что делает их лучшими среди всех животных?

Колбочки, одна из причин острого зрения

Орлы обладают острым зрением и легко могут увидеть добычу на земле с большой высоты. Если бы у людей было зрение такое же хорошее как у орла, мы бы могли увидеть муравья на земле, стоя на крыше 9-этажного здания или заметить другого орла, парящего на расстоянии 30 км. Секрет исключительного зрения заключается в плотности фоторецепторных клеток на сетчатке, уникальном строении глаза и хорошо развитой мышечной системе, которая позволяет им быстро и точно фокусироваться на объектах.

Глаза любого животного имеют фоторецепторные клетки - колбочки и палочки. Колбочки чувствительны к цвету и обеспечивают цветное зрение. Палочки, в свою очередь, обеспечивают черно-белое зрение и отвечают за зрение при слабом освещении. У людей 180 000 клеток на квадратный миллиметр сетчатки, в то время как у орлов на ту же площадь приходится около миллиона клеток. Причем, если у человека 5% колбочек, то у орла их 80%, то есть, кроме высокого разрешения у хищника гораздо выше и чувствительность к цвету, что позволяет им различать детали и цвета на больших расстояниях.

Это особенно впечатляет, учитывая, что у орлов имеется две ямки: глубокая ямка и мелкая ямка. Ямка - это углубление на сетчатке глаза, которое содержит большое количество концентрически расположенных фоторецепторных клеток и чем их больше, чем четче видны объекты в центре поля зрения. У людей имеется только одна ямка, поэтому орлы имеют значительное преимущество в этом отношении. Так глубокая ямка имеет сильную вогнутость и большую плотность клеток, а вместе со стекловидным телом, находящимся в ямке, орел получает глаз-телеобъектив, позволяющий ему видеть в 4-5 раз дальше, чем человек.

Мелкая ямка используется птицей для стереоскопического бинокулярного зрения, чтобы смотреть на близкие объекты в радиусе 40 метров. Причина же, почему появилась вторая ямка, заключается в том, что орлиный глаз вытянутый, поэтому в глазнице почти не поворачивается и орел должен повернуть голову, чтобы изменить перспективу. Однако если смотреть одним глазом, пропадает возможность восприятия глубины и расстояния, поэтому таким образом эволюция исправила этот недостаток.