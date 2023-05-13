FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13941 пост • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Что же такого в орлиных глазах, что делает их лучшими среди всех животных?

Что же такого в орлиных глазах, что делает их лучшими среди всех животных?

Автор:
13 мая 2023 09:06
Сообщество : Животные
Метки: Орел   животные   зрение   интересно   птицы   фото   
868
4
1

Когда дело доходит до зрения, считается, что орлы находятся на вершине визуальной эволюции. И эта репутация заслужена - они могут заметить свою добычу на таком расстоянии, что нам бы понадобился бинокль, а это говорит о том, что острота их зрения намного превосходит нашу. Так что же такого в орлиных глазах, что делает их лучшими среди всех животных?

Колбочки, одна из причин острого зрения 

Орлы обладают острым зрением и легко могут увидеть добычу на земле с большой высоты. Если бы у людей было зрение такое же хорошее как у орла, мы бы могли увидеть муравья на земле, стоя на крыше 9-этажного здания или заметить другого орла, парящего на расстоянии 30 км. Секрет исключительного зрения заключается в плотности фоторецепторных клеток на сетчатке, уникальном строении глаза и хорошо развитой мышечной системе, которая позволяет им быстро и точно фокусироваться на объектах.


Глаза любого животного имеют фоторецепторные клетки - колбочки и палочки. Колбочки чувствительны к цвету и обеспечивают цветное зрение. Палочки, в свою очередь, обеспечивают черно-белое зрение и отвечают за зрение при слабом освещении. У людей 180 000 клеток на квадратный миллиметр сетчатки, в то время как у орлов на ту же площадь приходится около миллиона клеток. Причем, если у человека 5% колбочек, то у орла их 80%, то есть, кроме высокого разрешения у хищника гораздо выше и чувствительность к цвету, что позволяет им различать детали и цвета на больших расстояниях.


Это особенно впечатляет, учитывая, что у орлов имеется две ямки: глубокая ямка и мелкая ямка. Ямка - это углубление на сетчатке глаза, которое содержит большое количество концентрически расположенных фоторецепторных клеток и чем их больше, чем четче видны объекты в центре поля зрения. У людей имеется только одна ямка, поэтому орлы имеют значительное преимущество в этом отношении. Так глубокая ямка имеет сильную вогнутость и большую плотность клеток, а вместе со стекловидным телом, находящимся в ямке, орел получает глаз-телеобъектив, позволяющий ему видеть в 4-5 раз дальше, чем человек.


Мелкая ямка используется птицей для стереоскопического бинокулярного зрения, чтобы смотреть на близкие объекты в радиусе 40 метров. Причина же, почему появилась вторая ямка, заключается в том, что орлиный глаз вытянутый, поэтому в глазнице почти не поворачивается и орел должен повернуть голову, чтобы изменить перспективу. Однако если смотреть одним глазом, пропадает возможность восприятия глубины и расстояния, поэтому таким образом эволюция исправила этот недостаток.

Эта особенность строения глаза играет большую роль в охоте орлов. Анатомически глубокая ямка имеет более высокую остроту зрения. Поэтому в начале процесса охоты, когда орел заметил, но находится далеко от добычи, он спускается по логарифмической спирали, наблюдая за ней с помощью более продвинутого бокового зрения. А когда до добычи остается примерно 30-50 метров, он переходит на прямолинейное движение и переключает зрение на вторую мелкую ямочку. 


Орлы могут видеть потрясающие цвета

Орлы имеют значительно большую чувствительность к цвету, чем человек. Они способны различать множество оттенков, которые для нас выглядят однотонными. Согласно исследованиям, глаз птицы видит примерно в 10 раз больше оттенков в солнечный день, чем доступно человеку в этом же спектре. Но главная особенность их зрения состоит в том, что они видят не только цвета, недоступные для нас, но и ультрафиолетовый спектр света. Благодаря этому, они могут отслеживать свою добычу по почти невидимым следам мочи и хорошо ориентироваться в густой зелени деревьев. 

Гребешок и капли масла, или то чего нет у человека

Еще одной уникальной особенностью, которой могут похвастаться орлы – гребень или пектен, представляющий собой тонкую многоскладчатую ткань, которая простирается от сетчатки до хрусталика. Основная функция гребешка заключается в том, чтобы поставлять питательные вещества и кислород по всему стекловидному телу глаза, беря на себя роль кровеносных сосудов. Более того он помогает поддерживать глазное давление, воспринимать магнитные поля и защищает кровеносные сосуды от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Капли масла, которые находятся в колбочках глаза орла, работают по принципу светофильтра и содержат различные пигменты, действуя как мощные сферические микролинзы, эффективно направляя спектрально отфильтрованный свет на фоторецептор. У нас такого нет, а вот птице это позволяет видеть цвета с большей контрастностью и яркостью, например, лучше обнаруживать объекты на фоне неба.


Глаза, как сложный механизм

Фактически, у орлов глаза почти такого же размера, как у людей. Они имеют более круглый глаз, чем у большинства других птиц, что дает им широкий угол зрения 340 градусов, для сравнения у человека поле зрения 180 градусов. Сверху глаза находится костлявый гребень, который выполняет две функции: защищает глаз от ударов и затеняет его от прямого солнечного света. Орлы не используют веки, чтобы моргать. Мигательная перепонка, или внутреннее веко, у птиц служит для дополнительной защиты глаза и его очистки. Это прозрачное мембранное образование, которое может перемещаться из стороны в сторону глаза, удаляя пыль, грязь и другие мелкие частицы, которые могут попасть в глаз.

Кроме того, у орлов очень развита способность быстро адаптироваться к изменению освещения: их зрачки могут расширяться и сужаться очень быстро, чтобы поддерживать оптимальный уровень освещения глаз в любых условиях. А цилиарные мышцы глаза позволяют им изменять форму хрусталика и фокусировать изображение на разных расстояниях в два-три раза быстрее человека.


И еще, мозг птицы имеют очень сложную систему обработки сигналов, мало чем отличающуюся от человеческой. Однако, у орлов больше нейронов в зрительной коре, что позволяет им быстрее и точнее обрабатывать визуальную информацию. Более того, орлы видят отдельные движения, по разным оценкам, с частотой от 100 до 240 Гц. Это дополняет их высокочувствительное цветовое и острое зрение.

И в заключении

Зрение орлов восхищает и чем больше мы узнаем об их необычайном зрении, тем понятнее становится, как они стали лучшими среди птиц хищниками. Да, орлам пришлось пожертвовать хорошим ночным зрением, из-за чего они видят меньше звезд на небе, чем мы, да они плохо видят перед своим клювом из-за ограничений фокусировки, да есть еще мелкие недостатки. Но это не отменяет тот факт, что глаза орла настолько сложны и совершенны, что мы только можем предположить, как они видят мир. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Орел   животные   зрение   интересно   птицы   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
107k
parallax 2 часа назад
Забавная картинка, но она ничего не объясняет. Цвета в правой картинке я вижу тоже хорошо, значит у меня орлиное зрение?


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

791784



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие
Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие
"Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя за компьютерных мастеров
"Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя...
Набирающие популярность в сообществах
Завтра состоится российская премьера гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+
Завтра состоится российская премьера гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+
Байки от нефтяников
Байки от нефтяников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Соседка снизу

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомобили#США#Китай#удивительно#дтп#Автовсячина#Вещи
#животные#история#интересное#автомир#позитив#люди#кот#истории#подборка#дети
#интересно#факты#машина#в мире#полиция#СССР#аварии#авто аварии#Музыка#Еда
25 невероятных портретов красавиц-птиц 25 невероятных портретов красавиц-птиц Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри Удивительные виды голубей, о которых вы, возможно, даже не знали Удивительные виды голубей, о которых вы, возможно, даже не знали «Ни шагу назад!», или почему птицы не умеют ходить задом? «Ни шагу назад!», или почему птицы не умеют ходить задом? Как животные видят этот мир Как животные видят этот мир

На что жалуетесь?

Вернуться