"Я же девочка, а он меня не пропустил!": автомобилистка возмутилась ситуацией на дороге

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Участники дорожного движения не всегда ведут себя логично. В Твиттере пользовательница возмутилась, что её, девочку, не пропускают мужчины. По этому поводу началась дискуссия.
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2. Юлия, начавшая тред, утверждает, что если не пропускать людей, то можно создать помеху для движения
А как часто вы уступаете дорогу?
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На дороге только ПДД.
Красивые глазки, большие сиськи, включённый поворотник не аргумент.
Пропустили - скажи спасибо, нет - подожди и пропустят.
впрочем я без претензий особо - биология у них такая, против неё не попрёшь.
Обычно смотрю на водителя только если ведет себя как-то странно.
Пропустить/не пропустить - много от чего зависит, на самом деле.