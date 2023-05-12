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"Я же девочка, а он меня не пропустил!": автомобилистка возмутилась ситуацией на дороге

"Я же девочка, а он меня не пропустил!": автомобилистка возмутилась ситуацией на дороге

Автор:
12 мая 2023 16:11
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: ПДД   истории   комментарии соцсети   мнения пользователей   на дороге   соцсети   
2281
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Участники дорожного движения не всегда ведут себя логично. В Твиттере пользовательница возмутилась, что её, девочку, не пропускают мужчины. По этому поводу началась дискуссия.

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А как часто вы уступаете дорогу?

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Метки: ПДД   истории   комментарии соцсети   мнения пользователей   на дороге   соцсети   
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18  комментариев
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3k
Денис Час назад
Многие правильно пишут.
На дороге только ПДД.
Красивые глазки, большие сиськи, включённый поворотник не аргумент.
Пропустили - скажи спасибо, нет - подожди и пропустят.
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1k
Лимонадный Джо 3 минуты назад
Как говаривал один мой знакомый: Не смотри на попы, а смотри на стопы!
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6k
Дмитрий Горчилин 8 минут назад
На дороге надо смотреть на автомобиль а ни водителя. Так-то да, сейчас начали пропускать, культура вождения по сравнению с серединой 90-х радикально повысилась.
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16k
Vital Idol 13 минут назад
эта ТП, даже обстановку на дороге описать не может, при которой "злые" мужики её не пропускают! а, девочек мужики пропускают, иногда даже по кругу...
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19k
alexis 15 минут назад
Если водитель включил поворотник и ждёт- всегда пропускаю, а если щемится внаглую- нет.
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19k
anpetrof 16 минут назад
Никогда не пропускаю тех, кто без очереди лезет. Если всех таких пропускать, то сам никуда не уедешь...
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5k
driver71 17 минут назад
Ну если ты девочка, тогда пили в детский сад или школу. Если тебе выдали права, то ты уже давно не девочка.
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61k
Андрей 19 минут назад
Она реально думает что кто-то смотрит кто там сидит за рулём и исходя из этого решает совершать какие-то действия на дороге или нет?
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6k
hhwost 21 минуту назад
сами бабы, как правило, никого не пропускают. наоборот, прибавляют газу чтобы не пустить. и морду топором, взгляд только вперёд и с улыбочкой.
впрочем я без претензий особо - биология у них такая, против неё не попрёшь.
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
За рулем нет никаких женщин или мужчин - есть только водители. И никаких скидок на пол или прочее. Сам ездишь - будь добр отвечать нормам, или пошёл(пошла) нах"й с дороги.
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12k
кот базилий Полчаса назад
Тупизм + дебильность так рассуждать =ТП.
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10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Ну да. А после аварии эта тупая пи*зда устраивает истерику: - Я же поворот показала, почему он меня не пропустил?!! Я же тупая пи*зда-а-а!!!
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8k
Александр Маслов Полчаса назад
Думаю, что со временем эту лохматую на голову «девочку» мужики «пропустят в ряд» в ином (не дорожном варианте) смысле и, возможно, даже два раза.
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511
Элик Горский 40 минут назад
Если еду с женой, то она требует никого не пропускать (неважно кто за рулем). Слушаюсь в пределах разумного. Если один, то чаще пропускаю. Правильно пишут, что сами женщины никого не пропускают.
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13k
Kostick 59 минут назад
зашел в твиттер, посмотрел на это туловище. альтернативно одаренная хабалка.
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7k
М С Час назад
Вообще пофиг, кто там за рулем.
Обычно смотрю на водителя только если ведет себя как-то странно.
Пропустить/не пропустить - много от чего зависит, на самом деле.
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