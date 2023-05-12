Реальная история героев Монте Кристо

Но что же было на самом деле? Реальная история, как мы помним, началась в 1807 году в Париже, когда сапожник из города Ним Франсуа Пико рассказал своему земляку Матье Лупиану, что ему повезло: он женится на Маргарите Вигору, родители которой выделили дочери весьма щедрое приданое. Вместо того чтобы порадоваться за старого знакомого, Лупиан, который и сам имел виды на столь богатую невесту, вместе с двумя друзьями написал донос в полицию. В нем говорилось, что Пико — дворянин из Лангедока и английский агент, через которого осуществляется связь между различными группами роялистов. Это дело заинтересовало начальника полиции Лагори, который отдал приказ об аресте Пико. Несчастный сапожник провел в тюрьме 7 лет и, разумеется, не бежал из нее, а просто был освобожден после падения Наполеона — в 1814 году. Соседом Пико по камере оказался священник из Милана, который и завещал ему свое состояние. А в романе Дюма, как мы помним, Дантес получил старинный клад кардинала Чезаре Спады, якобы отравленного папой римским Александром VI.

Полученные деньги позволили бы Пико начать новую жизнь, однако он жаждал мести и потому стал искать виновников своего ареста. Его подозрения пали на Лупиана, но доказательств не было. Скоро Пико повезло: он нашел знакомого Лупиана — некоего Антуана Аллю, который в то время проживал в Риме. Назвавшись аббатом Бальдини, он сообщил ему, что действует по завещанию умершего Франсуа Пико, согласно которому на его могильной плите следует высечь имена людей, причастных к его аресту. Получив в качестве награды крупный алмаз, Аллю назвал нужные имена. И с этой минуты началась цепь трагических событий, приведших к гибели и Пико, и многих других людей.

Первой жертвой стал ювелир, которому Аллю продал алмаз, получив за него 60 тысяч франков. Узнав, что продешевил, и алмаз на самом деле стоит 120 тысяч, Аллю ограбил и убил "обманщика". А Пико вернулся во Францию и, сменив имя на Просперо, нанялся в ресторан, которым владели Лупиан и вышедшая за него замуж Маргарита Вигору.