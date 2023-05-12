Реальная история героев Монте Кристо

Среди многочисленных романов, написанных Александром Дюма, есть роман со счастливой судьбой. Немного романов, написанных этим автором, смогли повторить этот успех и приблизиться к нему по тиражам и популярности. Это знаменитый «Граф Монте-Кристо» - история коварства и любви, ненависти и мести.
В романе "Граф Монте-Кристо" А. Дюма воспользовался реальным сюжетом, лишь значительно романтизировав его. Основные черты всех персонажей были гиперболизированы и доведены до абсолюта. Такое упрощение позволило читателям сразу и четко определиться с симпатиями. Ведь Дюма не оставляет читателям и тени сомнения, подводя их к мысли: эта жестокая месть осуществляется абсолютно положительным персонажем по отношению к абсолютно отрицательным. Враги героя всего лишь получили по заслугам, совесть мстителя была абсолютно чиста и спокойна.
Однако реальная история мщения, ставшая основой романа Дюма, имела другой финал — и для человека, ставшего прототипом главного героя, закончилась намного страшнее и печальнее.
История Франсуа Пико
Началась эта история в 1807 году, что почему-то не устроило Дюма, который перенес начало действия романа в 1814 год. Профессия главного героя писателю также не понравилась. Решив, что романтический герой не может быть сапожником, Дюма лёгким движением своего пера превратил реального Франсуа Пико в моряка и капитана корабля Эдмона Дантеса. Что касается титула, которым Дюма "наградил" героя своего романа, то произведен он был от названия скалистого островка, который писатель увидел близ острова Эльба.
Враг реального Пико, небогатый буржуа Матье Лупиан, в романе Дюма стал дворянином и офицером Фернаном. Имя миланского прелата, с которым герой познакомился в тюрьме, А. Дюма назначил "добрым гением" Дантеса Хосе Кустодио де Фариа, вполне реального человека, который и сам мог бы стать героем приключенческого романа. Реальный Фариа и не думал умирать в замке Иф, а благополучно вышел из этой тюрьмы и на свободе написал одну из первых посвященных гипнотическим практикам научных книг
Но что же было на самом деле? Реальная история, как мы помним, началась в 1807 году в Париже, когда сапожник из города Ним Франсуа Пико рассказал своему земляку Матье Лупиану, что ему повезло: он женится на Маргарите Вигору, родители которой выделили дочери весьма щедрое приданое. Вместо того чтобы порадоваться за старого знакомого, Лупиан, который и сам имел виды на столь богатую невесту, вместе с двумя друзьями написал донос в полицию. В нем говорилось, что Пико — дворянин из Лангедока и английский агент, через которого осуществляется связь между различными группами роялистов. Это дело заинтересовало начальника полиции Лагори, который отдал приказ об аресте Пико. Несчастный сапожник провел в тюрьме 7 лет и, разумеется, не бежал из нее, а просто был освобожден после падения Наполеона — в 1814 году. Соседом Пико по камере оказался священник из Милана, который и завещал ему свое состояние. А в романе Дюма, как мы помним, Дантес получил старинный клад кардинала Чезаре Спады, якобы отравленного папой римским Александром VI.
Полученные деньги позволили бы Пико начать новую жизнь, однако он жаждал мести и потому стал искать виновников своего ареста. Его подозрения пали на Лупиана, но доказательств не было. Скоро Пико повезло: он нашел знакомого Лупиана — некоего Антуана Аллю, который в то время проживал в Риме. Назвавшись аббатом Бальдини, он сообщил ему, что действует по завещанию умершего Франсуа Пико, согласно которому на его могильной плите следует высечь имена людей, причастных к его аресту. Получив в качестве награды крупный алмаз, Аллю назвал нужные имена. И с этой минуты началась цепь трагических событий, приведших к гибели и Пико, и многих других людей.
Первой жертвой стал ювелир, которому Аллю продал алмаз, получив за него 60 тысяч франков. Узнав, что продешевил, и алмаз на самом деле стоит 120 тысяч, Аллю ограбил и убил "обманщика". А Пико вернулся во Францию и, сменив имя на Просперо, нанялся в ресторан, которым владели Лупиан и вышедшая за него замуж Маргарита Вигору.
Вскоре Пико начал свою месть. Один из доносчиков был найден убитым, а на рукоятке кинжала, что стал орудием преступления, следователи прочитали таинственные слова: "Номер первый". Вскоре был отравлен второй доносчик и на черное сукно, покрывавшее гроб, кто-то приколол записку со словами: "Номер второй".
Теперь настала очередь Лупиана, и оказалось, что месть Пико направлена также и на его семью — жену и детей. Сын Лупиана и Маргариты Вигору познакомился с лихими парнями, которые вовлекли его в воровские дела, потянувшие на 20 лет каторги. Одна из дочерей этой четы была обманута и обесчещена беглым каторжником, выдававшим себя за богатого и влиятельного маркиза. После этого сгорел ресторан Лупиана, и Маргарита, не выдержав свалившихся на ее семью бед, умерла после тяжелой болезни. Ее смерть не остановила Пико, который вынудил другую дочь бывшей невесты стать его любовницей, обещая заплатить долги ее отца. Вместо этого Пико убил его. Однако Антуан Аллю не поверил в историю, рассказанную ему лже-аббатом Бальдини, и не выпускал Пико из виду, рассчитывая хорошо поживиться за его счет. После третьего убийства он ударом дубинки оглушил возомнившего себя богом правосудия мстителя и долго держал взаперти в своем подвале. Так не пожелавший воспользоваться шансом на новую жизнь Пико вновь оказался в темнице — и новая тюрьма была гораздо хуже первой. Аллю издевался над своим пленником и морил голодом, вымогая все новые и новые суммы денег: дошло до того, что он стал требовать по 25 тысяч франков за каждый кусок хлеба и глоток воды (в романе Дюма, как вы помните, так "развлекался" со своим пленником сам Дантес). В результате Пико сошел с ума и только после этого был убит Аллю, который затем перебрался в Англию. Здесь в 1828 году на предсмертной исповеди он рассказал обо всем некоему католическому священнику, который передал полученные сведения в парижскую полицию.
Таким образом, полученное Пико состояние в реальной жизни счастья ему не принесло и стало причиной смерти пяти человек, в том числе и его самого.
Настоящая жизнь аббата Фариа
Настоящий Хосе Кустодио де Фариа родился в 1756 г. в Западной Индии — на территории португальской колонии Гоа. Будущий аббат был выходцем из рода брахманов, но его отец, Каэтано де Фариа, принял христианство. Это позволило ему жениться на дочери португальского чиновника, а их сыну — получить прекрасное образование. Но индийское происхождение и годы, проведенные в этой стране, давали о себе знать, и, даже получив сан священника, Хосе продолжал заниматься йогой и ведическими практиками.
В Европу семья де Фариа перебралась, когда Хосе исполнилось 15 лет. В Риме отец и сын одновременно поступили в университет: Каэтано закончил медицинский факультет, Хосе — богословский. После этого они неплохо устроились в Лиссабоне, где отец стал исповедником португальской королевской четы, а сын — священником королевской церкви.
Однако в дальнейшем они оказались втянуты в заговор, ставящий своей целью отделение Гоа от метрополии, и в 1788 году семья Фариа вынуждена была перебраться во Францию. Но и в этой стране взгляды младшего Фариа были сочтены чересчур радикальными: эмигрант оказался в Бастилии, где и находился на протяжении нескольких месяцев, пока не был освобождён восставшими парижанами 14 июля 1789 года.
В 1793 Фариа примкнул к основанной Франсуа Ноэлем Бабёфом организации, названной им "Заговор во имя равенства". Однако Бабёф был предан и казнён 27 мая 1797 г., а его соратники оказались в тюрьмах, либо сосланы в южные колонии на каторгу. Местом заключения Хосе де Фариа стал замок Иф, в одиночной камере которого ему которой ему пришлось провести 17 лет.
В настоящее время в этом замке находится музей. Показывают и "камеру аббата Фариа", в которой имеется лаз его имени. Но размер его отверстия таков, что пролезть сквозь него невозможно даже ребенку.
Фариа вышел на свободу одновременно с Пико, после падения Наполеона в 1814 году. С несчастным сапожником он не только не был знаком, но даже и не подозревал о его существовании.
Фариа вернулся в Париж, где в доме №49 на улице Клиши открыл "магнетические классы", которые быстро обрели большую популярность. Хосе де Фариа проводил очень успешные сеансы гипноза, в которых объектами его экспериментов были не только люди (и взрослые, и дети), но даже домашние животные. При этом он лично разработал два новаторских приёма внушения, которые получили его имя и описаны во всех учебниках по психотерапии.
Деятельность Фариа была вполне успешна, и это вызвало зависть коллег, которые стали обвинять его в обмане пациентов и шарлатанстве. С другой стороны, представители официальной церкви обвиняли его в связях с дьяволом и в колдовстве. Опасаясь быть арестованным в третий раз, Фариа предпочел оставить медицинскую практику и даже от греха подальше уехал из Парижа. До смерти в 1819 году он служил священником в церкви одной из окрестных деревень. Однако научную работу он не оставил: написал ставшую знаменитой книгу "О причине ясного сна, или Исследование природы человека, написанное аббатом Фариа, брамином, доктором теологии".
В городе Панаджи, столице индийского штата Гоа, можно увидеть памятник, на котором местный уроженец Хосе Кустодио де Фариа предстает именно в роли гипнотизёра.
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