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Сообщество Удивительное рядом 578 постов • 74 подписчика подписаться
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Как выглядят изнутри привычные вещи

Как выглядят изнутри привычные вещи

Автор:
11 мая 2023 15:26
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вещи   в разрезе   вещи в разрезе   взгляд изнутри   изнутри   интересно   факты   что внутри   
1782
26

Любопытство — мощная сила, которая побуждает исследовать окружающий мир. Это причина, по которой мы задаём вопросы и пытаемся познать неизведанное. А иногда любопытство заставляет нас ломать или разрезать вещи, просто чтобы посмотреть, что у них внутри.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   в разрезе   вещи в разрезе   взгляд изнутри   изнутри   интересно   факты   что внутри   
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9  комментариев
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25k
Сибиряк Час назад
Шишка то кедровая если что
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16k
Vital Idol 14 минут назад
Как выглядят изнутри привычные вещиПосмотреть
Как выглядят изнутри привычные вещи
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3k
cnob7 20 минут назад
нахрен 20 нужно было выкладывать. у меня трипофобия
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7k
Компьютер DELL монитором 46 минут назад
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8k
Владимир Час назад
Это кедровая шишка, а не сосновая.
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