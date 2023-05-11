Как выглядят изнутри привычные вещи

Любопытство — мощная сила, которая побуждает исследовать окружающий мир. Это причина, по которой мы задаём вопросы и пытаемся познать неизведанное. А иногда любопытство заставляет нас ломать или разрезать вещи, просто чтобы посмотреть, что у них внутри.