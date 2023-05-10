Владислава Галаган — женщина-Халк

Эта мускулистая особа с миловидным лицом — культуристка и фитнес-блогер Владислава Галаган, 27-летняя уроженка Темрюка (Краснодарский край), которая нынче проживает в Чехии. Интересное сочетание красоты и силы принесло ей известность в социальных сетях, а также прозвища «Кендалл Дженнер на стероидах» и «Женщина-Халк».
В эпоху реалистичных ведущих новостей, сгенерированных нейросетями, и мужчин, изображающих из себя красивых женщин с помощью телефонных приложений, трудно верить во всё, что видишь. Особенно когда это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Поэтому не все верят в то, что Владислава Галаган — настоящая и действительно выглядит именно так, как на фотографиях. Многие полагают, что тут дело нечисто и не обошлось без фотошопа. Однако поклонников у культуристки гораздо больше, чем хейтеров.
Люди говорят мне, что мои мышцы — фотошоп, потому что они не могут поверить, что кто-то, похожий на меня, может быть таким сильным. Мне постоянно говорят, что я выгляжу как Кендалл Дженнер на стероидах.
Владислава Галаган начала ходить в тренажерный зал 11 лет назад и постепенно «подсела» на бодибилдинг всерьёз. Сейчас она тренируется с железом минимум шесть раз в неделю, и каждая тренировка длится полтора часа. Питание у спортсменки четырёхразовое, предпочтение отдаётся продуктам, богатым белком (говядине, яйцам, индейке, курице, рыбе).
Владислава не скрывает, что использовала препараты, повышающие работоспособность, чтобы улучшить свое телосложение. Но добавляет, что это не какая-то волшебная таблетка, которая делает всё за вас. Тяжёлый труд в спортзале и правильное питание никто не отменял. Препараты — это просто то, что дает ей преимущество в ее стремлении достичь сверхчеловеческого телосложения.
Её часто обвиняют в том, что она подделывает свои фотографии и видео, чтобы усилить контраст между красивым лицом и мускулистым телом. Но спортсменка утверждает, что это всего лишь генетика.
Я попала в золотую середину сочетание лица и тела. Я мускулистая и хорошо выгляжу, а это очень хорошо продаётся. Многие думают, что это CGI или Photoshop, но это не так.
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Я построила тело своей мечты и никогда не сомневалась в своём выборе.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хоть у мужика, хоть у бабы.
хотя да,то она решает,вдуть или не
Где женская нежность и утончённость?
Что ж тут плохого.
Всем желаю.