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Владислава Галаган — женщина-Халк

Владислава Галаган — женщина-Халк

Автор:
10 мая 2023 13:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бицепсы   бодибилдерши   бодибилдинг   культуристка   мускулатура   спортсмены   стероиды   халк   шоу бизнес   
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Эта мускулистая особа с миловидным лицом — культуристка и фитнес-блогер Владислава Галаган, 27-летняя уроженка Темрюка (Краснодарский край), которая нынче проживает в Чехии. Интересное сочетание красоты и силы принесло ей известность в социальных сетях, а также прозвища «Кендалл Дженнер на стероидах» и «Женщина-Халк».

В эпоху реалистичных ведущих новостей, сгенерированных нейросетями, и мужчин, изображающих из себя красивых женщин с помощью телефонных приложений, трудно верить во всё, что видишь. Особенно когда это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Поэтому не все верят в то, что Владислава Галаган — настоящая и действительно выглядит именно так, как на фотографиях. Многие полагают, что тут дело нечисто и не обошлось без фотошопа. Однако поклонников у культуристки гораздо больше, чем хейтеров.

Люди говорят мне, что мои мышцы — фотошоп, потому что они не могут поверить, что кто-то, похожий на меня, может быть таким сильным. Мне постоянно говорят, что я выгляжу как Кендалл Дженнер на стероидах.


Владислава Галаган начала ходить в тренажерный зал 11 лет назад и постепенно «подсела» на бодибилдинг всерьёз. Сейчас она тренируется с железом минимум шесть раз в неделю, и каждая тренировка длится полтора часа. Питание у спортсменки четырёхразовое, предпочтение отдаётся продуктам, богатым белком (говядине, яйцам, индейке, курице, рыбе).

Владислава не скрывает, что использовала препараты, повышающие работоспособность, чтобы улучшить свое телосложение. Но добавляет, что это не какая-то волшебная таблетка, которая делает всё за вас. Тяжёлый труд в спортзале и правильное питание никто не отменял. Препараты — это просто то, что дает ей преимущество в ее стремлении достичь сверхчеловеческого телосложения.

Её часто обвиняют в том, что она подделывает свои фотографии и видео, чтобы усилить контраст между красивым лицом и мускулистым телом. Но спортсменка утверждает, что это всего лишь генетика.

Я попала в золотую середину сочетание лица и тела. Я мускулистая и хорошо выгляжу, а это очень хорошо продаётся. Многие думают, что это CGI или Photoshop, но это не так.

Я построила тело своей мечты и никогда не сомневалась в своём выборе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бицепсы   бодибилдерши   бодибилдинг   культуристка   мускулатура   спортсмены   стероиды   халк   шоу бизнес   
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54  комментария
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106k
parallax 2 часа назад
Если выбирать между жирухой и халком, то выберу последнюю.
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234k
Rusbond Минуту назад
Зачем и главное [мат]?
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4k
Атомный Крот 2 минуты назад
Не понимаю я, что может быть красивого во вздутых выпирающих венах.

Хоть у мужика, хоть у бабы.
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6k
Vladimir 5 минут назад
Два дня назад вот эту девочку обсуждали. Есть еще те, кому она не нравится?
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5k
dchizh 7 минут назад
блин, а была такая красотка!!!
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962
Бывалый 10 минут назад
Лучше бы над сиськами поработала бы.
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9k
МихА 13 минут назад
Лицо красивое, всё остальное ну нах!
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13k
кира 16 минут назад
Красивая девочка сотворила себе мужскую фигуру... Зачем?
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2k
Сергей 22 минуты назад
Мне, в принципе, не понятен культ качконизма, а женский вообще, за рамками.
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37k
Aleks 24 минуты назад
А где сиськи? Впитались в бицепс?
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63
xexex Aleks 18 минут назад
В сисепс
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7k
soar Полчаса назад
Писает эта дама, похоже, уже стОя.
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561
povelitel3d Полчаса назад
Больше всего меня удивил женский голос. Успех без гормонов...
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2k
Александр Полчаса назад
повернется жопой и не поймешь женщина или мужик
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
ЯП вдул,если б дала!
хотя да,то она решает,вдуть или не
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5k
alex Полчаса назад
норм баба
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87
Л Д 39 минут назад
Лицо красивое
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4k
Peter Griffin 39 минут назад
Шалом,идиотка!
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1k
Mikhail K 41 минуту назад
Ну красотка же
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7k
Marlboro 45 минут назад
Ребята, я б, наверное, в монастырь скорее пошел, чем с такой на свидание.
Где женская нежность и утончённость?
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94
Евгений 46 минут назад
Такая баба полезна в хозяйстве. Моя в одно жало перетаскала два поддона пескобетона когда мы стяжку дома заливали. Помогала кровлю делать. Так что не гоните) жопу мясистую гораздо приятнее жмакать, чем дряблую. Ну и вишенка на торте - у них прокачиваются не только мышцы, которые видно, но и которые не видно, а это уже кое-что интересное и крайне приятное)
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28k
Sama 46 минут назад
Человек живёт в свое удовольствие и никому не мешает.
Что ж тут плохого.
Всем желаю.
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