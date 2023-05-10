Владислава Галаган — женщина-Халк

В эпоху реалистичных ведущих новостей, сгенерированных нейросетями, и мужчин, изображающих из себя красивых женщин с помощью телефонных приложений, трудно верить во всё, что видишь. Особенно когда это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.



Поэтому не все верят в то, что Владислава Галаган — настоящая и действительно выглядит именно так, как на фотографиях. Многие полагают, что тут дело нечисто и не обошлось без фотошопа. Однако поклонников у культуристки гораздо больше, чем хейтеров.