В Канаде дамы-пожарные спалили лес, доказывая, что они лучше мужчин

И все это безобразие они устроили на конференции за равноправие и против дискриминации.
С 1 по 12 мая в Банфе, Альберта, проходит первая в Канаде конференция для женщин-пожарных. Заявку на участие в мероприятии приняли 35 человек «всех полов».
В программе мероприятия был плановый пожар, на котором дамы должны были практиковаться, но что-то пошло не по плану. Пока женщины безуспешно пытались справиться с огнем, пламя оперативно вышло за установленные границы и за 12 часов уничтожило 3 гектар леса.
Пришлось привлекать к тушению вертолеты и эвакуировать посетителей курорта Банф Рокки Маунтин. Банфская ассоциация легкой кавалерии также экстренно перегнала своих питомцев подальше от места пожара в городские конюшни Banff Trail Riders.
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Командир аварийных служб Parks Canada Джейн Парк заявила журналистам, что для проведения предписанного сжигания должны быть соблюдены определенные условия, и бригады постоянно следили за этими контрольными показателями до и во время операции. Но ветер усилился примерно с 10 км/ч до почти 30 км/ч и быстро изменил направление.
«Этот ветер вчера не прогнозировался, как и изменение направления ветра для нас. Мы были готовы к неожиданным переменам; это было немного быстрее, чем ожидалось», — сказала она.
Пожар потушили, а вот дамы не очень-то самоутвердились.
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А у этих да, смешно вышло ))