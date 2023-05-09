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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 298 постов • 22 подписчика подписаться
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В Канаде дамы-пожарные спалили лес, доказывая, что они лучше мужчин

В Канаде дамы-пожарные спалили лес, доказывая, что они лучше мужчин

Автор:
09 мая 2023 08:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Банф   Канада   видео   женщины   конференция   национальный парк   пожар   
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И все это безобразие они устроили на конференции за равноправие и против дискриминации.

С 1 по 12 мая в Банфе, Альберта, проходит первая в Канаде конференция для женщин-пожарных. Заявку на участие в мероприятии приняли 35 человек «всех полов». 


В программе мероприятия был плановый пожар, на котором дамы должны были практиковаться, но что-то пошло не по плану. Пока женщины безуспешно пытались справиться с огнем, пламя оперативно вышло за установленные границы и за 12 часов уничтожило 3 гектар леса.


Пришлось привлекать к тушению вертолеты и эвакуировать посетителей курорта Банф Рокки Маунтин. Банфская ассоциация легкой кавалерии также экстренно перегнала своих питомцев подальше от места пожара в городские конюшни Banff Trail Riders.


Командир аварийных служб Parks Canada Джейн Парк заявила журналистам, что для проведения предписанного сжигания должны быть соблюдены определенные условия, и бригады постоянно следили за этими контрольными показателями до и во время операции. Но ветер усилился примерно с 10 км/ч до почти 30 км/ч и быстро изменил направление.


«Этот ветер вчера не прогнозировался, как и изменение направления ветра для нас. Мы были готовы к неожиданным переменам; это было немного быстрее, чем ожидалось», — сказала она.


Пожар потушили, а вот дамы не очень-то самоутвердились.


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Метки: Банф   Канада   видео   женщины   конференция   национальный парк   пожар   
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8  комментариев
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11k
ron 45 минут назад
Объективно мужчины и женщины устроены по-разному, у них разные задачи в жизни и разные способы их решения. Сможет ли, например, женщина-пожарный вытащить из горящего дома своего коллегу пожарного-мужчину, потерявшего сознание? Вопрос к тем, кто берет их в штат.
А у этих да, смешно вышло ))
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1k
Абракадабра 4 минуты назад
Просто этих женщин надо поставить начальниками пожарных подразделений.
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4k
Григорий 7 минут назад
больные на голову дуры, надо было их сжечь в том же лесу, ветер они прогнозируют в плановом пожаре
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 24 минуты назад
а вот так..телочки смогут?)))
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
там..одна экипировка весит..как женское туло., кг ПИСЯТ, не считая что *рукава* таскать приходится зачастую в противогазе с баллонами))
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874
Kanifolkin Полчаса назад
В Антарктиде команда немецких полярниц тоже пыталась самоутвердиться без этих... ну музжиков, закончилось тем, что в замерзающее антарктическое поселение, где уже не работал водопровод, канализация и отопления мужскую команду спасателей сбрасывали на парашютах. О-па - и всё почему то у мужиков заработало. Но это, конечно, случайность, а у пожарных - ЭТА ДРУГОЕ...
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23k
homerchik 38 минут назад
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