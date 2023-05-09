В Канаде дамы-пожарные спалили лес, доказывая, что они лучше мужчин

Командир аварийных служб Parks Canada Джейн Парк заявила журналистам, что для проведения предписанного сжигания должны быть соблюдены определенные условия, и бригады постоянно следили за этими контрольными показателями до и во время операции. Но ветер усилился примерно с 10 км/ч до почти 30 км/ч и быстро изменил направление.

«Этот ветер вчера не прогнозировался, как и изменение направления ветра для нас. Мы были готовы к неожиданным переменам; это было немного быстрее, чем ожидалось», — сказала она.

Пожар потушили, а вот дамы не очень-то самоутвердились.