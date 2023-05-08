"Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград

Многие молодые люди уехали за границу или сидят на чемоданах в ожидании релокации. Кто-то меняет место жительства, получив работу в зарубежной компании, кто-то решает начать жизнь в другой стране по иным причинам. Но везёт не всем. Некоторые сталкивается с трудностями сразу же после перелёта в другую страну.
Герой публикации улетел в Белград практически без средств. Его должны были встретить, оформить рабочую визу, взять на работу
и стать родной матерью.
Однако потом что-то пошло не так. Встречающий оказался негодяем, отменил договорённости и бросил новоиспеченного релоканта прямо посреди города.
В итоге парень остался без денег в чужой стране. И теперь просить помочь вернуться обратно. Он недоумевает: чем заслужил к себе такое отношение?
А как все пафосно начиналось!
Источник:
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Но! Платят неплохие деньги.
Ты живешь в родной стране, самое главное преимущество, которое здесь у тебя есть - это РОДНАЯ страна, ты говоришь со всеми на одном языке. Это УЖЕ офигенное конкурентное преимущество.
Найти такую страну, куда приехав гастрабайтером, ты будешь иметь больше возможностей чем в родной стране, по моему, невозможно.
А люди, которые уезжают, по моему, делятся на 2 категории:
1. Подлецы, которым удалось заработать (или не очень честно заработать) в родной стране и они хранят все деньги за рубежом. К этим деньгам они и уезжают.
2. Глупцы, которые заморочили себе голову неадекватными либеральными идеями.
Ну и те еще, наверное, кто от призыва прячется.
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как неожиданно... )))