"Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград

Многие молодые люди уехали за границу или сидят на чемоданах в ожидании релокации. Кто-то меняет место жительства, получив работу в зарубежной компании, кто-то решает начать жизнь в другой стране по иным причинам. Но везёт не всем. Некоторые сталкивается с трудностями сразу же после перелёта в другую страну.