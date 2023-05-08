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"Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград

"Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград

Автор:
08 мая 2023 16:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: белград   кинули   мошенник   переезд   помощь   релокация   соцсети   
1305
6

Многие молодые люди уехали за границу или сидят на чемоданах в ожидании релокации. Кто-то меняет место жительства, получив работу в зарубежной компании, кто-то решает начать жизнь в другой стране по иным причинам. Но везёт не всем. Некоторые сталкивается с трудностями сразу же после перелёта в другую страну.


Герой публикации улетел в Белград практически без средств. Его должны были встретить, оформить рабочую визу, взять на работу и стать родной матерью.

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Однако потом что-то пошло не так. Встречающий оказался негодяем, отменил договорённости и бросил новоиспеченного релоканта прямо посреди города.



В итоге парень остался без денег в чужой стране. И теперь просить помочь вернуться обратно. Он недоумевает: чем заслужил к себе такое отношение?



А как все пафосно начиналось!

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Метки: белград   кинули   мошенник   переезд   помощь   релокация   соцсети   
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13  комментариев
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5k
BenderRodriguez 54 минуты назад
Если человек идиот, то винить некого. Ехать в другую страну без копейки денег - это надо быть особо одарённым!
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12k
GROMOZEKA 16 секунд назад
Как-то жиденько обосрался «нераб».
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10k
Сатанеев Полминуты назад
Подскажу. В Белграде есть посольство РФ. Идёшь туда и оформляешься контрактником. Оказываешься в том месте, из-за которого ты хотел свалить и свалил таки из РФ.
Но! Платят неплохие деньги.
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2k
Александр 2 минуты назад
а где от этого чувака твит что Эмиль работает на ВВП?))
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1k
Сергей 5 минут назад
Мне не понять логику этих людей никогда.
Ты живешь в родной стране, самое главное преимущество, которое здесь у тебя есть - это РОДНАЯ страна, ты говоришь со всеми на одном языке. Это УЖЕ офигенное конкурентное преимущество.
Найти такую страну, куда приехав гастрабайтером, ты будешь иметь больше возможностей чем в родной стране, по моему, невозможно.
А люди, которые уезжают, по моему, делятся на 2 категории:
1. Подлецы, которым удалось заработать (или не очень честно заработать) в родной стране и они хранят все деньги за рубежом. К этим деньгам они и уезжают.
2. Глупцы, которые заморочили себе голову неадекватными либеральными идеями.
Ну и те еще, наверное, кто от призыва прячется.
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2k
Руслан 7 минут назад
Безродные космополиты, бл@ть
Таким дауном нужно только так показывать степень их даунизма. Поехал в чужую страну без копейки и даже не плана Б
Мамкин покоритель Мира, бл@ть
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1k
Sumrak58100 7 минут назад
Вот сразу видно, человек мало читал. А вот если бы он вспомнил Кису Воробьянинова, то дело бы пошло веселей и, глядишь, насобирал бы чё-нибудь на прокорм. А там бы и прижился как-нибудь...
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12k
Shtoppi 8 минут назад
<<Однако потом что-то пошло не так. Встречающий оказался негодяем, отменил договорённости и бросил новоиспеченного релоканта прямо посреди города.>>
---------
как неожиданно... )))
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10k
Игорь 8 минут назад
Забавная история. Он все еще там же?
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2k
Alex Полчаса назад
"Если человек идиот, то это надолго"
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6k
VL Полчаса назад
ну хуле, зато без рабов, без жандармов. и с мытьём там всё нормально... бугага
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2k
кОнь Юлий 50 минут назад
Ну что могу сказать:Эмиль красавчик!
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