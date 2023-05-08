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Приводит ли остановка скважины к ее потере?

Приводит ли остановка скважины к ее потере?

Автор:
08 мая 2023 10:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: геология   добыча   интересно   нефтедобыча   нефть   скважина   
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Восстанавливается ли добыча на остановленной скважине

Скважина на консервации


В последний месяц-другой в различных интернет-ресурсах, идет довольно вялое обсуждение проблем нефтедобычи. Одной из фишек этого обсуждения являются непонятно откуда взятые утверждения, что остановка скважины приведет к тому, что после этого добыть нефть из нее уже не получится.


Впрочем такие заявления делаются не впервые, практически любое сокращение добычи приводят к появлению подобных статеек, где всякие "эксперты" типа Зубаревич, которые в глаза не видели скважины, заявляют, что если скважину остановить, то она больше не даст нефть.


Мой опыт работы в нефтяной промышленности, конечно, куда меньше, чем у пикейных жилетов интернет-специалистов, но я попытаюсь, как смогу, рассмотреть этот вопрос. Он останется большим и открытым, но надеюсь, что мои коллеги помогут рассмотреть дополнительные аспекты, которые я не знаю/не упомяну.


Начнем с того, что временная остановка скважин и их запуск в работу – рядовой технологически процесс в добыче нефти. На любом месторождении стоят десятки, а то и сотни скважин. Их останавливают по ряду причин: ожидание ремонта, обводнение, аварийные, ожидание перевода на другой режим эксплуатации и тд., снижение добычи и тд. Как правило, никаких мероприятий этот процесс не требует. Просто останавливают насос, продувают коллектор или заполняют незамерзающей жидкостью -и она стоит в ожидании


В редких случаях прибегают к ее консервации. Но, обычно, самой распространенной причиной консервации является банальная нерентабельность, если не учитывать поисковые и разведочные скважины. Но почему то госпожа Зубаревич утверждает, что чуть ли не при любом простое скважину надо консервировать, а потом расконсервировать, что требует определенных затрат. Вполне возможно, что на промысле, где трудилась эта дама, прибегали к такому, но ни я, ни мои знакомые никогда не слышали про массовую консервацию скважин при снижении добычи. Это просто нерентабельно и не целесообразно. Вред от консервации/расконсервации ничуть не больше, чем любой другой ремонт, а за период работы скважины их число измеряется десятками. Другое дело, что ремонт стоит денег. Если учесть, что большинство скважин в России низкодебитные (дебит - продуктивность скважины) и дают порядка пяти тонн нефти в день, то для снижения добычи понадобятся тысячи ремонтов, что выйдет в кругленькую сумму.


Остановленные скважины могут простаивать так длительное время, по 9 и более месяцев, потом просто запускают их в работу.


К сожаления я не геолог, поэтому ничего толком не могу сказать про то, как влияет простой на фильтрационно-емкостные свойства пласта. Может быть в этом зарыта собака? Геологи, ау. Хотя скажу свое ИМХО, простой никак не влияет, более того, улучшает нефтедобычу. Во-первых, в простаивающей скважине не происходит кольматация призабойной зоны (загрязнение пласта у скважины, приводит к резкому уменьшению добычи скважины). Нет фильтрационных потоков, не разрушается скелет пласта, не происходит кольматация. Нет ремонта – нет притока обводняющей жидкости, не обводняется пласт, не происходит ухудшения проницаемости пласта по нефти. Более того, за счет гравитационно-капиллярной сегрегации происходит накопление остаточной нефти и дебит по нефти после длительного простоя может быть еще выше, чем до консервации в первое время.


А вот с третьим аспектом не все так однозначно. На чем реально может отразиться остановка добычи – так это на работе нефтегазопромыслового оборудования. Любой механизм без работы ржавеет, некоторые производственные процессы взять и остановить нельзя. Поэтому добычу не останавливают полностью, а снижают до порогов, которые не вредят оборудованию.


В чем же главная проблема снижения добычи. До банальности проста - деньги. Главная проблема в том, что в этой отрасли очень высокие капитальные затраты, которые амортизируются только тогда, когда идет запланированный процесс - добыча и продажа. То есть, прежде чем из скважины будет добыт первый баррель, в нее уже будут вложены миллиарды, которые эта скважина должна вернуть за запланированный срок да еще с процентами - под это дело деньги дают только если инвесторов устроят финансовые показатели возврата инвестиций в определенные сроки.


Один день простоя будет стоить не только потери выручки за не добытый объем, но и проценты по кредиту, а долговая нагрузка у нефтедобытчиков огромная, десятки, сотни миллиардов рублей. Плюс есть еще какие-то постоянные затраты, которые не зависят от того, качает скважина или нет, это то же самое что арендовать площадь под магазин, но не торговать там, актуальный сегодня момент.


Так что вопрос снижения добычи совсем не в технологической сложности, не в необратимой потере добычи или затратах на консервацию/расконсервацию. Главный вопрос -во сколько это обойдется. И проще всего это делать тем, у кого капитальные затраты на скважину были ниже и долговая нагрузка меньше.

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Метки: геология   добыча   интересно   нефтедобыча   нефть   скважина   
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8  комментариев
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15k
banzai7 5 часов назад
От имени фишкян благодарю за столь полезную информацию.
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20k
иванов дмитрий 3 часа назад
Ну как не верить авторитету из "Дзен" ? Он же написал , что он эксперт !
.
Хотя элементарная логика мне нашептывает . Нефть на разных месторождениях с разными свойствами. Технология добычи может отличаться. Рентабельность разная.
Поэтому скорее всего все -индивидуально.
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87k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Не знаю, кто такая Зубаревич, но у нее явно, что-то со скважиной.
Толи разношена, то ли мхом проросла.
Короче, как всегда - тема сисек не раскрыта!
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8k
Борис Карабанов 5 часов назад
Зубаревич - голова! Ей палец в рот не клади!
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456
Neftyanoy56 Автор поста Борис Карабанов 5 часов назад
Палец может класть не надо, но прежде ей открывать рот и позориться - тоже. Если она голова в своей сфере - это не значит, что она специалист во всем. Хотя сейчас куча всевозможных "экспертов" по всем вопросам.
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4k
Олег Белов 5 часов назад
Не читал, я уже на пенсии.
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