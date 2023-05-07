За кадром советских фильмов

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Думаю люди на фотографиях в представлении не нуждаются. Но если вдруг кого-то не узнает - пишите в комментариях, будем вспоминать вместе :)
Интересного вам просмотра!
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Здесь подпишу, сложно узнать)) Михаил Боярский и Валентин Смирнитский во время съёмок "Д'Артаньян и три мушкетёра"
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