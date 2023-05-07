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За кадром советских фильмов

За кадром советских фильмов

Автор:
07 мая 2023 21:21
Метки: СССР   история   кино   фото   
813
21

Думаю люди на фотографиях в представлении не нуждаются. Но если вдруг кого-то не узнает - пишите в комментариях, будем вспоминать вместе :)

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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5  комментариев
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15k
Patmaz 3 часа назад
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Почему трудно узнать? Смирнитского сразу узнал. А Боярский просто в больничном халате, поэтому сразу не узнать.
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8k
sos1960sos 2 часа назад
Давайте вспоминать вместе...
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