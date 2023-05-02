FISHKINET
Сообщество RealFishki 1476 постов • 141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 мая

Автор:
02 мая 2023 20:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4205
20
Подборка для понедельника, начинающегося во вторник. Сегодня слегка пошутим про День труда, задумчивость, усталость, а потом слегка всё это дело шлифанём алкоголизмом и старостью.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
RDen 59 минут назад
3.
работягой? тот что в шапочке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Олег 20 минут назад
Забаньте никифоридиса за баяны и систематическое издевательство над фишкянами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 21 минуту назад
А это дача (показаний) в 50 лет ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Jora Kyky(Kukunaher) Полчаса назад
Фишки, вы хоть фильтруйте далпйопов, что здесь выкладывают у вас. Потерял часть своей жизни, смотря это. А автор идиот. Где он только всю эту йухуню нашел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
RDen 57 минут назад
6.
кадры со съёмок из дурдома
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
952
Arti 59 минут назад
Cегодня пока долго ждал ответ от сотрудника по страховке онлайн , и он извинился за то что долго отвечает, я ему ответил что chatGPT справился бы быстрее, не задумываются ли они внедрить эту систему у себя (с).
Сей мотиватор можно пользовать везде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1067380



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?
Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?
Всадник без головы: кем он был на самом деле?
Всадник без головы: кем он был на самом деле?
Набирающие популярность в сообществах
8 Фактов о Земле, которые интересно узнать
8 Фактов о Земле, которые интересно узнать
Вязаные шали на лето - схемы и гайд по материалам
Вязаные шали на лето - схемы и гайд по материалам
Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео)
Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика любого переезда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#машина#авто аварии#в мире#шоу бизнес#картинки#волосы#кино
#Юмор#Прикол#СССР#аварии#подборка#люди#полиция#позитив#девушки#Приколы
#интересно#факты#автомир#дтп#интересное#животные#Еда#США#знаменитости#улыбнуло
Будь человеком! Будь человеком! Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 апреля

На что жалуетесь?

Вернуться