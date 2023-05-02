Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 мая

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Подборка для понедельника, начинающегося во вторник. Сегодня слегка пошутим про День труда, задумчивость, усталость, а потом слегка всё это дело шлифанём алкоголизмом и старостью.
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