Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 мая

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Традиционная четвергушная подборка в... четверг. Никогда такого не было, и вот опять. Кстати, вам не кажется странным, что как-то неожиданно часто стали мусолить образ домохозяйки, играющей в повара?!
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