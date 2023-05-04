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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 мая

Автор:
04 мая 2023 17:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2274
20
Традиционная четвергушная подборка в... четверг. Никогда такого не было, и вот опять. Кстати, вам не кажется странным, что как-то неожиданно часто стали мусолить образ домохозяйки, играющей в повара?!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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3  комментария
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31k
АнтонПолднев 47 минут назад
Золотая середина закончилась в золотую середину 90-х. Когда прекратили выпускать железные автомобили и начали выпускать жестяные.
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16
Oruel 3 минуты назад
женская логика )
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46k
turyst Полчаса назад
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