"Электрички" советского времени. Подборка фотографий

Представляю Вашему вниманию подборку исторических снимков железной дороги бывшего СССР. В качестве темы выбраны любимые в детские годы электропоезда.
Платформа Мамонтовская Северных железных дорог (ныне это участок Московской железной дороги), перегон Мытищи - Пушкино. Конец 1930-х годов.
Омск Западно-Сибирской железной дороги. Электросекция Ср-2729. Первые электропоезда появились в Омске в 1953 году.
Москва, платформа Петровско-Разумовское, 1959 год. Электропоезд серии ЭР1.
Москва, Дмитровский путепровод, 1988 год. Скоростной электропоезд ЭР200.
Серпухов. Электропоезд ЭР22-30, 1989 год. Знакомая для меня картина.
Октябрьская железная дорога, ст. Детское село (Пушкин), 06.08.1990 года. Электропоезд ЭР2-979.
Москва-Каланчевская, 1948 год. Электросекция серии Сд.
Московская область, Рижское направление Московской железной дороги, 1969 год. Электропоезд ЭР22-21 еще в заводской окраске. Я лично помню их уже зелеными, но кто старше меня запомнил и такими.
Прибалтийская железная дорога, в районе Таллина, 08.1987 года. Электропоезд ЭР12-6003.
Реутов Московской области (ст. Реутово), 1964 год. Платформа от Москвы. Электропоезд ЭР1.
Станция Москва-Пассажирская-Курская. 1991 год. ЭР22-62. В наше время на Курском вокзале происходят масштабные изменения. Да и электропоезда уже совсем другие.
Шадринск. Электропоезд ЭР2-502 прибыл из Кургана, 1979 год.
Открытие движения электропоездов по участку Свердловск - Каменск-Уральский. Станция Свердловск-Пассажирский, 1972 год.
Челябинск. Электропоезда ЭР2 и СР3 на деповских путях, 1989 год.
Грузия, станция Хашури, электросекция СР3-1258, 1983 год.
Ленинград, ЭР2-585 в депо Ленинград-Балтийский, 1983 год.
Приднепровская железная дорога, электросекция Ср3-2146.
Электропоезда ЭР9 и ЭР9П в депо Партизанск (ныне ТЧ-7 Первая речка), Приморский край,
Станция Зеленый Бор, Московская область, электропоезд ЭР2-999, 1980 год.
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И на работу, 2012-2020. Но, нет худа без добра, в пандемию перевели на удалёнку и вот уже четвёртый год из дома работаю. Лафа, ну их нафиг эти электрички.