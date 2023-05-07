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"Электрички" советского времени. Подборка фотографий

"Электрички" советского времени. Подборка фотографий

Автор:
07 мая 2023 21:06
Метки: жд   поезда   фото   
526
20

Представляю Вашему вниманию подборку исторических снимков железной дороги бывшего СССР. В качестве темы выбраны любимые в детские годы электропоезда.

Платформа Мамонтовская Северных железных дорог (ныне это участок Московской железной дороги), перегон Мытищи - Пушкино. Конец 1930-х годов.

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Омск Западно-Сибирской железной дороги. Электросекция Ср-2729. Первые электропоезда появились в Омске в 1953 году.


Москва, платформа Петровско-Разумовское, 1959 год. Электропоезд серии ЭР1.

Москва, Дмитровский путепровод, 1988 год. Скоростной электропоезд ЭР200.

Серпухов. Электропоезд ЭР22-30, 1989 год. Знакомая для меня картина.

Октябрьская железная дорога, ст. Детское село (Пушкин), 06.08.1990 года. Электропоезд ЭР2-979.

Москва-Каланчевская, 1948 год. Электросекция серии Сд.

Московская область, Рижское направление Московской железной дороги, 1969 год. Электропоезд ЭР22-21 еще в заводской окраске. Я лично помню их уже зелеными, но кто старше меня запомнил и такими.

Прибалтийская железная дорога, в районе Таллина, 08.1987 года. Электропоезд ЭР12-6003.

Реутов Московской области (ст. Реутово), 1964 год. Платформа от Москвы. Электропоезд ЭР1.

Станция Москва-Пассажирская-Курская. 1991 год. ЭР22-62. В наше время на Курском вокзале происходят масштабные изменения. Да и электропоезда уже совсем другие.

Шадринск. Электропоезд ЭР2-502 прибыл из Кургана, 1979 год.

Открытие движения электропоездов по участку Свердловск - Каменск-Уральский. Станция Свердловск-Пассажирский, 1972 год.

Челябинск.  Электропоезда ЭР2 и СР3 на деповских путях, 1989 год.

Грузия, станция Хашури, электросекция СР3-1258, 1983 год.

Ленинград, ЭР2-585 в депо Ленинград-Балтийский, 1983 год.

Приднепровская железная дорога, электросекция Ср3-2146.

Электропоезда ЭР9 и ЭР9П в депо Партизанск (ныне ТЧ-7 Первая речка), Приморский край,

Станция Зеленый Бор, Московская область, электропоезд ЭР2-999, 1980 год.

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Метки: жд   поезда   фото   
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6  комментариев
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20k
Alf 8 часов назад
RVR - в переводе с латышского - Рижский вагоностроительный завод. Был он когда-то в советское время. А теперь правит нами европа и заводы все позакрывали.
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59k
Похабыч 7 часов назад
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32k
АнтонПолднев 9 часов назад
От нумерации чуть с ума не сошёл
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2k
Fiverknot 9 часов назад
Москва-Каланчевская, это у Ленинградского вокзала прям рядом.
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7k
КремлеКот 9 часов назад
5 лет универа откатал на электричке, 1979-1984.
И на работу, 2012-2020. Но, нет худа без добра, в пандемию перевели на удалёнку и вот уже четвёртый год из дома работаю. Лафа, ну их нафиг эти электрички.
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