"Кладбище" распотрошённых локомотивов и советских поездов в полузаброшенном абхазском депо

В этом месте можно снимать кадры для какого-нибудь фильма - катастрофы о том, как будет выглядеть мир после третье мировой войны.
Но на самом деле это кадры из полу заброшенного и полуживого, единственного локомотивного депо (ТЧ-1) Абхазской железной дороги. Или того, что от неё осталось.
В такое состояние депо пришло во время грузино-абхазской войны 1992-1993 года и после окончания боевых действий его так и не восстановили. Полтора десятка лет, пока Россия за свой счет и своими силами не восстановила полотно и движение поездов на участке Адлер - Сухум, все медленно и верно разрушалось и ржавело под открытым небом.
Остатки локомотивов, остатки вагонов, контактной сети и железнодорожного полотна.
До развала СССР к ТЧ-1 было приписано три десятка локомотивов и в начале войны всё, что могло хоть как-то двигаться и перемещаться своим ходом - умчалось или угналось в Грузию. А металлолом или неликвид так и остался ржаветь в этом депо.
Поэтому Сухумское депо и называют между собой не иначе, как "кладбищем" поездов.
На самом видном месте ржавеет старичок ВЛ-8 1616, из которого вынули всё, что смогли вытащить и отпили всё, что можно утащить на себе.
Трудяга был выпущен в далеком 1967 году и прожил свою трудовую локомотивную жищнь в Мордовии и Башкирии и Мордовии, а в 1976 году его передали в Тбилиси.
За зданием депо стоит еще один выпотрошенный маневровый тепловоз ЧМЭ-3 у которого когда-то был номером 4252.
Этого трудягу - бедолагу выпустили в 1983 году, но проработал он менее десяти лет пока не обездвижился на задворках депо. Ему бы работать еще и работать, но нет - ржавеет и разрушается как всё в Абхазии.
Между ржавыми вагонами и полутораметровыми зарослями травы притаился электропоезд ЭР2Т-7188. Эта электричка трудилась на пригородных маршрутах Подмосковья на курском и казанском направлениях и в 2019 году её передали на Абхазскую железную дорогу.
Я не знаю как у них "это" получается, но даже этот щедрый подарок уже постепенно превращается в недвижимость.
Электричка должна была ходить по маршруту Веселое - Сухум, но что - то пошло не так. Будет ли "старушка эрка" ходить по маршруту неизвестно, ведь даже поезд Москва - Сухум идет по территории Абхазии на тепловозной тяге.
И пару слов о стоящих по соседству стареньких советских пассажирских вагонах. Судя по внешнему состоянию вагонам немного досталось во время войны. Но внутри сохранились остатки интерьеров и отделки. Похоже, что эти вагоны возили своих пассажиров еще до распада СССР, заглянув внутрь можно даже испытать нотки ностальгии.
Остатки плацкартных купе с полками, столами и туалетами. Титан, деревянная отделка, какая-то посуда из давно ушедших времен и вот это вот всё. Очень атмосферное и место для тех, кто любит пройтись в тишине по руинам прошлого....
Источник:
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Сказать, что Абхазия ну прям вот нищая....
Ага
БОЛЬШЕ И ЧАЩЕ РАССТРЕЛИВАЙТЕ И ГРАБЬТЕ ТУРИСТОВ
И тогда уж точно к вам поедут.....
.
Хорошо ли, плохо ли, но тот же Египет МОЛИТСЯ на 2 вещи - КАНАЛ и ТУРИЗМ
Стрелять могут друг друга, вешать, ДТА - сколько хошь
Но кто туристов тронет - свои же тихо закопают.
Взорвали наш самолет - 5 лет туризма не видали
Молодцы.
А Абхазии - похеру мороз
Гежем, стреляем, грабим - никого не находим, никого не сажаем.
Для примера, 1945 и 1975 годы. Разница огромная, при том, что та война была не в пример этой и опереться не на кого было.