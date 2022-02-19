"Кладбище" распотрошённых локомотивов и советских поездов в полузаброшенном абхазском депо

Но на самом деле это кадры из полу заброшенного и полуживого, единственного локомотивного депо (ТЧ-1) Абхазской железной дороги. Или того, что от неё осталось.

В такое состояние депо пришло во время грузино-абхазской войны 1992-1993 года и после окончания боевых действий его так и не восстановили. Полтора десятка лет, пока Россия за свой счет и своими силами не восстановила полотно и движение поездов на участке Адлер - Сухум, все медленно и верно разрушалось и ржавело под открытым небом.