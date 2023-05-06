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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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11.
Улица Рубинштейна, 1991 год. Перетяжка VIII Ленинградский рок-фестиваль, 10 лет Ленинградскому рок-клубу.
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Кто же выиграл из них конкурс? Мне кажется та, что слева в бирюзовом купальнике.