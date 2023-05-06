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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Зени́т-312m российский малоформатный зеркальный фотоаппарат с полуавтоматической установкой экспозиции. Производился с 1999 года.
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