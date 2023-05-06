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«Как я выгляжу/что я читаю»: книголюбы делятся фото себя и своих книг

«Как я выгляжу/что я читаю»: книголюбы делятся фото себя и своих книг

Автор:
06 мая 2023 09:37
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книга   книголюбы   люди   флешмоб   фото   чтение   
508
14

Иногда вот видишь где-нибудь случайного человека, читающего книгу, и сразу такое любопытство появляется — а что же он такое читает? Один блогер решил, что пора всем читающим выйти из сумрака и показать себя и книги, в которые они сейчас погружены.

Для этого он запустил в Твиттере крутой флешмоб, который так и называется — «как я выгляжу / что я читаю». Книголюбы с радостью подхватили идею и поделились своими фотографиями.


Перед вами зачинщик «безобразия» — Митя Достоевский

×
×

Очень быстро тред Мити завирусился, собирая всё больше и больше ретвитов с фотками людей, которые решили поучаствовать в этом мероприятии. Посмотрите, что же читают люди.


Эстетика высшего уровня


Читать о Марксе — сильно!


Тю, всего-то!


Хорошая попытка!

Кажется, в этом вопросе бесполезны фильмы, книги, научные статьи, потому что котики очаровательны не только своей пушистостью и мурчательностью, но и алогичным поведением 🙂


Фундаментальная классика


Все мы обращаемся к этому изданию, когда зевнул, а прострелило поясницу


Ладно, но как оторвать взгляд от потрясной кошки в руках у девушки?


Книга действительно очень красивая


Ну а почему бы и да!

Кто-то предпочитает более лёгкое чтиво, но стоит отдать должное — детективы Донцовой действительно довольно захватывающие.

В общем потоке людей, кто поделился своими книгами, отметились и те, кто явно умеет в юмор! 🙂


*звуки ужаса*

На самом деле, тут уж не до юмора. Азбука — это дело серьёзное!


Эх, Наташа, все мы время от времени почитываем подобную литературу

Чтиво, которое уж точно найдётся почти в каждом доме. Было бы интересно посмотреть на клуб подобных книголюбов 🙂


Эш знает толк в книгах, которые точно лучше не советовать почитать друзьям

Если опираться на опыт Эша, то лучше не открывать те книги, которые вызывают хоть какое-то сомнение. Конечно, в данном случае ничто не предвещало беды, но всё же 🙂


А какие книги сейчас читаете вы?


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Метки: книга   книголюбы   люди   флешмоб   фото   чтение   
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2k
wwwoffka 1 Час назад
Из разряда
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7k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Петров-Водкин , БЫТИЕ )
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78
Dront75 56 минут назад
Но про Донцову не стоило...
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