«Как я выгляжу/что я читаю»: книголюбы делятся фото себя и своих книг

Иногда вот видишь где-нибудь случайного человека, читающего книгу, и сразу такое любопытство появляется — а что же он такое читает? Один блогер решил, что пора всем читающим выйти из сумрака и показать себя и книги, в которые они сейчас погружены.
Для этого он запустил в Твиттере крутой флешмоб, который так и называется — «как я выгляжу / что я читаю». Книголюбы с радостью подхватили идею и поделились своими фотографиями.
Перед вами зачинщик «безобразия» — Митя Достоевский
Очень быстро тред Мити завирусился, собирая всё больше и больше ретвитов с фотками людей, которые решили поучаствовать в этом мероприятии. Посмотрите, что же читают люди.
Эстетика высшего уровня
Читать о Марксе — сильно!
Тю, всего-то!
Хорошая попытка!
Кажется, в этом вопросе бесполезны фильмы, книги, научные статьи, потому что котики очаровательны не только своей пушистостью и мурчательностью, но и алогичным поведением 🙂
Фундаментальная классика
Все мы обращаемся к этому изданию, когда зевнул, а прострелило поясницу
Ладно, но как оторвать взгляд от потрясной кошки в руках у девушки?
Книга действительно очень красивая
Ну а почему бы и да!
Кто-то предпочитает более лёгкое чтиво, но стоит отдать должное — детективы Донцовой действительно довольно захватывающие.
В общем потоке людей, кто поделился своими книгами, отметились и те, кто явно умеет в юмор! 🙂
*звуки ужаса*
На самом деле, тут уж не до юмора. Азбука — это дело серьёзное!
Эх, Наташа, все мы время от времени почитываем подобную литературу
Чтиво, которое уж точно найдётся почти в каждом доме. Было бы интересно посмотреть на клуб подобных книголюбов 🙂
Эш знает толк в книгах, которые точно лучше не советовать почитать друзьям
Если опираться на опыт Эша, то лучше не открывать те книги, которые вызывают хоть какое-то сомнение. Конечно, в данном случае ничто не предвещало беды, но всё же 🙂
А какие книги сейчас читаете вы?
Источник:
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