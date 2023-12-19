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В России предложили продавать боярышник и валокордин по часам

В России предложили продавать боярышник и валокордин по часам

Автор:
19 декабря 2023 19:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкоголь   аптеки   боярышник   инициатива   корвалол   общественная палата   ограничение   продажа   
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В Общественной палате считают, что подобная мера повысит продолжительность жизни мужского населения.

Общественная палата (ОП) выступила с неожиданной инициативой, предложив ограничить продажу аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, которые предназначены для приёма внутрь. В ОП считают, что подобные препараты необходимо приравнять к алкоголю и продавать по аналогии с ним в определённые часы. Помимо этого, следует повысить их стоимость до минимальной цены на водку.


Предложение интересное, но поддержать ли такую идею пенсионеры? К аптечным жидкостям, в которых содержится свыше 30% спирта, относятся боярышник, корвалол, валокордин, а также ротокан, употребляемый для профилактики заболеваний дёсен.

Отмечается, что чиновники всеми силами сейчас пытаются придумать, как повысить продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Такое распоряжение дал президент в июле нынешнего года. Как сообщили в ОП, эта цель поставлена под угрозу. В России сохраняется высокий уровень смертности мужчин. Одна из важнейших причин — табак и алкоголь. Ежегодно от вредных привычек умирает до 400 тысяч мужчин трудоспособного возраста.


Разумеется, ограничение продажи боярышника и корвалола — эта всего лишь одна из предлагаемых мер. Для сокращения смертности от алкоголя в ОП также предложили полностью запретить продажу алкогольных напитков через онлайн-сервисы, сократить время продажи напитков крепче 15% и запретить продажи подобных напитков в отделах магазинов, которые не изолированы от других отделов и не имеют отдельного входа с улицы. Помимо этого, в ОП думают, что неплохо было бы повысить минимальную стоимость алкогольной продукции и проиндексировать цену выше уровня инфляции на 5-7% и ввести государственную монополию на продажу крепких напитков (свыше 15%). Начать эту процедуру предлагается с Дальнего Востока и Крайнего Севера.


Можно предположить, что власти вряд ли станут переформатировать рынок алкогольной продукции и вводить предложенные запреты. Ведь они, скорее всего, будут иметь обратный эффект — люди перейдут на контрафакт и смертей станет ещё больше.

Источник:

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Метки: алкоголь   аптеки   боярышник   инициатива   корвалол   общественная палата   ограничение   продажа   
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13  комментариев
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Больше всего людей погибают от вредных производственных факторов. Но нах"я об этом писать, правда? Лучше поднять пенсионный возраст...
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7k
Андрей Крылов 11 минут назад
Идиотизм
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8k
Владимир 17 минут назад
Как увеличить продолжительность жизни? Пенсия 100к рублей при сегодняшних ценах. Лучше всего увеличит
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5k
sergonly 18 минут назад
В 1985 один пятнистый генсек уже пытался. Нихуа у него не вышло. Чтобы люди пили меньше они должны жить хорошо с уверенностью в будущем тогда есть смысл не гробить здоровье
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16k
Александр Полчаса назад
Ну, если не употребляешь Валокардин и Корвалол в "промышленных масштабах", а "по делу", то как-то пофиг - стоит себе пузырёк в холодильнике, ждёт "своего часа", ну, накрайняк, у соседей наверняка найдётся...
Удивляет другое - там, в Общественной Палате, действительно, больше нечем заняться?
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236
Александр Портениер Полчаса назад
Дебилы.
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134
Топор плывёт 43 минуты назад
Как это по нашему. Сперва довести людей до состояния быдла, а потом начать ему всё запрещать, типа, о нём заботясь; приговаривая, что во всём остальном мире всё ещё хуже.
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6k
hhwost 55 минут назад
заставь Общественную палату Гаранту молиться - она себе лоб расшибёт
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1k
LisA Час назад
свинья всегда грязь найдет...
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23k
homerchik 2 часа назад
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да!!! Да! Наконец-то дельная инициатива и реальное решение проблемы!
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7k
vitenok 2 часа назад
А нахуа продлевать жизнь людей, которые пьют боярышник? Какая польза от их продлённой жизни? Это хорошие работники и отцы семейств? Мне кажется, такому генетическому мусору нужно наоборот создавать все условия, чтобы пораньше поминали.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
И сколько боярышника можно будет купить за Роллекс, например?
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