В России предложили продавать боярышник и валокордин по часам

Отмечается, что чиновники всеми силами сейчас пытаются придумать, как повысить продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Такое распоряжение дал президент в июле нынешнего года. Как сообщили в ОП, эта цель поставлена под угрозу. В России сохраняется высокий уровень смертности мужчин. Одна из важнейших причин — табак и алкоголь. Ежегодно от вредных привычек умирает до 400 тысяч мужчин трудоспособного возраста.

Разумеется, ограничение продажи боярышника и корвалола — эта всего лишь одна из предлагаемых мер. Для сокращения смертности от алкоголя в ОП также предложили полностью запретить продажу алкогольных напитков через онлайн-сервисы, сократить время продажи напитков крепче 15% и запретить продажи подобных напитков в отделах магазинов, которые не изолированы от других отделов и не имеют отдельного входа с улицы. Помимо этого, в ОП думают, что неплохо было бы повысить минимальную стоимость алкогольной продукции и проиндексировать цену выше уровня инфляции на 5-7% и ввести государственную монополию на продажу крепких напитков (свыше 15%). Начать эту процедуру предлагается с Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Можно предположить, что власти вряд ли станут переформатировать рынок алкогольной продукции и вводить предложенные запреты. Ведь они, скорее всего, будут иметь обратный эффект — люди перейдут на контрафакт и смертей станет ещё больше.