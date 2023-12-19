В России предложили продавать боярышник и валокордин по часам

В Общественной палате считают, что подобная мера повысит продолжительность жизни мужского населения.
Общественная палата (ОП) выступила с неожиданной инициативой, предложив ограничить продажу аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, которые предназначены для приёма внутрь. В ОП считают, что подобные препараты необходимо приравнять к алкоголю и продавать по аналогии с ним в определённые часы. Помимо этого, следует повысить их стоимость до минимальной цены на водку.
Предложение интересное, но поддержать ли такую идею пенсионеры? К аптечным жидкостям, в которых содержится свыше 30% спирта, относятся боярышник, корвалол, валокордин, а также ротокан, употребляемый для профилактики заболеваний дёсен.
Отмечается, что чиновники всеми силами сейчас пытаются придумать, как повысить продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Такое распоряжение дал президент в июле нынешнего года. Как сообщили в ОП, эта цель поставлена под угрозу. В России сохраняется высокий уровень смертности мужчин. Одна из важнейших причин — табак и алкоголь. Ежегодно от вредных привычек умирает до 400 тысяч мужчин трудоспособного возраста.
Разумеется, ограничение продажи боярышника и корвалола — эта всего лишь одна из предлагаемых мер. Для сокращения смертности от алкоголя в ОП также предложили полностью запретить продажу алкогольных напитков через онлайн-сервисы, сократить время продажи напитков крепче 15% и запретить продажи подобных напитков в отделах магазинов, которые не изолированы от других отделов и не имеют отдельного входа с улицы. Помимо этого, в ОП думают, что неплохо было бы повысить минимальную стоимость алкогольной продукции и проиндексировать цену выше уровня инфляции на 5-7% и ввести государственную монополию на продажу крепких напитков (свыше 15%). Начать эту процедуру предлагается с Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Можно предположить, что власти вряд ли станут переформатировать рынок алкогольной продукции и вводить предложенные запреты. Ведь они, скорее всего, будут иметь обратный эффект — люди перейдут на контрафакт и смертей станет ещё больше.
Источник:
- Заметки начинающего алкоголика
- Аптечные приключения
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Удивляет другое - там, в Общественной Палате, действительно, больше нечем заняться?