Интересное про Гренландию

Климат острова довольно суровый и жителям приходится завозить продукты из других стран. В избытке там только рыба и она же является основным блюдом в домах гренладцев, ведь многие продукты там очень дорогие. Рыбу местные жители могут есть даже сырую.

Самым холодным местом является небольшой городок Упернавик, где даже летом температура не поднимается выше пяти градусов. Упернавик - это одно из самых холодных жилых мест на планете, а вот с эскимосского его название парадоксально переводится как "весеннее место".



