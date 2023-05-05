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Интересное про Гренландию

Интересное про Гренландию

Автор:
05 мая 2023 20:03
Сообщество : RealFishki
Метки: гренландия   интересное   история   путешествия   туризм   факты   холод   
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Самый большой остров на планете, с довольно скромным количеством населения. На больше чем 2 млн квадратных километров приходится всего-то около 60 тысяч человек.

Вот так и получается, что на каждого жителя Гренландии приходится примерно 35 квадратных километров

Но кто же был первым поселенцем этого ледяного острова? Впервые европейцы оказались в Гренландии в конце 10 века: викинги под предводительством Эрика Торвальдсона Рыжего. Несмотря на то, что остров почти весь скрыт подо льдом, они его назвали "Зелёной землёй".


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Вообще, Гренландия принадлежит Дании, которая меньше острова раз так в пятьдесят. Гренландия когда-то была датской колонией, но уже с 1979 года у острова полная автономия по внутренним делам. А представители острова с 1953 года получили место в датском парламенте. Гренландский язык - официальный язык страны. А сам он происходит от старого инуитского языка.


Самый населённый пункт и административный центр - Готхоб и в нём живёт 17 000 жителей. Здесь же расположен и Гренландский университет - единственное учебное заведение на острове. За последние годы в Готхоб любят приезжать туристы, чтобы полюбоваться на холодную экзотику.


В Готхобе также работает национальный музей Гренландии. В нём можно найти множество уникальных экспонатов и проследить многовековую историю острова. Каяки, народные костюмы эскимосов, упряжки и не только.


В Гренландии есть места, где толщина льда может достигать трёх километров. Если весь лёд острова растает, то уровень Мирового океана поднимется на целых семь метров! Именно с куском гренландского айсберга весом в 420 000 тонн, отколовшегося от ледника в заливе Мелвилл, столкнулся в апреле 1912 года "Титаник". В результате катастрофы погибли почти полторы тысячи человек, а айсберг сел на мель у Земли Франца Иосифа и постепенно растаял.
Именно в Гренландии, кстати, находится ледник Якобсхавн, который передвигается со скоростью 30 метров в сутки.


Климат острова довольно суровый и жителям приходится завозить продукты из других стран. В избытке там только рыба и она же является основным блюдом в домах гренладцев, ведь многие продукты там очень дорогие. Рыбу местные жители могут есть даже сырую.

Самым холодным местом является небольшой городок Упернавик, где даже летом температура не поднимается выше пяти градусов. Упернавик - это одно из самых холодных жилых мест на планете, а вот с эскимосского его название парадоксально переводится как "весеннее место".


Несмотря на то, что на острове существуют четыре аэропорта, только один из них принимает международные рейсы. Железных дорог там не нет вообще, а трасса есть только между Кангилиннгуитом и Ивиттутом. Так что, и в 21 веке там отлично передвигаются на собачьих упряжках.


Гренландия до сих пор остаётся довольно уединённым местом. Остров почти не тронула цивилизация и именно здесь находится самый крупный Национальный парк. Его территория равняется 972 000 квадратным километрам. Примечательно, что несмотря на суровый климат в Гренландии живёт около пятидесяти видов бабочек, а в морях вокруг острова обитает 17 видов китов.

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Метки: гренландия   интересное   история   путешествия   туризм   факты   холод   
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