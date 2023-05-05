Гипнотический голос планеты: Има Сумак

Первая пластинка прогремела ещё и потому, что началась эпоха хиппи. И в моде было всё этническое, самобытное, штучный товар, так сказать. Кстати, на заре карьеры девушку считали мошенницей, полагая, что вместо одного человека поют два. Слишком уж быстрыми и незаметными были переходы от звенящих верхних нот к грудным нижним. Но в действительности никакого подлога не было.