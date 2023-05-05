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Гипнотический голос планеты: Има Сумак

Гипнотический голос планеты: Има Сумак

Автор:
05 мая 2023 12:23
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Има Сумак   Музыка   артистка   богиня   голос   диапазон   индейцы   история   певица   уникальность   
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Колоратурное сопрано – это самый высокий женский голос. А её голос самый высокий в мире – мелодичный, хрустальный, гипнотический. В совокупности с экзотической внешностью это сделало её одной из самых загадочных певиц эпохи.

Иму Сумак, когда её звезда ярко зажглась, в прессе назвали «Принцессой инков». Девочка действительно появилась на свет в 1922 году в горной индейской деревеньке Ичокан. Происхождение в общем и целом покрыто мраком тайны, но администраторы певицы, полное имя которой для русского уха звучит странно и длинно – Соила Аугуста Императрис Каварри дель Кастильо, утверждали, что она перуанка.

Уже став известной, Соила, которую весь мир знает под сценическим псевдонимом Има Сумак, заявляла, что основа её таланта – знания природы. Ещё будучи ребёнком, она обожала бродить по лесу и подпевать птицам. Но реальность, надо полагать, более прозаична: как и в любом селении, дома люди просто часто пели, ведь с песней и работа легче, и отдых приятнее. И девочка загорелась.

Природный талант полыхнул, когда Соила вышла замуж. Избранником девушки стал профессиональный музыкант Мойзес Виванко. Который быстро понял, что ему досталась не только красивая, но и талантливая жена. И взялся за огранку этого алмаза.

Сценический псевдоним – это тоже его идея. «Йима шумак» на индейском диалекте значит «Ах, какая красота!». Супруг придумал и загадочный образ. «Богиня», «Принцесса», «Неземная» – такими эпитетами пестрели афиши певицы. Тем более что перуанское правительство сделало официальное заявление: Сумак является прямым потомком последнего императора инков. А поэтому имеет право называться богиней, ведь индейцы считали, что правитель – это потомок богов.

Первая пластинка прогремела ещё и потому, что началась эпоха хиппи. И в моде было всё этническое, самобытное, штучный товар, так сказать. Кстати, на заре карьеры девушку считали мошенницей, полагая, что вместо одного человека поют два. Слишком уж быстрыми и незаметными были переходы от звенящих верхних нот к грудным нижним. Но в действительности никакого подлога не было.

Надо сказать, что хотя для фанатов женщина была небожительницей и практически богиней, в жизни Сумак демонстрировала далеко не ангельский характер. Нередко скандалила с администраторами, отказывалась от выгодных контрактов, отменяла концерты. Даже с собственным мужем дважды ухитрялась разводиться и снова вступать в брак. Видимо, для поддержания остроты чувств.

Вскоре после записи первой пластинки в Аргентине супруги перебрались в Нью-Йорк, где у них родился сын. Сумак заметили во время выступлений в ночных клубах города. Студия рискнула заключить с неизвестной исполнительницей контракт. И это было точное попадание: пластинка разошлась по миру тиражом 100 тыс. экземпляров. При этом на рекламу не пришлось тратиться от слова совсем: уникальный голос рекламировал артистку лучше любых приёмов и кампаний.

Кстати, «принцесса инков» в начале 60-х полгода прожила в СССР. И ярым поклонником артистки был Хрущёв. На всех концертах её встречали очень тепло и с восторгом.

Возможно, она продолжила бы гастроли. Но отношения с руководством СССР испортились. То ли причина была в постоянном надоевшем надзоре, то ли в некомфортных условиях проживания (есть версия, что женщину до полусмерти напугали  тараканы в гостиничном номере). Но Има уехала. А её голос остался: запись использовали в фильме «Планета бурь».

Но темпераментная богиня особенно не переживала. Она расширила репертуар, снялась в нескольких фильмах (среди которых «Большой Лебовски»), даже записала в 90-х рок-альбом. Чем немало удивила поклонников и всю музыкальную среду.

За черту, в мир инкских богов певица ушла в почтенном возрасте 85 лет. Оставшись в истории музыки как феномен, органично объединивший природный дар с виртуозным владением голосом и, по некоторым данным, стала обладательницей самого высокого голоса в мире диапазоном в 5 октав.

Источник:

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Метки: Има Сумак   Музыка   артистка   богиня   голос   диапазон   индейцы   история   певица   уникальность   
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10  комментариев
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168
thrashbox 37 минут назад
А чего ж не привели рекламу айфонов, где как раз ее голос использовали ?
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168
thrashbox 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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46k
turyst Минуту назад
Ну... Собственное творчество, там так себе.
Набор звуков, по большей части.
Ну да может я ничего не понимаю в инкских песнях.


Её голос, да в нормальном использовании, было бы гораздо интереснее. "Подмосковные вечера" это прекрасно показали.

А так да, Плавалагуна, можно сказать, почти.


Ссылка m.youtube.com


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5k
мемфрид 19 минут назад
Слушать это, конечно, совершенно невозможно. Я не про голос, а про её репертуар. Но, в целом, да. Необычно и оригинально.
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5k
мемфрид 19 минут назад
Слушать это, конечно, совершенно невозможно. Я не про голос, а про её репертуар. Но, в целом, да. Необычно и оригинально.
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31k
АнтонПолднев 54 минуты назад
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31k
АнтонПолднев Час назад
для русского уха звучит странно и длинно – Соила Аугуста Императрис Каварри дель Кастильо,(с)
Что тут странного? Испанское имя. Там такое не редкость. От инков ничего не осталось. Разве что Соила, да и то не уверен.
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